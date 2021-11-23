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進入職場應該擺脫的2種學生思維：愛提問、降身價都不是好習慣

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文／Squid

剛進入職場的新鮮人常常會有一些小眉角需要適應，不只是思維要改，學習的方式也要跟著轉換，才能更好的融入在職場裡，以上有兩個小建議可以參考，透過這樣的轉換改變，讓自己能夠更好地成為職場中的能幹角色。

▲職場,工作,學校,學生,公司,。（圖／pexels）

學生思維：愛當伸手牌

有的時候愛向人請教，看起來是一個好習慣，但實際上不能什麼都問，應該經過思考以後提問，比如說不會做好的PPT，那詢問的方式不應該是「請問PPT該怎麼做？」而是「PPT我想要這麼做」提出1到5種提案，讓對方可以從中選擇並且教你。

這樣對方會比較容易願意給出指導，因為你是經過思考過的，而不是在一片空白的情況下，所有的空白都需要別人幫你填滿，這種伸手牌的行為是不可取的，職場不是學校，同事和主管沒有義務為你回答所有的問題，加上這種疑問式的提問，很容易給人留下「什麼都不懂」、「自己不愛動腦的印象」。

▲職場,工作,學校,學生,公司,。（圖／pexels）

學生思維：降低自己身價，來獲取工作機會

比如說，經常有人去面試，都會說「只要能到你們公司工作，我錢可以少一點」，「雖然我轉了行業，但我就是想來學習的，只要給我這個學習的機會，我什麼都願意做」，看似很誠懇的發言，但是其實並不能幫你爭取到工作的機會。

因為在老闆的視角裡面，會覺得你對自己的價值沒有認知，也就是他提供不出跟這個工作崗位匹配的價格，公司不是學校，可以給相對應的工資，來給予有價值的人，而不是找一堆免費的勞力，來這裡學習，所以以定要區分清楚職場跟學校的差別，願意給予降低身價的工作機會，也不是好的工在環境，只是想佔你便宜。

▲職場,工作,學校,學生,公司,。（圖／pexels）

關鍵字：

職場, 工作, 學校, 學生, 公司

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