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小心沒瘦還傷身！新手常犯的168、52「間歇性斷食」4大誤區

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▲▼ 新手常犯的168間歇性斷食4大誤區 。（圖／翻攝IG）

▲想嘗試間歇性斷食法，注意別犯4個NG錯誤。（圖／翻攝IG@kkmmmkk）

編輯／Amanda　圖／翻攝unsplash

近年來很流行的「168斷食法」或1410斷食、52輕斷食，都屬於間歇性斷食法（intermittent fasting），有不少研究顯示，間歇性斷食對身體有很多好處，像是可幫助減脂、管理食慾、緩解胰島素阻抗、降低身體炎症，還能改善健康等。但同時，間歇性斷食若是操作不佳，對身體也會有傷害，像是以下4個新手常犯的NG錯誤快避開，讓你的斷食計畫更順利。

▲▼ 新手常犯的168間歇性斷食4大誤區 。（圖／翻攝unsplash）

NG 1：復食後暴飲暴食

當採取間歇性斷食後，你會很自然的在下一頓吃得比平時多，但一頓過量的飲食還是會給身體帶來壓力，建議在斷食時間結束後，開食時不要吃一頓大餐，而是吃兩頓相對來說份量較少的飲食，先簡單吃一小餐後，讓身體休息30～40分鐘，再開始正式的一餐，可避免一頓大餐給身體帶來的傷害。

NG 2：一下就長時間斷食

很多人聽說斷食可激活身體的自噬機制、修復細胞，一開始嘗試斷食法就直接斷個幾天，但這樣很有風險，因為每個人對於斷食的身體感應是不一樣的，而對於大部分人來說，建議先從斷食12個小時開始，依個人狀況逐步漸進會更加安全。

▲▼ 新手常犯的168間歇性斷食4大誤區 。（圖／翻攝unsplash）

NG 3：沒有真正的斷食

很多新手在間歇性斷食期間，因為嘴饞、肚子餓，就會吃些水果、蔬菜、喝牛奶、蛋白粉，甚至防彈咖啡等食物，雖然這些食物熱量都不高、也都很健康，但這些食物還是會刺激血糖和胰島素，讓你無法處於一個很好的斷食狀態。

如果想要選擇最傳統的斷食方法來改善健康，那就要確保在進食的時間，補充足夠的營養，而在斷食的時間就應該做到真的斷食。

NG 4：斷食上癮

有些新手開始斷食後，會發現自己很很享受斷食帶來的健康變化，尤其是體重上的改變，就對斷食「上癮」，但如果因此每天都使用斷食法、吃得很少，就會變得和傳統的節食沒有什麼區別，久而久之也會使代謝下降。

在執行間歇性斷食的計畫中，可選擇幾天稍微提高熱量攝取，讓斷食不是每天出現，這樣更能幫助穩定基礎代謝，比如你可以選擇每天168，但要確保攝取的熱量是有波動的，不能一直都很低。

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瘦身, 減肥, 減脂, 減重, 斷食, 輕斷食, 間歇性斷食, 168斷食, 52斷食, 錯誤, NG方法

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