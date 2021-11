聖誕交換禮物選「洗手乳」療癒又實用　10款推薦限定包裝、價格一次看

Text/Marie Claire美麗佳人 Photo/Marie Claire美麗佳人

進入秋冬,身體肌膚更容易乾燥,面對頻繁的洗手清潔,不妨趁機入手年末聖誕(節慶)系列的清潔與護手、身體保養產品,好好滋潤一下雙手與身體。

2021聖誕交換禮物手部與身體推薦

洗手與護手

歐舒丹豐收限定版分享禮盒組

歐舒丹官網獨家推出分享組,一組裡面就有四款個別包裝的繽紛糖果造型小禮盒,包含乳油木、馬鞭草、杏仁、櫻花四款暢銷人氣經典香氛。每款除了有經典好用迷你版的護手霜,還有實用的清潔沐浴產品,洗淨繁忙生活的疲憊及壓力。

內容:馬鞭草沐浴膠30ml+馬鞭草護手乳10ml+櫻花沐浴膠35ml+櫻花護手霜 10ml+乳油木保濕沐浴油35ml+乳油木護手霜10ml+杏仁沐浴 35ml+杏仁護手霜10ml,價錢:NT$1,100

NYR尼爾氏手部呵護聖誕組

英國有機保養品牌 Neal’s Yard Remedies尼爾氏香芬庭園,2021 年聖誕限定系列延續品牌對於守護環境的堅持,採用兼具純淨標準與永續來源的天然和有機成份,結合可回收的包裝材質,打造對於肌膚與環境無負擔的完美賀禮。手部呵護聖誕組裡面就有護手霜與乾洗手。乳香緊緻手部菁萃富含有機玫瑰果油、薑黃與珍貴阿曼乳香精油,輕盈質地使手部平滑細緻。防護噴霧乾洗手含綠花白千層、檸檬草和金縷梅純露,使雙手清新潔淨、不黏膩。還可用來清潔桌面、外出旅遊攜帶超適合。

內容:乳香緊緻手部菁萃50ml、防護噴霧乾洗手50ml。價錢:NT$1,500

Grown Alchemist聖誕限定手部保養組合-玻璃瓶

Grown Alchemist聖誕集結高人氣身體呵護商品,2021限量的銀色包裝設計,令人聯想起熠熠星河與祝福寓意的色彩。今年更是第一次推出以琥珀色玻璃瓶盛裝的手部保養組合,包括洗手露與護手霜,以洗鍊質感的細節設計傳遞美好佳節的真摯祝福。

內容:甜橙雪松手部清潔露 380ml、經典護手霜 380ml,價錢:NT$2,400

瑰柏翠園藝大師雙星聖誕禮盒

2021聖誕節推出「獨角獸」聖誕限定禮盒,鮮豔飽和的高彩度幾何拼接色塊,大膽玩出聖誕歡悅與創意氛圍。正面印有「WILD AND WANDER」、「SEEK ADVENTURE IN THE EVERY DAY」等字樣,鼓勵收到的大家都能勇敢探尋自我的不同面貌。園藝大師雙星聖誕禮盒內含最受歡迎的護手霜,一次感受兩種質地。

內容:園藝大師護手霜75ml、園藝大師豐收滋潤護手霜75ml

沐浴與身體保養

Aesop年度禮盒《慷慨禮饋》The Forager智謀者

精選了兩款柑橘身體配方,潔淨、滋潤全身肌膚,帶來煥然一新的感官享受。如同其名,這個角色善於結合不同的想法、資源與社群連結,為生命注入靈感與養分。可連結到Aesop今年支持的公益團體「全球草根倡導計畫 Photographers Without Borders」,Aesop並已捐贈10萬澳幣支持該團體。

內容:苦橙香檸身體潔膚露100ml、橙香身體乳霜100ml,價錢:NT$1,350

SABON流金年華明星沐浴薰香組

以流金年華限量香調獨特的橙橘巧克力節慶氣息點綴生活,將六款從沐浴到空間的SABON明星商品一次收齊!

