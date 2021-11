「聖誕香水、蠟燭」年度必收！超過10款推薦　用香氣佈滿幸福感

Text/Marie Claire美麗佳人 Photo/Marie Claire美麗佳人

寒冷的冬天能待在家中,噴上香水,或是點上蠟燭、擺上擴香,聞著居室隱約傳來的馨香,真的是會讓人格外有幸福感,一起來看看今年聖誕節各品牌推出的香氛新品。

香水

Jo Malone London星光柑橘與蜂蜜香水

Jo Malone London今年聖誕限定香水「星光柑橘與蜂蜜古龍水Starlit Mandarin & Honey Cologne」,以最具聖誕節慶氣息的柑橘馥奇調為主角。初調黃柑橘帶出明亮活力感受,為冬天帶來讓人暖心的代表,中調蜂蜜和天竺葵為香水添增甜美優雅的氣息,基調的香豆素結合祕魯香脂將作為溫柔奶香的結尾。瓶身上還有星光刻紋,象徵富足甜蜜的香氣和星光閃耀,為聖誕佳節更添歡樂氛圍。

初調:黃柑橘、香櫞、八角

中調:蜂蜜、天竺葵、乾草

基調:香豆素、秘魯香脂、甜茅草

價錢:100ml,NT$5,450

adopt’

今年聖誕季以「閃耀幸福、獨我時刻」為概念,以永續環保理念,結合精心調配的療癒氣味與經FSC™森林管理委員會認證的ECO環保包裝,推出聖誕新香水。

1.聖誕女香-幸福時刻WONDERFUL

玫瑰霧金箔點綴著熠熠耀眼的閃亮星光,隨著噴灑出的香甜氣息,彷彿預告著閃耀幸福時刻即將到來。開頭是香甜清爽的白桃氣味,與茉莉白花交織出優雅明亮的幸福光芒,椰子與檀香釋放出令人安心的療癒氣息,為日常帶來奇蹟般的驚喜感受。

東方調

前調:白桃

中調:茉莉

後調:椰子、檀香

價錢:30ml,NT$890

2.聖誕男香-無盡之丘AU BOUT DU MONDE

質感細霧灰包裝上,仔細地鑲嵌上金邊圖騰。就像天生具有磁性魅力的神秘男子,灼熱眼神中帶有薰衣草的清新與豐沛生命力,溫暖而醉人的零陵香豆喚醒全身感官,猶如穿越天際直奔到世界盡頭般震撼人心,椰木與薰香餘韻繚繞,將深邃的性感發揮到極致。

木質調

前調:薰衣草

中調:零陵香豆

後調:椰木、薰香

價錢:30ml,NT$690

3.聖誕女香-異想世界PINK & POP(12/1上市)

圓潤柔美的波紋扇形圖騰,意外地彩繪上熱鬧非凡的玫瑰金與熱情紅,看似衝突卻又完美融合的前衛時尚,完整呈現獨特之美。是新奇獨特的個性女孩拒絕向平庸低頭!平凡無趣的日常,隨著紅色莓果的加入而熱鬧雀躍了起來,任隨想像無拘無束放縱馳騁,玫瑰粉末的脂粉感稍稍收斂了瘋狂,帶來恰到好處的女性魅力,香草與檀香的暖甜餘韻,為這異想女孩延續了繽紛多彩的愉悅美好。

花香調

前調:紅莓果

中調:玫瑰粉末

後調:香草、檀香

價錢:30ml,NT$690

YSL自由不羈淡香精限量流金版

YSL獻上最華麗的2021流金聖誕系列,大膽進入讓人美夢成真的流金幻境中。特別的是,今年流金聖誕系列特別採用無塑設計,用珍愛地球的心,一起陪伴大家迎接佳節來臨。經典香氛「自由不羈淡香精」的瓶身還換上魔幻璀璨金裝,用香氣誘惑著人大膽進入充滿魔幻金光的夢想之中。

另外還有迷你經典香水禮盒,一次收入YSL高人氣的自由不羈淡香精,還有經典的慾望巴黎、黑鴉片,用迷人香氣度過年末美好時光。

價錢:YSL自由不羈淡香精限量流金版,NT$4,400。YSL流金聖誕迷你經典香水禮盒(黑鴉片淡香精迷你版、慾望巴黎淡香精迷你版、自由不羈淡香精迷你版),NT$1,600。

蠟燭

diptyque聖誕香氛蠟燭

diptyque為2021聖誕節設計了三款經典香調限量版,瓶身都以寶石為概念,點綴色彩與金色亮粉,非常漂亮,還貼心附上金色燭蓋。款香味分別為:象徵瑪瑙的紅色瓶身Biscuit紅輝曲奇、象徵孔雀石的綠色瓶身Sapin墨翠冷杉、象徵青金石的藍色瓶身Flocon靛晶冬雪。

