皮膚科醫師教3秘訣告別秋冬乾癢脫屑：洗澡壞習慣先改掉

▲皮膚科醫師分享改善秋冬肌膚乾癢的秘訣。（圖／翻攝IG@94_j.a、pexels）

記者張毓容／台北報導

近幾日氣溫驟降，除了冷得讓人皮皮挫、不想動，你的身體是不是也開始乾癢甚至脫屑？小紅書上知名皮膚科醫師丹妮就表示，秋冬身體容易乾癢大多是自身保濕力不夠和錯誤的洗澡習慣造成，她也分享解決秋冬肌膚乾癢的3大對策，讓你告別乾荒脫屑，恢復細緻滑嫩美肌。

秋冬季節因氣溫下降，會使得皮膚皮脂腺的分泌量減少，油少了，皮膚的保濕力自然就會下降，加上空氣也變得更乾燥，且許多人常待在空調、暖氣房裡，總總因素都會讓皮膚更乾燥。此外，秋冬氣溫低，許多人洗澡時用的水溫上升，洗澡的時間也拉長了，讓肌膚丟失了更多的天然保濕因子，也就讓肌膚乾上加乾，出現脫屑、搔癢等問題。想要改善秋冬乾癢問題，就要從肌膚保濕力不夠的問題下手。

▲洗完澡後要儘快擦上身體乳。（圖／翻攝pexels）



＃擦身體乳的時間是關鍵



首先，平時沒有擦身體乳的人，可挑選一款夠保濕的身體乳，幫肌膚增加保濕力，或是有閒置的乳霜也可以拿來當作身體乳使用，且擦的時間也是關鍵，別等到身體都自然風乾才擦，洗完澡後吸乾身上多餘水分，就要馬上擦上乳液保濕。

＃身體乳加點油



而本來就有擦身體乳習慣的人，但到秋冬不夠保濕，要更換一款更加滋潤的身體乳，不想更換的也可以利用「加油」來提升保濕力，每次用之前，取出適量身體乳加幾滴手邊有的保養精華油或嬰兒油，混合均勻了再塗抹到身體上就可以了。

＃改掉洗澡壞習慣

除了身體乳的滋潤度不夠外，身體肌膚也跟臉部一樣，也會有過度清潔的問題，進而破壞肌膚保濕力，像是以下3個壞習慣快改掉。

1.洗澡水溫超過45度



2.洗澡的時長超過20分鐘



3.平時喜歡用沐浴球、搓澡巾、身體磨砂膏搓洗身體

如果你的肌膚已經乾癢、脫屑了，像是搓澡巾、沐浴球、磨砂膏這類東西或摩擦肌膚的物品就盡量不要用了，醫師表示「其實水已經是最好的清潔劑了。」另外，在夏天時，每天使用香皂或沐浴露都沒問題，但在秋冬比較乾燥的時候，可以只把沐浴露使用在像是後背、前胸等出油比較旺盛的部位，其餘部位以清水沖洗乾淨就可以了。

►聖誕限定「身體保養禮盒」盤點！凱特王妃愛牌、歐舒丹獨家款超夯



►9成人都犯過！皮膚科醫師曝4大「敷面膜誤區」 敷後不洗也中



►皮膚科醫師曝3個沒必要的保養步驟！浪費錢還可能傷肌膚