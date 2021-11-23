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坤達戴對錶是親密表現　觀察老婆喜好挑天梭月相錶

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▲▼TISSOT 。（圖／公關照）

▲天梭表宣布謝坤達為台灣首任品牌大使。（圖／天梭表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

多次以品牌之友身分出席TISSOT（天梭表）活動的謝坤達，今正式接下台灣首位品牌大使任務，同時發布一系列形象廣告，無論是正裝或休閒裝扮，都能與不同風格錶款完美搭配。被問及是否會考慮與老婆柯佳嬿戴對錶？他表示有限的時間就是要與有意義的人一起度過，戴對錶是非常親密的事，他會深入觀察對方的喜好再決定錶款。

▲▼TISSOT 。（圖／公關照）

▲坤達戴天梭Carson Premium Moonphase卡森系列月相男錶，12,000元。

▲▼TISSOT 。（圖／公關照）

▲天梭表Carson Premium Moonphase卡森系列月相女錶，10,600元。

坤達相中的女錶是天梭Carson Moon Phase月相錶，6時位置的月相顯示有珍珠母貝創造出雲朵效果，畫面優美，讓他心動想作為送老婆的聖誕禮物，且同系列亦有適合配成對錶的款式。除了曬恩愛，他日常愛戴熱賣的SEASTAR 2000腕錶，伴他上山下海參與外景節目。

▲▼TISSOT 。（圖／公關照）

▲坤達戴天梭熱賣的SEASTAR 2000漸層綠色面盤陶瓷錶圈款，33,800元。

同屬Swatch集團的MIDO（美度表）則請南韓男神金秀賢代言，近日更以他
之名設計的Ocean Star 600 Chronometer Kim Soo Hyun Special Edition海洋之星深潛600米金秀賢特別版腕錶，另附一條以他喜愛的藍色、白色和黑色所組成的NATO織物風格錶帶，專屬錶盒也特別印製金秀賢的簽名字樣，吸引粉絲目光。

▲▼TISSOT 。（圖／公關照）

▲金秀賢佩戴MIDO Ocean Star 600 Chronometer KSH Special Edition特別版腕錶，58,000元。（圖／MIDO提供）

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關鍵字：

坤達, TISSOT, 天梭表

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