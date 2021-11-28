秋冬最新「護唇膏」開架專櫃一次看！一抹雙唇澎潤，還能聞到梅酒香

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

進入秋冬季節，即便帶著口罩也不能忘了細心呵護雙唇，護唇膏可說是化妝包裡必備，以下盤點2021秋冬各品牌推出的護唇新品，開架、專櫃一次看。

THREE 平衡SQ保養系列

日常必要事物的優先順序產生了改變，THREE認為，基本的生活與衛生習慣更該被重視。10月全新上市平衡SQ保養系列，其中就包含日用、夜用的護唇膏，因應唇部缺乏皮脂膜而且角質層非常薄，是相當敏感的部位，長時間配戴口罩及不良生活習慣容易導致唇部乾燥或龜裂，因此這兩款護唇產品著重在穩定肌膚，降低唇部反覆敏感的狀況。兩款共同添加茶花萃取精華、精油及優質的植物油複方調和，以膏體保護唇部的同時也潤則雙唇。

平衡SQ護唇膏D，NT$1,100

以柔軟潤澤包覆日常中持續活動的唇部，給予雙唇自然的光澤及彈力，能夠舒緩因為長時間配戴口罩導致的不適感，同時預防乾燥及敏感。添加具有保護肌膚功效的藍莓籽油等植物成分，保護並賦予水感潤澤，清新香氛注入活力提振心緒。轉出約5mm，輕柔塗擦於雙唇作為護唇膏，也可以疊擦在其他的唇彩上。

平衡SQ護唇膏N，NT$1,150

夜用的包裝則是小圓罐狀，質地柔滑舒適，滋潤度更強，能在夜間深層保養唇部，預防睡眠時導致唇部乾燥，讓雙唇澎潤直到隔日早晨，添加具有優異保濕修護效果的非洲芒果籽油脂等植物成分，能型成柔滑的保護膜，加上沉穩的柑橘系香氛，也能達到舒緩的效果。

歐舒丹豐收乳油木節慶限定

歐舒丹總會在佳節期間推出限定系列，今年聖誕將經典的乳油木果系列換上限定的插畫包裝，還有象徵豐收含意的豐收乳油木節慶限定系列，囊括身體保養、手部到護唇膏。今年限定的豐收乳油木系列，將乳油木果油融入完美揉合茉莉、香草與麝香的雪白花香調，成為乳油木雪白花香，在冷冽的秋冬時節，如同棉花般溫暖香甜氣息分外舒心。

豐收乳油木雪白花香護唇膏，NT$400

蘊含棉花般的柔軟香氣，蘊含5%乳油木果油及蓖麻油、蜂蠟、向日葵籽油等複合植物保濕因子，能加強滋養修護乾燥雙唇，高效保護滋潤雙唇，使雙唇隨時隨地柔嫩動人。

豐收乳油木護唇膏，NT$400

龜裂、乾唇人必收！蘊含10%乳油木果油能高效滋潤及修護乾燥龜裂雙唇，蓖麻油、蜂蠟、向日葵籽油等複合植物保濕因子，加強滋養、柔嫩雙唇肌膚，更可於睡前厚擦當唇膜用，使雙唇隨時隨地柔嫩動人。

童顏有機 乳香撫紋潤唇精華

台灣天然有機保養品牌童顏有機推出台灣首支純素護唇產品，以純素配方搭配品牌經典的乳香複方精油為主要成分，除此之外也添加了檀香、薰衣草等複方精油，能達到保濕、緊緻的效果，同時擁有療癒、安定的香氣。不含動物性成分、無動物實驗，塗抺後感受清爽不黏膩，不僅隨時隨地皆可使用，日間薄擦能維持唇部水潤，夜間也可厚敷修護老化角質。

1028 山茶花精萃護唇膏

有鑑於秋冬的乾燥狀況不僅會出現在肌膚上，髮絲和雙唇也不能忽略，1028推出了護髮精油和護唇膏，成分選用沙龍級玫瑰果和山茶花等植萃精油，深層滋養修護雙唇以及髮絲。護唇膏除了山茶花精油外，也添加了角鯊烷和玻尿酸，增加保濕力、長效維持唇部柔軟，特調乳霜滑順質地能撫平乾紋，補水同時也為唇部表面封膜，防止水分流失。

曼秀雷敦純淨植物潤唇膏 小熊維尼限定版，NT$149

曼秀雷敦在今年秋冬推出多款限定潤唇膏，植物純淨護唇膏將濃潤的蜂蜜注入於潤唇膏中，再加成溫和的天然植物精萃，豐潤滋養雙唇。有無香料、香橙和佛手柑3種口味，融合水果精華帶來的果香，溫和滋潤雙唇，同時無添加色素與防腐劑，安心使用無負擔。

曼秀雷敦頂級濃潤柔霜潤唇膏限定版，NT$199

頂級濃潤柔霜潤唇膏自推出以來受到許多消費者的喜愛，上唇後如奶油般馬上化開的質地，更能夠深層滋潤乾燥的霜唇，同時採用水凝潤澤技術，使緊緊包覆雙唇的唇膏能不斷地吸收空氣中水分，全天候持續替唇肌補水，今年末限定推出4款限定口味，包含微醺清酒、暖甜梅酒、薄荷蜜桃、薄荷巧克力。

暖甜梅酒、微醺清酒

梅酒口味鍾添加了南高梅及櫻花萃取，讓唇肌重現彈嫩緊緻，並且伴隨沉穩舒心的梅酒香；清酒口味則添加了美容聖品清酒酵母，有效調理、修護唇部，且提升保水度與細緻度。

薄荷蜜桃、薄荷巧克力

這兩款則是猶如甜點般的甜蜜滋味，薄荷蜜桃在上唇時能感受到馥郁的甜美果香；薄荷巧克力則有香醇濃郁的幸福滋味，分別在寶雅、屈臣氏限定上市。

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