打造楚楚可憐的韓妞派眼妝　靠單色眼影暈染方便又快速

記者李薇／台北報導

近年單色眼影非常地受到歡迎，因為可以按照自己想要的顏色搭配，不用侷限在小小的眼影盤裡面，成為很多人挑選眼影的重點，《ET FASHION》就整理3大單色眼影品牌，不但可以挑選出好看的顏色，更能成為所有人目光的焦點。

1.CILY 粉漾珠光眼影

由韓國人氣模特兒Taeri創立的美妝品牌CILY，推出粉漾珠光眼影系列，一抹就有顯色的飽和度，細緻閃耀的珠光展現出專屬於韓系的俐落妝容，看起來夢幻又閃閃發亮的效果，更是讓人想要多看幾眼，打造出楚楚可憐的眼妝效果。

2.Za 潮色特調眼影

厭倦了彩盤裡總有用不到某些顏色嗎？那就入手單色眼影吧！Za於11月推出限定上市的「潮色特調眼影」，一口氣將推出12款零廢色、色色都是最百搭的實用眼彩，共有霧面、絲緞光、金屬光、閃耀光、流星光等5種質地，可以自由隨心搭配，輕鬆實現有型眼妝。

3.資生堂 摩霧單色眼影

資生堂這次推出全新的摩霧單色眼影，總共推出18個顏色，每個顏色都充滿了日系的氛圍，這次也特別找來日本最熱賣的5個顏色開箱，其中，可以發現戴紅感的色調依舊是熱賣色選，還有棕色調的大地色，也是很受到歡迎，其中#14更是人魚姬的顏色，美到不行，絕對必收。