1.Flocon靛晶冬雪香氛蠟燭

再現白雪的詩意香氣, 輕盈繚繞的白麝香配搭冬季花卉含羞草

2.Biscuit紅輝曲奇香氛蠟燭

富含聖誕甜點的香料氣味,輔以濃郁的廣藿香

3.Sapin墨翠冷杉香氛蠟燭

突顯山中冷杉的清新芬芳,結合壁爐散發的木質香調。

價錢:70g,NT$1,400、190g,NT$2,450、70g*3,NT$4,150

SABON流金年華香氛蠟燭

搖曳的燭火伴隨著SABON今年聖誕特調的巧克力與橙橘香,不需要紙醉金迷就可以放鬆。流金年華香氛蠟燭由天然、環保、可生物降解的椰子蠟製成,並可以持續燃燒約50小時。

價錢:240g,NT$2,180

MFK 2021聖誕蠟燭

法國精品香氛Maison Francis Kurkdjian(簡稱MFK)今年一共推出三款聖誕蠟燭。

1.經典的耶誕冷杉香氛蠟燭

就像在冬日白雪皚皚的森林中漫步,MFK經典的Mon beau Sapin耶誕冷杉香氛蠟燭換上嶄新包裝,精緻的聖誕樹漆面圖案體現節慶的神奇魅力。香氣則是隱逸的木質調、淡雅樹脂香,傳承聖誕樹的傳統。

2.暖心薑餅香氛蠟燭

深入森林,一座提供甜點、別具童趣的薑餅屋正恭候大家光臨。全新Pain d’épices 暖心薑餅香氛蠟燭有著令人垂涎的氣息,融合柳橙、蜂蜜、肉桂及茴香的香氣,是一趟自由無拘的感官體驗。

3.焦糖蘋果香氛蠟燭

最後來到耶誕市集感受歡快繁華的氣氛,品嚐香濃多汁的焦糖蘋果。熟悉的滋味,在Maison Francis Kurkdjian手下轉化成全新的Pomme d’amour焦糖蘋果香氛蠟燭。

價錢:180g,NT$2,880、耶誕快樂香氛蠟燭三入組75g*3,NT$3,980

Acqua di Parma X Emilio Pucci耶誕星夜限定香氛蠟燭

Acqua di Parma居家系列的經典香氛換上耶誕星夜限定款,漩渦印花與繽紛色彩充滿儀式氛圍感。蠟燭以松樹與白樺木的香脂精華襯托出癒創木的耶誕氣息,與辛辣的丁香和覆盆子相互輝映。

價錢:200g,NT$3,100、500g,NT$8,200

Acqua di Parma X Emilio Pucci耶誕星夜限定香氛蠟燭



CREED今年推出聖誕限定-遠東沉香Birmanie Oud、聖誕限定-奢華梵尼蘭Vanisia兩款香氛蠟燭,靈感皆來自第六代傳人Olivier Creed緬甸與印度的旅行,富有感性又能帶來暖意。其中650g和1680g容量還以高訂精品風格的真皮Logo印花皮套包覆,富有傳統印記同時展現十足的隆重貴氣。

1.遠東沉香Birmanie Ou

以Olivier Creed在遠東的探險為靈感,完美融合香甜的安息香與馥郁的零陵香豆,讓人聯想到緬甸幽暗深沉的珍貴沉香,香氣馥郁、品味絕佳。

2.奢華梵尼蘭Vanisia

受印度啟發,夢幻甜美的梵尼蘭香氣混合精緻且令人陶醉的琥珀,創造富有優渥感的優雅恬靜氛圍。

價錢:220g,NT$5,600、650g,NT$20,800、1680g,NT$30,800

Penhaligon’s潘海利根2021聖誕香氛蠟燭限量組合

宛如踏入製香工坊,燭光搖曳,空氣中瀰漫著芳香、曼妙而幸福的雲彩。跟隨嗅覺的指引,走Penhaligon’s潘海利根極致愉悅的世界。

內容:4 x 35g votive candles(Maduro Leaf 35g, Comoros Pearl 35g, Anbar Stone 35g, Roanoke Ivy 35g)

價錢: NT$2,600

(MALIN+GOETZ)大麻草蠟燭禮盒

(MALIN+GOETZ)來自時尚紐約,最是懂得如何整裝出簡約又具時髦設計感的精 裝禮盒。像今年就有廣受喜愛的大麻草香氛蠟燭禮盒,一口氣放入大、小兩款尺寸,讓家中瀰漫迷人氣息。

