Jessica奢華飯店拍S形曲線泳裝照　修長秘訣必勾腳

▲Jessica在英屬土克凱可群島頂級飯店The Ritz-Carlton拍攝美照。（圖／翻攝jessica.syj IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

近幾日天氣轉濕冷，讓人想念陽光明媚的日子，南韓女星Jessica潔西卡（鄭秀妍）在冬日也陷入難忘的度假回憶，於IG分享她於加勒比海英屬土克凱可群島（Turks and Caicos Islands）頂級飯店The Ritz-Carlton拍攝的美照，只見她穿著藍色泳衣站在泳池中，背後是一望無際的蔚藍大海，美人加上無敵美景，被粉絲大讚女神。

▲Jessica穿土耳其藍斜肩泳衣與泳池、大海連成一片藍色。





▲Jessica連背影都迷人。

身穿斜肩土耳其藍色泳衣的Jessica，盡顯傲人的S曲線，她還不忘在池中勾腳，讓腿部線條拍起來更修長，從她的泳衣、泳池到身後的大海連成一片迷人的藍色調，讓她寫下「Endless blue」（無盡的藍），回味度假的美好。

▲Jessica穿自創品牌BLANC&ECLARE復古泳裝，配愛馬仕H字樣拖鞋。

Jessica高明的泳衣穿搭不僅於此，她還嘗試過復古風的格紋兩截式泳裝，出自她的自創品牌BLANC&ECLARE，再搭配愛馬仕（Hermes）H字樣拖鞋，流露千金氣息，而泡在游泳池的漂浮照，她照樣把腳勾起，留下最美的倩影。

▲Jessica泳池漂浮美照的秘訣是勾腳展現修長比例。

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