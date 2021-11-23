fb ig video ETtoday search mobile

SOGO天母店周年慶12／1登場，大人風「哆啦A夢」來店禮好吸睛

>

▲▼天母SOGO周年慶壓軸登場。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲多樣化的周慶來店禮，成功吸引消費者目光。（圖／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉／台北報導

百貨周年慶迎來最終場，台北SOGO天母店周慶即將在12／1壓軸登場，想要購入化妝品優惠組、保暖冬裝，和家電還有機會，回饋門檻最低，百貨服飾消費滿5,000元即享500元回饋，更祭出超可愛哆啦A夢來店禮，單筆消費滿500元就可獲得超美托特包。

▲▼天母SOGO周慶壓軸登場。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲LANCOME 超未來肌因賦活露75ml（正貨）贈超未來肌因亮眼精萃霜5ml*3，限量50組，價值10,200元，優惠價4,950元。

台北SOGO天母店周年慶即將於12／1～12／12登場，除了全館化妝品9折、秋冬服飾65折起，City' super9折外，全館百貨服飾滿千送百，首五日更特別加贈消費滿6萬元再贈1,000元優惠。

▲▼天母SOGO周年慶壓軸登場。（圖／品牌提供）

▲天母SOGO推出ADIDAS全台獨家優惠組，另外買滿8,000元，再贈500元。

天母店客群多以家庭居多，趁著全台百貨最後一檔可以一站購足全家所需，像是長輩小孩的保暖禦寒衣物、歐系家電、戶外運動用品，都可享有最高購物回饋，或是提前選購聖誕禮物、預購年菜組合，聰明消費讓你省一波。

▲▼天母SOGO周年慶壓軸登場。（圖／品牌提供）

▲快樂購卡友單筆消費滿500元即可兌換哆啦A夢托特包。

今年更與哆啦A夢合作，推出一系列聯名來店禮，全系列包含保溫/保冷托特包、摺疊桌、LED體重計、吸水地墊、收納箱和環保餐具組，更有全台獨家專屬品牌聯名的OWN DAYS隨行杯、江戶聖經典藍自動傘以及花漾拖輪車。

台北新光三越站前店周年慶開跑，受到冷氣團來襲與漲價預期心理下，衝出好成績，男、女裝交易筆數皆有2位數成長，尤其萬元大衣類商品下殺3折起引發搶購潮，戶外機能服飾同樣賣爆，較去年同期筆數成長20%，冷氣團同樣也帶動電暖器業績成長1成，尤其是葉片式電暖器最為熱銷。

關鍵字：

周年慶, 天母SOGO

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《女神降臨》CP合體！車銀優、文佳煐「情侶裝」現身太甜了

《女神降臨》CP合體！車銀優、文佳煐「情侶裝」現身太甜了

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

GUCCI快閃店跟BALENCIAGA賣得不一樣

GUCCI快閃店跟BALENCIAGA賣得不一樣

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

冷到皮皮挫？營養師大推7種「暖身食物」　活血補鈣還能好入睡

冷到皮皮挫？營養師大推7種「暖身食物」　活血補鈣還能好入睡

星巴克11／22起連續5天買一送一　限定5款揪友開喝，感恩節再加碼

星巴克11／22起連續5天買一送一　限定5款揪友開喝，感恩節再加碼

「懶癌末期患者」星座Top3，第1名光鮮亮麗，外表根本看不出！

「懶癌末期患者」星座Top3，第1名光鮮亮麗，外表根本看不出！

《鬼滅》「日輪刀摺疊傘」整支黑色帥到爆　打開來竟是滿滿紫藤花 2021「最熱門球鞋」TOP 10！這雙小白鞋打敗Nike Dunk熊貓、NB327 安格斯12星座一周運勢11／22-11／28　天秤小桃花一波波、射手旺得無法擋 減重醫師分享3種「低熱量宵夜」　吃得飽、不會胖還能助眠 買一晚送一晚！日月潭旅館住兩天才2899元　還有台中、花蓮、苗栗可選 氣炸烤箱7980元→3999元　可烤全雞、減油80%，從此不怕胖 極簡生活5原則：「學會留白」讓你活得更快樂

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面