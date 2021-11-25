冬天禦寒保暖衣下殺111元　薄透貼身單穿、內搭都有型

文／C編

進入冬季的氣溫，保暖一定要做好，外套穿得再後，不如加件發熱衣更實際，「Her森森」推出秋冬必備的暖呼呼單品，包括保暖衣、長袖衫、發熱衣等等，最低價只要111元就可以入手，打底穿對了，外衣也不用煩惱，身體自然暖呼呼。

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▲秋冬必備的暖呼呼單品，最低下殺111元，點我搶購。



梁衫伯女款圓領發熱衣保暖衣，超值4件，原價1196元、特價499元

採用纖細刷毛、可升溫7.3度，穿起來倍感溫暖，輕量柔軟的超細棉柔材質，帶來舒適的穿著感，超彈力可以服貼身形，絕對是顯瘦、貼身的內搭。

Wonderland 恆溫超薄蓄熱保暖衣，原價990元、特價111元

輕盈舒適、光滑無痕的材質，大約10元硬幣的厚度，非常薄透又貼身，穿起來完全不厚重，並運用特殊織法形成保暖槽，因此雖然衣料薄且沒有什麼存在感，照樣可以達到禦寒效果，相當實穿。

Paloma雙磨毛保暖衣-6件組（發熱衣 長袖上衣 圓領 V領），原價3000元、特價1111元

內裡短毛、外層輕磨的毛料，親膚保暖更加倍，並且採用收緊型袖口，以防冷風入侵，穿在身上更加貼合肌膚，完全不用擔心衣服透風會冷，精緻燙金銀LOGO，單穿看起來也簡單時尚，也可以多層次穿搭以防寒冷天氣。

BVD 厚棉100%純棉圓領長袖衫(3入組)-尺寸M~XXL加大，原價1140元、特價862元

特殊的編織設計、100%美國棉材質，採用特殊加工方法來提升吸汗速乾性、耐洗不易變形，嚴格篩選的棉和最先進技術結合、讓內衣變得有舒適柔軟的感覺，全件採細針車縫，讓外觀更細緻平整舒適好穿。

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BeautyFocus (2件組)男款礦石碳遠紅外線保暖褲，原價1598元、特價599元

添加礦石碳元素、碳纖維技術，吸排效果可迅速將汗液排出，鬆緊腰帶穿脫順暢不緊勒，男款貼心設計前檔開口，內層溫暖磨毛，可以單穿或是搭配長褲層層穿搭，這樣防暖效果更加強化，晚上睡覺再也不會冷醒。