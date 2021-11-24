陳美鳳露傲人美腿秀香奈兒7萬長靴　拉鍊一拉秒變短靴超實穿　

▲擁有一雙傲人美腿的陳美鳳，穿上香奈兒本季最熱門的雙色長靴。（圖／翻攝im_meifen IG）



記者陳雅韻／台北報導

近幾日天氣轉冷，「台灣最美麗歐巴桑」陳美鳳笑稱「愛水不怕流鼻水」，照樣穿迷你熱褲搭絲襪，再套上長靴，藏不住一雙傲人美腿，讓人猜不出實際年齡65歲，她同時展現時尚快手的搶貨功力，因為腳上的靴子是香奈兒（CHANEL）今年秋冬主打款，要價74,500元。

▲香奈兒秋冬新款長靴，可將外層卸下變身為雙色短靴，74,500元。（圖／翻攝香奈兒官網）

香奈兒今年秋冬以俱樂部與滑雪運動為靈感，推出結合布料、小羊皮與小牛漆皮材質的菱格紋雙色長筒靴，令人驚喜的是運動風的外層面料可拉下後面拉鍊拆下，立刻變身為時髦的雙色皮革短靴，等於一雙鞋有兩種不同面貌，共有米色、白色、黑色與粉紅色4種款式可供選擇，陳美鳳已搶先入手白色款。

▲陳美鳳是香奈兒擁護者，戴雙C Logo毛帽。（圖／翻攝im_meifen IG）

陳美鳳多年來是香奈兒忠實的擁護者，日常生活常戴香奈兒不同風格的帽子、使用品牌經典包款，而招牌雙C Logo造型別針、耳環、項鍊，更是她上節目或拍戲造型的最佳配件。

▲香奈兒首飾也是陳美鳳的最佳配件。（圖／翻攝im_meifen IG）



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