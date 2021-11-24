蜘蛛人、美國隊長香水好帥！特價499元交換禮物超有面子

文／C編

聖誕節即將到來，很多人會想著交換禮物的東西到底要送什麼，獨特樣貌的香水可能就是不錯的選擇，「Her森森」推出「漫威英雄獨厚香氣」，英雄造型的香水看起來超威，重點是下殺499元非常划算，送禮自用都適合。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼



▲漫威英雄獨厚香氣，原價2050元、特價499元。點我購買。



MARVEL SPIDER-MAN 蜘蛛人 男性淡香水 100ml (大)，原價2050元、特價499元

整瓶紅色帶有蜘蛛網的設計，搭配上黑色的大蜘蛛，加上霧黑色的瓶蓋設計，看起來超帥氣，香調採用茉莉、迷迭香、橙皮帶出開朗明亮的前味，接著中味柿子、海洋調的鹹甜風格展現出男性的陽剛，後味雪松、廣藿香、白麝香、岩玫瑰讓餘韻不會過於濃重，卻又悠長。

MARVEL CAPTAIN AMERICA 美國隊長 男性香水 100ml，原價2050元、特價499元

以美國隊長最經典的盾牌作為設計，紅藍的圓圈風格展現出男性捍衛世界的陽剛氣息，香水採用薰衣草、香菜、薄荷、迷迭香、橙花清爽的草地香氣，接著茉莉、橡木、天竺葵、檀香展現出男性的多面層次，最後琥珀、麝香、檀香、雪松帶出男性溫潤細緻的尾韻。

MARVEL IRON MAN 鋼鐵人 動力裝甲男性香水 100ml，原價2050元、特價499元

運用鋼鐵人帥氣的頭盔造型為概念，設計出整體的香水瓶身，金色搭配紅色是鋼鐵人的標記，也很有熱血沸騰的效果，前味以蘋果、香檸檬、肉桂展現出溫潤爾雅的男性氣息，中調萬壽菊、天竺葵、丁香帶出清新的男性香調，最後以雪松、檀香、香根草、橄欖木打造沉穩充滿耐性的風格。

MARVEL Black Panther 黑豹 男性淡香水 100ml，原價2050元、特價499元

黑豹最帥氣的莫過於那經典的頭盔以及頭上圖騰，以此作為靈感來源，黑豹的整款香水都是黑色的設計，利用不同材質的黑豹壓紋，展現出香水瓶身的帥氣感，前味使用西西里檸檬、李子打造酸甜氣息，中調選用木材、鈴蘭、梔子花，最後香草、麝香、檀香打造細緻充滿層次的香調。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼



▲漫威英雄獨厚香氣，原價2050元、特價499元。點我購買。



MARVEL Venom 猛毒 男性淡香水 100ml，原價2050元、特價499元

黑色的方形瓶身展現出猛毒圖案，前味運用蘋果、佛手柑帶出香甜的滋味，中調選用木材、茉莉跟鈴蘭帶出花果香調，展現出男性的溫柔體貼，最後一抹檀香、琥珀、麝香讓香味餘韻悠長，可以更加持久的塑造男性形象。