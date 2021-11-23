UNIQLO攜手LOEWE總監打造冬季聯名　加碼「最美內衣」第二彈登場！

記者王則絲／台北報導

UNIQLO與LOEWE創意總監Jonathan Anderson個人品牌JW ANDERSON已數度合作，今年秋冬再度迎來英倫鄉村風格的聯名系列，加入了設計師童年時期最喜歡的經典童書《比得兔》元素，為雋永英倫風情增添一分童趣俏皮。此外，還記得夏天時UNIQLO與日本設計師黑河內真衣子Mame Kurogouchi首度推出的「最美內衣」系列嗎？本季秋冬宣布將推出第二彈，全新暖灰色調變得更加高級、性感！

▲「UNIQLO and JW ANDERSON」2021秋冬系列將於11月26日上市。（圖／品牌提供，以下同）



「UNIQLO and JW ANDERSON」2021秋冬延續探索英倫鄉村主題，設計師Jonathan Anderson表示：「本系列完全是為了迎接秋冬季節而打造，我希望能為這個系列添加非常秋天、同時也很英國鄉村的元素，讓這些單品既舒適耐穿又愜意自在。」本次聯名以傳統花呢格紋與特色縫線為設計亮點，除一貫簡約好看的連帽衫、外套之外，還首次加入抱枕、刷毛毯等舒適家居用品，全系列將於11月26日上市。

▲Benjamin Bunny休閒上衣NT$1290。



▲JWA毛絨刷毛布勞森外套NT$1490。



▲JWA跳色縫線休閒連帽上衣NT$1290。



▲JWA HEATTECH襪子NT$390、JWA刷毛毯NT$990。



今年夏天UNIQLO首次邀請日本設計師黑河內真衣子Mame Kurogouchi合作，打造出的「最美內衣」系列獲得廣大好評，眾多網紅、民眾都一面倒愛上。今年冬天雙方宣布帶來第二彈聯名，本季加強美感與舒適度，搭配AIRism棉質與網眼面料，打造精品級的內衣，包括肩帶特殊網眼設計、低胸剪裁與橫向細帶設計，不只更性感，也提供良好支撐力；擁有優美弧線的V領BRATOP勾勒出女性迷人的肩頸線條，也是本次必敗單品。

▲UNIQLO and Mame Kurogouchi全系列將於12月3日上市。Mame 無鋼圈美型胸罩NT$790、無鋼圈美型網眼胸罩NT$790。



本季UNIQLO and Mame Kurogouchi 亦運用3D織法技術，推出居家、外出皆宜的羅紋針織系列單品，中高領針織衫在袖口做有微喇叭的剪裁、羅紋長版開襟衫與長褲，則是以開衩設計作為精緻的亮點，也能達到修身效果。全系列將於12月3日上市。

▲Mame AIRism棉質BRATOP襯裙式洋裝NT$990、Mame AIRism棉質 BRATOP T恤NT$990。



▲Mame 3D織法 羅紋中高領針織衫NT$1,290、羅紋長版開襟外套NT$1,990、羅紋長褲NT$1,490。