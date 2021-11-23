蔡詩芸滿櫃香奈兒、DIOR包照色系排列　12萬LV新歡曝光

▲蔡詩芸名牌包款收納有條不紊。（圖／翻攝dizzydizzo IG，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

女星蔡詩芸是時尚活動常客，收藏不少名牌包款，近日她公開衣櫃的一角，洩露她收納眾多包款的好方法，是依照色系排列，方便她出門能快速配搭，最上層是香奈兒（CHANEL）等米白色系包款、第二層為丹寧或藍色調的DIOR包等、第三層是GUCCI等黑色系皮包、最底層為LV（Louis Vuitton，路易威登）Monogram等棕色調手袋，整齊排列有條不紊。

▲蔡詩芸衣櫃設有中島收納飾品，衣櫃上方擺放FENDI、香奈兒、愛馬仕柏金包等。

蔡詩芸也曾在衣帽間自拍，透露衣櫃更多樣貌，多數衣物都以吊掛式陳列，旁邊一角可見女兒Katiya可愛的小衣服，櫃子上方空間則擺放香奈兒、愛馬仕（Hermes）柏金包等尺寸較大的包款，衣帽間同時設有中島櫃，規劃出小格子可擺放首飾配件。

▲吊牌燙印名字的LV Keepall Bandouliere 50包是蔡詩芸的新歡，127,000元。

而蔡詩芸近期的手袋新歡，是LV要價127,000元的Keepall Bandouliere 50包，出自日本潮流大師Nigo為品牌設計的2022早春系列新作，藍色牛仔布設計的Monogram Drip造型印有LV著名圖騰，配有紅色心形吊牌，另一個吊牌則燙印蔡詩芸的英文名字，彰顯獨特性。

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