瘦身注意！營養師：麻辣鍋湯底熱量破表，不喝湯其實也會胖

記者曾怡嘉／台北報導

氣溫驟降，這時候吃個小火鍋讓身體暖呼呼，真是很滿足！營養師高敏敏分享，別看小小一鍋很無害，湯底和配料都要慎選才不會暖在心裡，胖在身上啊！

市面上的百元小火鍋湯頭種類非常多，營養師高敏敏將湯底分為三區，紅燈區熱量和油脂量都偏高，像是大腸臭臭鍋、沙茶魚頭鍋、麻辣鍋；黃燈區感覺較健康，但易潛藏鈉含量及隱藏澱粉，高血壓及糖尿病者要控制，像是南瓜鍋、泡菜鍋。

綠燈區的湯頭相對清淡，像是海鮮豆腐鍋，食材也較多原型，是較好的選擇。綜觀以上，麻辣湯湯底的熱量是海鮮鍋湯底的3倍以上，即便不喝麻辣湯，但是食材泡在湯裡，也會吸收熱量，再加上含鈉量也是陷阱，像是若是把泡菜湯喝完，就會超過每日鈉總攝取量。

所以火鍋要怎麼吃最健康呢？高敏敏提出以下5點建議：

1.湯底選擇普通清湯

清湯建議選擇蔬菜、昆布等，享用前可以將浮油刮除 減少油脂攝取。

2.必加蔬菜才均衡

很多火鍋都是以肉或火鍋料為主，建議小火鍋如果可以多加入蔬菜類、少一點火鍋料是更好的！

3.避開稠醬料

少使用沙茶醬、豆瓣醬或豆腐乳調味，建議以蔥、蒜、辣椒、蘿蔔泥為主，加入少許醬油，當然享用最原味的口感也是最好的選擇。

4.少吃加工製品

以原型食材為主，避免像是蛋餃、魚餃、丸子、蟹肉棒、油豆腐等加工製品，可以以蔬菜、魚肉、雞肉、海鮮、豆腐等為主。

5.白飯替換成高纖維的根莖類食物

根莖類食物的熱量約是白飯的一半，除此之外還能補充膳食纖維。