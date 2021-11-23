SOGO天母店周年慶12／1登場，大人風「哆啦A夢」來店禮好吸睛

▲多樣化的周慶來店禮，成功吸引消費者目光。（圖／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉／台北報導

百貨周年慶迎來最終場，台北SOGO天母店周慶即將在12／1壓軸登場，想要購入化妝品優惠組、保暖冬裝，和家電還有機會，回饋門檻最低，百貨服飾消費滿5,000元即享500元回饋，更祭出超可愛哆啦A夢來店禮，單筆消費滿500元就可獲得超美托特包。

▲LANCOME 超未來肌因賦活露75ml（正貨）贈超未來肌因亮眼精萃霜5ml*3，限量50組，價值10,200元，優惠價4,950元。

台北SOGO天母店周年慶即將於12／1～12／12登場，除了全館化妝品9折、秋冬服飾65折起，City' super9折外，全館百貨服飾滿千送百，首五日更特別加贈消費滿6萬元再贈1,000元優惠。

▲天母SOGO推出ADIDAS全台獨家優惠組，另外買滿8,000元，再贈500元。

天母店客群多以家庭居多，趁著全台百貨最後一檔可以一站購足全家所需，像是長輩小孩的保暖禦寒衣物、歐系家電、戶外運動用品，都可享有最高購物回饋，或是提前選購聖誕禮物、預購年菜組合，聰明消費讓你省一波。

▲快樂購卡友單筆消費滿500元即可兌換哆啦A夢托特包。

今年更與哆啦A夢合作，推出一系列聯名來店禮，全系列包含保溫/保冷托特包、摺疊桌、LED體重計、吸水地墊、收納箱和環保餐具組，更有全台獨家專屬品牌聯名的OWN DAYS隨行杯、江戶聖經典藍自動傘以及花漾拖輪車。

台北新光三越站前店周年慶開跑，受到冷氣團來襲與漲價預期心理下，衝出好成績，男、女裝交易筆數皆有2位數成長，尤其萬元大衣類商品下殺3折起引發搶購潮，戶外機能服飾同樣賣爆，較去年同期筆數成長20%，冷氣團同樣也帶動電暖器業績成長1成，尤其是葉片式電暖器最為熱銷。