BTS全員「奶油裝」粉絲全融化　狂換3套超帥造型碾壓全場

記者王則絲／外電報導

日前全美音樂獎（American Music Awards）頒獎典禮於加州舉行，由BTS防彈少年團拿下本屆最大贏家，橫掃3項大獎包括「年度藝人」、「最受歡迎流行團體」以及「最受歡迎流行歌曲」，在美國人氣超驚人的BTS，當晚全團成員的造型當然也成為焦點，紅毯上的西裝、舞台上的叛逆街頭風都超帥，壓軸的「奶油裝」更是讓粉絲們全融化！

▲BTS橫掃本屆全美音樂獎3項大獎包括「年度藝人」、「最受歡迎流行團體」以及「最受歡迎流行歌曲」。（圖／品牌提供）



本屆全美音樂獎上，BTS一舉奪下3項大獎：「最受歡迎流行團體」、「最受歡迎流行歌曲」以及擊敗強勁對手泰勒絲（Taylor Swift）、亞莉安娜（Ariana Grande）所拿下的「年度藝人」大獎，寫下亞洲第一人紀錄。

▲BTS穿著LOUIS VUITTON 2022春夏男裝系列亮相紅毯。（圖／翻攝自IG）



典禮開始前，BTS紅毯上穿著代言精品LOUIS VUITTON 2022春夏男裝系列，成員間以黑、灰相間的色調互相搭配，取代正裝皮鞋，他們反而腳踩皮靴、球鞋，展現時髦態度。

▲BTS全員換上GIVENCHY 2022早春系列演出、領獎。（圖／品牌提供）



當晚BTS與酷玩樂團（Coldplay）一同登台演出，全員則是換上GIVENCHY 2022早春系列中，與藝術家Chito合作的最新造型，瞬間變成了一群叛逆的大男孩。

▲BTS壓軸演出服裝「奶油裝」。（圖／達志影像）



最後，BTS還帶來「最受歡迎流行歌曲」《Butter》現場演出，全員再度換裝，穿著韓國品牌TAILORABLE的訂製西裝站上舞台，每個人身上的嫩黃色造型有點像、又有點不一樣，就如同歌名「奶油」一樣，給人一種溫暖俏皮的感覺，讓粉絲們全都融化了！

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