禮盒內容:身體磨砂膏60g、沐浴油300ml、身體乳液150ml、極潤護手霜75ml、薰香組100ml、沐浴球160g,價錢:NT$3,980

Bamford聖誕天竺葵禮盒

由英國貴族Carole Bamford女爵創立的bamford,尊崇並創造天然有機的藝術,帶給這個世界精緻、純淨、可滋養心靈與肌膚的產品。今年,bamford將枝頭上相依偎的活潑鳥兒做為意象,在包裝上體現這恬靜且美好的時刻。特別推薦「天竺葵禮盒」以埃及天竺葵的草本中心香調,增添薰衣草、辛香的東加豆,並點綴上胡椒薄荷和藍膠尤佳利的氣味,讓沐浴時刻超舒心。

內容:天竺葵沐浴露250ml、天竺葵身體乳250ml,價錢:NT$2,300

Elemental Herbology 2021 聖誕限定五行沐浴&身體按摩油體驗組

源自英國倫敦的Elemental Herbology,主打結合天然活性成份與科學專利植萃配方,為肌膚補充所需營養,更讓護膚時光徜徉在精心調配的自然芳香氣息中,成為台北東方文華酒店SPA與全球眾多頂級SPA 指定使用品牌,並且連年獲獎無數。面對動盪的 2021 年,我們期許前方迎接我們的是風平浪靜的安穩。佳節時刻,Elemental Herbology推出期間限定禮盒,其中一款就是品牌明星商品沐浴&身體按摩油體驗組。

Elemental Herbology沐浴&身體按摩油結合東方五行理論與西方芳香療法, 打造「木、火、土、金、水」共五款兼具沐浴油與身體保養油功能的獨特商品, 溫合清潔並滋養肌膚,幫助協調身心靈達到能量平衡。

木元素-賦活精油配方:檸檬草、荷葉、肉豆蔻。

火元素-提振精油配方:甜橙、迷迭香、馬鬱蘭。

土元素-平衡精油配方:柑橘、雪松、萊姆。

金元素-循環精油配方:迷迭香、葡萄柚、杜松子。

水元素-舒眠精油配方:薰衣草、依蘭依蘭、大馬士革玫瑰。

做為「沐浴油」使用,在沐浴前,將沐浴&身體按摩油塗抹於全身,浸泡進浴缸中;或將沐浴&身體按摩油直接加至浴缸中浸泡,緩解緊繃的肌肉、釋放累積的壓力。做為「身體按摩油」使用時可在沐浴後塗抹於肌膚,搭配按摩,過程中嗅吸植物芳香氣息,幫助舒緩身心。

禮盒內容:五行沐浴&身體按摩油30ml(五款各一),價錢:NT$2,080

品木宣言薑味暖暖潤膚組

冬天就讓香氣濃郁的薑溫暖全身,搭配檸檬、萊姆和佛手柑的奢華柑橘香調,洗起澡來心情更愉悅。

內容:薑味暖暖香氛去角質沐浴膠100ml、薑味暖暖香氛沐浴乳100ml、薑味暖暖香氛舒芙蕾200ml,價錢:NT$1,550(價值NT$2,875,54折)

Bottega Verde意柏嘉溫馨奢華聖誕養護組

每年耶誕都會推出限定原裝香氛洗沐禮盒,2021年冬季限定香氣包括了蜂蜜血橙、糖晶荳蔻等等,以溫潤的植物為基底,在寒冬中沖著熱水澡,沐浴著溫暖香氣的BV泡泡,是冬季最幸福的事。溫馨奢華聖誕養護組以造型萌爆的深紅鐵製信箱禮盒中同時裝著蜂蜜血橙味道的沐浴乳、身體霜、洗手乳、護唇膏,一組包辦冬季身體保養。

前味:血橙、覆盆子。

中味:蜂蜜,紫羅蘭,雞蛋花。

後味:香草、檀香、白麝香。

內容:溫馨甜蜜沐浴乳+溫馨甜蜜身體霜+溫馨甜蜜洗手乳+溫馨甜蜜護唇膏,價錢:NT$999

