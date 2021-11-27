2021年末必追4部韓劇　宋慧喬、李英愛女主角全都是凍齡女神

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

期待了許久，2021年末終於迎來一部又一部話題韓劇，愛追劇的戲迷們應該都有發現，不論是《智異山》全智賢、《具景伊》李英愛、《憂鬱症》林秀晶或是《現正分手中》宋慧喬，每一位都是韓國高人氣的逆齡女神代表，往下看女神們這次登場的角色跟造型。

《智異山》全智賢

今年剛滿40歲的全智賢，2017年懷了二寶淡出韓國藝能圈，睽違4年以韓劇《智異山》重返小螢幕，加上有《孤單又燦爛的神－鬼怪》導演李應福與《屍戰朝鮮》編劇金銀姬的金牌組合，自然引發無數粉絲的熱烈關注，全智賢在劇中飾演智異山公園的資深護林員徐伊江，不僅要把山上當成是自家廚房走動，就連穿著打扮也顛覆以往。

其中讓人印象深刻的像是智異山公園的護林員制服，牛仔藍襯衫搭配工裝褲，與軍人有幾分相似。還有登山必備的紅色連帽鋪棉夾克，可以讓歐逆在山裡不會受寒。

《具景伊》李英愛

人稱氧氣美女的李英愛，實在看不出來已經滿50歲，2019年演出電影《復仇母親》後便沒有戲劇作品，這回挑戰黑色幽默韓劇《具景伊》，飾演保險調查員的女偵探具景伊，憑著曾經當過警察所累積的敏銳度，接發連續殺人案件的真相。

雖然李英愛的稚嫩臉蛋不變，不過在劇中她卻首度嘗試無厘頭穿搭，大媽款桃紅色印花外套搭配黑色運動褲；或是在棉質上衣和印花長褲外，罩上一件偵探必備的斗篷風衣，每一套都有讓戲迷跌破眼鏡的本領，有著強烈的衝突感。

《憂鬱症》林秀晶

剛過完42歲生日的林秀晶，繼在韓劇《請輸入檢索詞WWW》與張基龍共譜年下戀後，2021年再攜手男星李到晛上演禁忌師生戀，在《憂鬱症》中飾演一名數學老師，外表看似溫順和善，面對數學教育時卻有著自己的固執，在學校深受學生們愛戴。

為了符合老師氣質幹練的形象，林秀晶在劇中時常穿著長裙、洋裝亮相，包括大地色襯衫式洋裝、針織上衣搭配黑色長裙；不過偶爾也會換上可愛蕾絲蓬袖上衣搭配牛仔褲，展現少女般的一面。

《現正分手中》宋慧喬

期待了大半年，終於開播的《現正分手中》，由即將過39歲生日的女神宋慧喬和剛入伍不久的男星張基龍共同主演，近幾部韓劇《太陽的後裔》、《男朋友》和《現正分手中》，宋慧喬雖都與年下男合作，卻一點也不覺得違和，這回飾演時尚品牌的設計組長，劇中的穿搭行頭自然是戲迷關注的焦點。

宋慧喬所飾演的The One設計組組長，穿著打扮是上面女星中最時髦的，也是身為上班族的我們，可以作為每日穿搭的參考範本，比如整身的丹寧裝束，為了避免看起來過於休閒，襯衫外披上一件針織毛衣，可以增加造型的層次感。大地色短版西裝外套配上過膝長裙，喜歡帥氣一點的風格，可以學歐逆把一般高跟鞋換成個性長靴。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 2021新球鞋報到！女孩們鞋櫃缺的那雙球鞋都在這裡(持續更新

● 白靈的紅毯造型進化史！回顧白靈過去20多年十大精彩紅毯行頭