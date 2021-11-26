「聖誕香水、蠟燭」年度必收！超過10款推薦　用香氣佈滿幸福感

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

寒冷的冬天能待在家中，噴上香水，或是點上蠟燭、擺上擴香，聞著居室隱約傳來的馨香，真的是會讓人格外有幸福感，一起來看看今年聖誕節各品牌推出的香氛新品。

香水

Jo Malone London星光柑橘與蜂蜜香水

Jo Malone London今年聖誕限定香水「星光柑橘與蜂蜜古龍水Starlit Mandarin & Honey Cologne」，以最具聖誕節慶氣息的柑橘馥奇調為主角。初調黃柑橘帶出明亮活力感受，為冬天帶來讓人暖心的代表，中調蜂蜜和天竺葵為香水添增甜美優雅的氣息，基調的香豆素結合祕魯香脂將作為溫柔奶香的結尾。瓶身上還有星光刻紋，象徵富足甜蜜的香氣和星光閃耀，為聖誕佳節更添歡樂氛圍。

初調：黃柑橘、香櫞、八角

中調：蜂蜜、天竺葵、乾草

基調：香豆素、秘魯香脂、甜茅草

價錢：100ml，NT$5,450

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今年聖誕季以「閃耀幸福、獨我時刻」為概念，以永續環保理念，結合精心調配的療癒氣味與經FSC™森林管理委員會認證的ECO環保包裝，推出聖誕新香水。

1.聖誕女香-幸福時刻WONDERFUL

玫瑰霧金箔點綴著熠熠耀眼的閃亮星光，隨著噴灑出的香甜氣息，彷彿預告著閃耀幸福時刻即將到來。開頭是香甜清爽的白桃氣味，與茉莉白花交織出優雅明亮的幸福光芒，椰子與檀香釋放出令人安心的療癒氣息，為日常帶來奇蹟般的驚喜感受。

東方調

前調：白桃

中調：茉莉

後調：椰子、檀香

價錢：30ml，NT$890

2.聖誕男香-無盡之丘AU BOUT DU MONDE

質感細霧灰包裝上，仔細地鑲嵌上金邊圖騰。就像天生具有磁性魅力的神秘男子，灼熱眼神中帶有薰衣草的清新與豐沛生命力，溫暖而醉人的零陵香豆喚醒全身感官，猶如穿越天際直奔到世界盡頭般震撼人心，椰木與薰香餘韻繚繞，將深邃的性感發揮到極致。

木質調

前調：薰衣草

中調：零陵香豆

後調：椰木、薰香

價錢：30ml，NT$690

3.聖誕女香-異想世界PINK & POP（12/1上市）

圓潤柔美的波紋扇形圖騰，意外地彩繪上熱鬧非凡的玫瑰金與熱情紅，看似衝突卻又完美融合的前衛時尚，完整呈現獨特之美。是新奇獨特的個性女孩拒絕向平庸低頭！平凡無趣的日常，隨著紅色莓果的加入而熱鬧雀躍了起來，任隨想像無拘無束放縱馳騁，玫瑰粉末的脂粉感稍稍收斂了瘋狂，帶來恰到好處的女性魅力，香草與檀香的暖甜餘韻，為這異想女孩延續了繽紛多彩的愉悅美好。

花香調

前調：紅莓果

中調：玫瑰粉末

後調：香草、檀香

價錢：30ml，NT$690

YSL自由不羈淡香精限量流金版

YSL獻上最華麗的2021流金聖誕系列，大膽進入讓人美夢成真的流金幻境中。特別的是，今年流金聖誕系列特別採用無塑設計，用珍愛地球的心，一起陪伴大家迎接佳節來臨。經典香氛「自由不羈淡香精」的瓶身還換上魔幻璀璨金裝，用香氣誘惑著人大膽進入充滿魔幻金光的夢想之中。

另外還有迷你經典香水禮盒，一次收入YSL高人氣的自由不羈淡香精，還有經典的慾望巴黎、黑鴉片，用迷人香氣度過年末美好時光。

價錢：YSL自由不羈淡香精限量流金版，NT$4,400。YSL流金聖誕迷你經典香水禮盒（黑鴉片淡香精迷你版、慾望巴黎淡香精迷你版、自由不羈淡香精迷你版），NT$1,600。

蠟燭

diptyque聖誕香氛蠟燭

diptyque為2021聖誕節設計了三款經典香調限量版，瓶身都以寶石為概念，點綴色彩與金色亮粉，非常漂亮，還貼心附上金色燭蓋。款香味分別為：象徵瑪瑙的紅色瓶身Biscuit紅輝曲奇、象徵孔雀石的綠色瓶身Sapin墨翠冷杉、象徵青金石的藍色瓶身Flocon靛晶冬雪。

