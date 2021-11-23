安格斯12星座一周運勢11／22-11／28　天秤小桃花一波波、射手旺得無法擋

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

事業宮位中金星堅強鎮守，本周羊座擁有強大正能量，能在工作領域上有不錯表現，年底前都是全力行動圓夢的好時機，美中不足的是偶爾偷懶或是迷糊的狀況可能會有點小扣分，得注意到這點。單身者捎來愛情喜訊，可能在不經意間，就發現愛情已經偷偷發生！至於已經有對象的，此時要小心因為小事與情人爭執。

金牛座 4.21~5.20

牛座本週運勢中出現大好大壞的變動，特別是太陽進入疾厄宮位，容易因某些複雜的狀況而遭遇變化，也讓慢半拍的牛座有種不及瘁防的感覺，但這種狀況並不會持續太久，運勢在曲折拐彎之後呈現出柳暗花明的驚喜。已經有戀情的牛座，兩個人的感情有可能會因為朋友的影響而小有變動，不過大體而言這是一段平穩的時期。

雙子座 5.21~6.20

近期出現不少勞力又傷神的情況，主要受到火星帶來的壓力，讓你好事無人問、壞事傳千里，一舉一動都被人拿放大鏡檢視，讓你顯得有些焦躁又不知如何是好，甚至會有些悶悶不樂。好在機伶、圓融的社交手腕能助你逢凶化吉、大事化小，也建議你多結交些合拍的朋友，日後都能成為拉你一把的貴人。

巨蟹座 6.21~7.21

隨著水星與太陽的移位，蟹座運勢小小的失色了一些，本週許多狀況與問題都似乎都不約而同的發生，看樣子運勢起伏變化較為劇烈，雖然不見得都是壞事，但也不算順遂，將讓此時的你忙得不可開交，必須全力以赴。單身者愛情運算是逆勢提升，成功的機率增加，但也需要撥出時間為進一步的關係作預備。

獅子座 7.22~8.22

太陽和水星走進愛情宮位，預料近期的獅座對感情將有新的想法，就算沒有拿出實質的行動，只待時機成熟順勢表現就能有不錯的結果。這種積極、躍躍欲試的感覺，對獅子而言並不常有，不妨加把勁向幸福的方向前進！工作上比較有操勞、反覆忙碌的情況，記得適時調配娛樂與工作的比例，別被壓力擊垮。

處女座 8.23~9.22

本週對處女座顯然在愛情上還需要更投入一些，特別是交往中的，由於注意力並沒有百分百的專注在對方身上，愛情表現直線下滑，一旦有摩擦就容易擦槍走火一發不可收拾。至於工作也要再提升自己的專注與熱情，過多的工作量及日復一日的壓力，似乎讓你感到疲乏，得充分的休息，才能再次燃起你的爆發力。

天秤座 9.23~10.22

秤座本週的正能量集中在朋友、死黨上，到哪都能呼朋引伴都處吃吃喝喝，如此暢快的互動也連帶著拉起了感情與工作上的運勢，小桃花一波波來報到；而有情人的則感情穩定發展，一起出遊能為感情加分。此時也適合抽空出遊玩樂，緩解工作累積的疲勞，愉快的生活將可以讓你擁有超充實精采的時光。

天蠍座 10.23~11.22

本週正式送走了太陽，好在運勢不見得全然黯淡，蠍座人際中有不小的起伏，但愛情上運勢一直都是不錯，情人將為你帶來許多堅持下去力量，兩人在風雨中感情愈顯堅貞！唯一要注意的是偶爾懈怠或是狀況可能會影響計劃。工作方面很多事情都受到重重阻礙和挑戰，這個時候你需要的是靜下來好好想想，而不是一昧的堅持己見。

射手座 11.23~12.21

等了將近一年，射手的旺運總算來敲門，本週拜太陽與水星之賜，運勢旺得無法擋，想要叫射手座乖乖的別到處亂跑簡直是天方夜譚。這個時期人際關係轉強，和知心好友的聚會一場接一場，甚是愉快，連帶感情都發出閃光，單身狗都有脫單的跡象，雖然機會稍縱即逝，但相信射手天線拉長點，勢必能捉住屬於自己的幸福！

摩羯座 12.22~1.19

年底摩羯座命中最大的福星莫過於金星，雖然頂著土星、火星帶來的壓力，好在金星能為你在感情上加分，單身者身邊很可能出現條件極佳的對象。有對象者，身邊的他既是情人也會是不可多得的神隊友，能在重要時刻為你帶來好運！工作上雖然仍有不少麻煩事，卻漸漸能找到解壓的方法，只要堅持下去最終必能渡過難關。

水瓶座 1.20~2.18

雖然整體運勢未必有明確的進展，但是在金星的推動下，瓶兒將走入人面極廣、處處受到注目的時期，適合在年底前全面延伸感情運。單身者身邊帶有暗桃花，美好的緣分還需要睜大眼睛找尋。至於已經有戀情的，雖然情人常常到處忙碌，但可以的話不妨帶著情人出門走走，對於兩個人的感情會有不小的幫助哦！

雙魚座 2.19~3.20

事業運裡多了大行星進駐，新的任務或是新角色將讓魚座精神為之一振，只是忙碌會是本週無法擺脫的基調，不管是正經事還是閒事都讓你有種馬不停蹄的匆忙感覺，沒有喘息的餘暇。得把時間做更有效率的分割，才能減輕忙碌帶來的壓力！至於感情，目前身邊對象不多，因為把心神都放在事業上，對愛情的渴望無形中降低。

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