內容:大麻草香氛蠟燭 260g、大麻草小香氛蠟燭 67g

價錢:NT2,150

NEOM



2021耶誕系列中的蠟燭包括耶誕專屬氣息聖誕祈願、香料萊姆,以香氛蠟燭演繹佳節氛圍。

1.聖誕祈願CHRISTMAS WISH

柑橘、肉桂的香氣,以聖誕節的美味意象為靈感,呼應聖誕假期的團聚時刻,打造溫暖且和諧的平安夜。屬於紓壓系列的香氛,使用13種100%純天然精油調配,能夠有效紓緩壓力,減緩焦慮緊繃,彷彿漫步在柔軟的雲朵上,完美複製聖誕節慶的經典香氣。

香調:柑橘、肉桂、零陵香豆

價錢:香氛蠟燭185g,NT$1,600、420g,NT$2,300。

2.香料萊姆 PERFECT PEACE

松針,屬於耶誕節的識別。NEOM 以松針、沒藥、萊姆等25種純淨精油混合調配,打造專屬於耶誕節的歡慶時刻,讓人忍不住想深呼吸的歡欣香氣,幫助卸下整日的疲憊,打造居家空間的幸福香氣,以充滿香料萊姆的空間, 迎來明亮愉悅的耶誕假期。

香調:松針、沒藥、萊姆

價錢:香氛蠟燭185g,NT$1,600、420g,NT$2,300。香氛精油10ml,NT$950。

3.皇家奢華 REAL LUXURY

在家中打造專屬自己的寧靜紓壓角落。含有24種獨特精油配方,帶有自信迷人的茉莉香、淡淡的法國薰衣草及溫暖花梨木的舒倘香氣,營造備受尊寵的奢華感受。

香調:茉莉、法國薰衣草、花梨木

價錢:香氛蠟燭185g,NT$1,600、420g,NT$2,300。

室內香氛與擴香

CULTI MILANO 2021 限量凜冬尊松香氛包

歲末新始、交替祝福的季節,CULTI MILANO 推出限定的凜冬尊松香氛包,內藏的香氛粟粒恣意散發著節慶的歡愉氣息。在八角茴香的辛香基礎上是新鮮的松針;在阿拉斯加柏樹的芬芳香脂散去之前,便能感受到滑潤的香草逐漸浮現。特別採用絨紅色布包,搭配低調霧金色字體,串起了年末的祝願與新春的期待。

尺寸:15x15cm、250g

價錢:NT$2,300

BLOOMY LOTUS Lava Rock火山岩擴香石

2021 歲末之際,BLOOMY LOTUS全新推出兩款薰香器具,一款就是Lava Rock 火山岩擴香石。手工製作的陶瓷盒身搭配上蓋閃耀的金色塗漆,寫意表現出BLOOMY LOTUS獨到的工藝美學。中心則搭配帶有原始大地能量的火山石,毋需加水或插電,只要將喜愛的精油適量滴在火山岩擴香石上,天然擴香孔洞即可使精油芳香因子自然擴散,輕鬆營造自在恬適的氛圍環境。一、兩滴精油香氣可持續二至四小時。

價錢:NT$1,200。火山岩擴香石補充包NT$380。

BLOOMY LOTUS ZEN 禪隨身負離子擴香儀

結合無水香氛儀、專利 HEPA 濾網、負離子淨化功能打造而成,一機三用。感受精油芬芳香氣時,內部的風扇設計增強負離子淨化範圍與效率。每秒產生逾 1,900萬/cm3負離子,經日本國家機構認證,可以過濾空氣中99.9%的微小顆粒、花粉粉塵。僅需於火山石過濾網上加入三至五滴喜愛的精油,便可輕鬆擁有清新且芬芳的氣息。90g 小巧便攜的時尚簡約機身,不論放在居家環境,或是辦公室、汽車內都很適合。

規格:Type-C USB充電槽設計,充電後至多可使用11 小時(連續模式可連續運轉約八小時。間歇模式可運轉約 11 小時),使用時不侷限於插座及電線限制。

價錢:NT$2,780。擴香儀濾網兩入NT$650。

say thing good聖誕水晶擴香禮盒

say thing good還打造了「聖誕水晶擴香禮盒」,為冬日凝聚微小暖心時光。以單方精油搭配美型開運水晶,並在玻璃擴香皿上設計了”HAPPY HO HO HO TO YOU”、”DON'T STEAL MY CRYSTAL”、”WHAT A LOVELY SURPRISE”三款幽默標語,擺放在空間一隅,不僅每看會心一笑,更能用舒服氣息為生活帶來好運氣。

價錢:NT$1,580

【本文出處,更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站;《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權,請勿轉載!】

延伸閱讀:

● 2021秋冬最新女香11款推薦:Tiffany & Co.、Chloe、Coach、Gucci、Frédéric Malle、YSL…從清新、性感到純真的萬種風情

● 2021聖誕香水、蠟燭、擴香盤點推薦,一起用香氣溫暖度過年末