1.Flocon靛晶冬雪香氛蠟燭

再現白雪的詩意香氣， 輕盈繚繞的白麝香配搭冬季花卉含羞草

2.Biscuit紅輝曲奇香氛蠟燭

富含聖誕甜點的香料氣味，輔以濃郁的廣藿香

3.Sapin墨翠冷杉香氛蠟燭

突顯山中冷杉的清新芬芳，結合壁爐散發的木質香調。

價錢：70g，NT＄1,400、190g，NT＄2,450、70g*3，NT＄4,150

SABON流金年華香氛蠟燭

搖曳的燭火伴隨著SABON今年聖誕特調的巧克力與橙橘香，不需要紙醉金迷就可以放鬆。流金年華香氛蠟燭由天然、環保、可生物降解的椰子蠟製成，並可以持續燃燒約50小時。

價錢：240g，NT$2,180

MFK 2021聖誕蠟燭

法國精品香氛Maison Francis Kurkdjian（簡稱MFK）今年一共推出三款聖誕蠟燭。

1.經典的耶誕冷杉香氛蠟燭

就像在冬日白雪皚皚的森林中漫步，MFK經典的Mon beau Sapin耶誕冷杉香氛蠟燭換上嶄新包裝，精緻的聖誕樹漆面圖案體現節慶的神奇魅力。香氣則是隱逸的木質調、淡雅樹脂香，傳承聖誕樹的傳統。

2.暖心薑餅香氛蠟燭

深入森林，一座提供甜點、別具童趣的薑餅屋正恭候大家光臨。全新Pain d’épices 暖心薑餅香氛蠟燭有著令人垂涎的氣息，融合柳橙、蜂蜜、肉桂及茴香的香氣，是一趟自由無拘的感官體驗。

3.焦糖蘋果香氛蠟燭

最後來到耶誕市集感受歡快繁華的氣氛，品嚐香濃多汁的焦糖蘋果。熟悉的滋味，在Maison Francis Kurkdjian手下轉化成全新的Pomme d’amour焦糖蘋果香氛蠟燭。

價錢：180g，NT$2,880、耶誕快樂香氛蠟燭三入組75g*3，NT$3,980

Acqua di Parma X Emilio Pucci耶誕星夜限定香氛蠟燭

Acqua di Parma居家系列的經典香氛換上耶誕星夜限定款，漩渦印花與繽紛色彩充滿儀式氛圍感。蠟燭以松樹與白樺木的香脂精華襯托出癒創木的耶誕氣息，與辛辣的丁香和覆盆子相互輝映。

價錢：200g，NT$3,100、500g，NT$8,200

Acqua di Parma X Emilio Pucci耶誕星夜限定香氛蠟燭



CREED今年推出聖誕限定-遠東沉香Birmanie Oud、聖誕限定-奢華梵尼蘭Vanisia兩款香氛蠟燭，靈感皆來自第六代傳人Olivier Creed緬甸與印度的旅行，富有感性又能帶來暖意。其中650g和1680g容量還以高訂精品風格的真皮Logo印花皮套包覆，富有傳統印記同時展現十足的隆重貴氣。

1.遠東沉香Birmanie Ou

以Olivier Creed在遠東的探險為靈感，完美融合香甜的安息香與馥郁的零陵香豆，讓人聯想到緬甸幽暗深沉的珍貴沉香，香氣馥郁、品味絕佳。

2.奢華梵尼蘭Vanisia

受印度啟發，夢幻甜美的梵尼蘭香氣混合精緻且令人陶醉的琥珀，創造富有優渥感的優雅恬靜氛圍。

價錢：220g，NT$5,600、650g，NT$20,800、1680g，NT$30,800

Penhaligon’s潘海利根2021聖誕香氛蠟燭限量組合

宛如踏入製香工坊，燭光搖曳，空氣中瀰漫著芳香、曼妙而幸福的雲彩。跟隨嗅覺的指引，走Penhaligon’s潘海利根極致愉悅的世界。

內容：4 x 35g votive candles（Maduro Leaf 35g, Comoros Pearl 35g, Anbar Stone 35g, Roanoke Ivy 35g）

價錢： NT$2,600

（MALIN+GOETZ）大麻草蠟燭禮盒

(MALIN+GOETZ)來自時尚紐約，最是懂得如何整裝出簡約又具時髦設計感的精 裝禮盒。像今年就有廣受喜愛的大麻草香氛蠟燭禮盒，一口氣放入大、小兩款尺寸，讓家中瀰漫迷人氣息。

