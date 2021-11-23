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羽絨衣保暖又實穿3選！南柱赫也愛穿、Uniqlo輕羽絨人人一件

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

冷氣團一波接著一波，想幫衣櫃添購保暖衣物，不妨鎖定本篇的2021羽絨服盤點，包括日本國民品牌Uniqlo、歐巴南柱赫加持的Columbia，還有與Moncler並列羽絨霸主的Canada Goose，全都搶在寒冬來臨前，推出一件又保暖又實穿的羽絨外套選擇。

Uniqlo

連續10年穩坐銷售王寶座的Uniqlo特級極輕羽絨系列，今年秋冬再升級進化，主打極輕盈、好攜帶、防潑水3大特色，一件不到300公克的重量，遇到多雨的氣候也不會感到濕冷，其中最推薦特級極輕羽絨寬版外套，打破羽絨衣臃腫的外觀，搭配菱紋絎縫壓紋，加上側邊開衩設計，整體看起來更俐落。

Columbia

美國戶外運動品牌Columbia，帶來品牌引以為傲Omni Heat自體熱能技術所打造的Omni Heat Infinity黃金鋁點外套，將布的表面以金色圓點覆蓋，可以大大提升外套內溫度保存功能，尤其是熱愛登山、健行的戶外運動者，更是不容錯過。

Canada Goose

以北極冰川的顏色、質地和朦朧環境為靈感，擁有頂級羽絨工藝的Canada Goose為秋冬首度打造Glacial Haze系列，選用專為高海拔設計的Iso Peak 2L機能性面料，注入現代美學與誇張輪廓，製作出輕量、耐用、防水、透氣且可以滿足各種氣候的羽絨單品，主打採用675蓬鬆度白鵝絨填充的禦寒神器Snow Mantra派克大衣。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 羽絨衣

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