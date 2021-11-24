美妝黑五優惠來了！Sephora下殺75折、NARS消費即贈化妝包

▲把握美妝黑五優惠的各種小驚喜。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

美妝品牌折扣驚喜不斷，周年慶還沒完，不少品牌再推「黑五」優惠，折扣整個殺很大，diptyque祭出黑色星期五香氛蠟燭，一年只有現在能買到，NARS則推出滿額豪華贈禮，剛引進台灣的Sephora下殺75折更是殺紅眼，美妝控買起來！

▲diptyque 2021限量黑色星期五香氛蠟燭，190g，2,400元。

diptyque今年再次推出限時販售「四天」（11/26-11/29）的限量黑色星期五香氛蠟燭，以漿果香香氛蠟燭飾以全新設計，象徵著diptyque團結互助的信念。設計靈感來自於「巴西耳」所用的線條，重新演繹品牌第一間在巴黎聖日耳曼大道 34 號精品店中，牆上的石材紋理。

香氛蠟燭以馥郁的玫瑰融合酸澀清新的漿果，再加上香甜的黑醋栗葉，就像在黃昏時走進清新的巴黎花園。此外，品牌計畫將蠟燭銷售額的15%，捐贈世界衛生組織的2019 冠狀病毒疾病團結響應基金，協助減緩疫情。

▲NARS 迷你高潮唇頰禮盒 ORGASM，1,150元。

為歡慶官網1歲生日，同時搭上黑五網購浪潮，NARS祭出黑五狂想4重奏，即日起至11/26，官網推出滿額豪華贈禮，凡下單不限金額，只要輸入「NARS 黑五」即贈炫銀化妝包，購物滿2,000元即可獲得迷你眼線膠筆，全館不限金額免運，更推出限量品回歸，限時享6折優惠。

▲TARTE Tartelette In Bloom Clay Palette，1,350元。

Sephora即日起至11/27，推出為期3天的黑色星期五優惠折扣，只要註冊成為Sephora的Beauty Pass 會員，即可享結帳8折的優惠，購物金額超過4000元，更可以享有75折的優惠折數，消費滿1,500元即享免運門檻，現在不買要趁何時。