內容：大麻草香氛蠟燭 260g、大麻草小香氛蠟燭 67g

價錢：NT2,150

NEOM



2021耶誕系列中的蠟燭包括耶誕專屬氣息聖誕祈願、香料萊姆，以香氛蠟燭演繹佳節氛圍。

1.聖誕祈願CHRISTMAS WISH

柑橘、肉桂的香氣，以聖誕節的美味意象為靈感，呼應聖誕假期的團聚時刻，打造溫暖且和諧的平安夜。屬於紓壓系列的香氛，使用13種100%純天然精油調配，能夠有效紓緩壓力，減緩焦慮緊繃，彷彿漫步在柔軟的雲朵上，完美複製聖誕節慶的經典香氣。

香調：柑橘、肉桂、零陵香豆

價錢：香氛蠟燭185g，NT$1,600、420g，NT$2,300。

2.香料萊姆 PERFECT PEACE

松針，屬於耶誕節的識別。NEOM 以松針、沒藥、萊姆等25種純淨精油混合調配，打造專屬於耶誕節的歡慶時刻，讓人忍不住想深呼吸的歡欣香氣，幫助卸下整日的疲憊，打造居家空間的幸福香氣，以充滿香料萊姆的空間， 迎來明亮愉悅的耶誕假期。

香調：松針、沒藥、萊姆

價錢：香氛蠟燭185g，NT$1,600、420g，NT$2,300。香氛精油10ml，NT$950。

3.皇家奢華 REAL LUXURY

在家中打造專屬自己的寧靜紓壓角落。含有24種獨特精油配方，帶有自信迷人的茉莉香、淡淡的法國薰衣草及溫暖花梨木的舒倘香氣，營造備受尊寵的奢華感受。

香調：茉莉、法國薰衣草、花梨木

價錢：香氛蠟燭185g，NT$1,600、420g，NT$2,300。

室內香氛與擴香

CULTI MILANO 2021 限量凜冬尊松香氛包

歲末新始、交替祝福的季節，CULTI MILANO 推出限定的凜冬尊松香氛包，內藏的香氛粟粒恣意散發著節慶的歡愉氣息。在八角茴香的辛香基礎上是新鮮的松針；在阿拉斯加柏樹的芬芳香脂散去之前，便能感受到滑潤的香草逐漸浮現。特別採用絨紅色布包，搭配低調霧金色字體，串起了年末的祝願與新春的期待。

尺寸：15x15cm、250g

價錢：NT$2,300

BLOOMY LOTUS Lava Rock火山岩擴香石

2021 歲末之際，BLOOMY LOTUS全新推出兩款薰香器具，一款就是Lava Rock 火山岩擴香石。手工製作的陶瓷盒身搭配上蓋閃耀的金色塗漆，寫意表現出BLOOMY LOTUS獨到的工藝美學。中心則搭配帶有原始大地能量的火山石，毋需加水或插電，只要將喜愛的精油適量滴在火山岩擴香石上，天然擴香孔洞即可使精油芳香因子自然擴散，輕鬆營造自在恬適的氛圍環境。一、兩滴精油香氣可持續二至四小時。

價錢：NT$1,200。火山岩擴香石補充包NT$380。

BLOOMY LOTUS ZEN 禪隨身負離子擴香儀

結合無水香氛儀、專利 HEPA 濾網、負離子淨化功能打造而成，一機三用。感受精油芬芳香氣時，內部的風扇設計增強負離子淨化範圍與效率。每秒產生逾 1,900萬/cm3負離子，經日本國家機構認證，可以過濾空氣中99.9%的微小顆粒、花粉粉塵。僅需於火山石過濾網上加入三至五滴喜愛的精油，便可輕鬆擁有清新且芬芳的氣息。90g 小巧便攜的時尚簡約機身，不論放在居家環境，或是辦公室、汽車內都很適合。

規格：Type-C USB充電槽設計，充電後至多可使用11 小時（連續模式可連續運轉約八小時。間歇模式可運轉約 11 小時），使用時不侷限於插座及電線限制。

價錢：NT$2,780。擴香儀濾網兩入NT$650。

say thing good聖誕水晶擴香禮盒

say thing good還打造了「聖誕水晶擴香禮盒」，為冬日凝聚微小暖心時光。以單方精油搭配美型開運水晶，並在玻璃擴香皿上設計了”HAPPY HO HO HO TO YOU”、”DON'T STEAL MY CRYSTAL”、”WHAT A LOVELY SURPRISE”三款幽默標語，擺放在空間一隅，不僅每看會心一笑，更能用舒服氣息為生活帶來好運氣。

價錢：NT$1,580

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