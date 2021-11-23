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GUCCI快閃店跟BALENCIAGA賣得不一樣！「聯名包裝」藏巧思好想收藏

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記者王則絲／台北報導

GUCCI與BALENCIAGA合作打造的「The Hacker Project」駭客實驗室系列，終於在近日開賣了， GUCCI特別設立主題店中店來迎接此系列，且販售的款式與先前介紹於BALENCIAGA店中的款式並不相同，不只囊括周杰倫、蕭敬騰都搶著穿的聯名老爹鞋，還有佈滿BALENCIAGA斜紋印花的GUCCI賈姬包、GG Marmont手袋⋯⋯時尚迷們兩邊都必須逛！

►BALENCIAGA「惡搞GUCCI」系列來了！雙B印花美翻、最低6千元入手

▲gucci hacker project。（圖／品牌提供）

▲GUCCI台北信義新天地A4「The Hacker Project」快閃店中店，期間限定至12月6日止。（圖／品牌提供）

GUCCI於台北信義新天地A4專門店中架設了一區快閃店中店，期間限定至12月6日止，利用鏡面反光的設計、搭以純白色LED燈管，營造出實驗室的未來科技感，緊鄰一整片的落地窗，採光非常好。區域中擺設了本次GUCCI與BALENCIAGA聯名推出的「The Hacker Project」系列服裝與單品，中間圓柱衣桿上掛滿了當初Aria秀上最吸睛的幾套服裝，包括西裝、套裝、一體成型的褲襪靴⋯⋯。

▲gucci hacker project。（圖／品牌提供）

▲gucci hacker project單品。（圖／記者王則絲攝）

▲鹿晗、劉雯示範之黑底白字款式聯名手袋。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

圓柱體上方則是擺放一圈的聯名手袋，開箱影片中可以看見GUCCI經典的GG Marmont系列以黑色為底，上頭印滿了BALENCIAGA的斜紋印花，以及Jackie 1961「賈姬包」，也在GG老花上印了滿版的BALENCIAGA。

▲gucci hacker project單品。（圖／記者王則絲攝）

▲GUCCI老花賈姬包上印滿BALENCIAGA LOGO。（圖／記者王則絲攝）

該系列還有一大亮點，那就是「包裝」，只要是聯名單品的防塵袋，都是一面GUCCI、一面BALENCIAGA的設計，所使用的緞帶也融入雙方的LOGO，小巧思一點也不馬虎，處處都充滿紀念價值。

▲gucci hacker project單品。（圖／記者王則絲攝）

▲聯名系列專屬防塵袋。（圖／記者王則絲攝）

▲gucci hacker project。（圖／品牌提供）

▲gucci hacker project單品。（圖／記者王則絲攝）

▲周杰倫、蕭敬騰曬鞋款式，以BALENCIAGA的Triple S老爹為基底打造。（圖／翻攝自IG、記者王則絲攝）

►跟周董比「這個」蕭敬騰只能當第2　光速入手爆款鞋不愧是「哥中之哥」

▲gucci hacker project單品。（圖／記者王則絲攝）

▲GG扣飾高跟鞋。（圖／記者王則絲攝）

▲gucci hacker project單品。（圖／記者王則絲攝）

▲同場加映，本季新推出放大版GG老花竹節手袋系列。（圖／記者王則絲攝）

關鍵字：

GUCCI, BALENCIAGA, 聯名, 快閃店

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