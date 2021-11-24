▲▼抗老神器「BIO UP極限霜」11／24全球首賣　購物天后斯容愛不釋手。

▲高純度酒粕胎盤彈潤霜將於11/24(三)22：20在東森購物46台超優惠全球首賣。

圖、文／東森自然美提供

來自東森自然美超強團隊主導的科研系保養品牌「BIO UP科美研」近期再度推出全新力作：「高純度酒粕胎盤彈潤霜」，媲美5G傳輸速度，以獨特的拉絲質地深入肌底布局美肌網絡，緊緻超有感，連最愛美的購物天后「斯容」也等不及新品上市，指名要留著自己賣，目前已確定即將於11/24（三）22：20在東森購物46台全球首賣，當天將以隱藏版的神祕優惠價與大家分享這款「極限霜」的超強保養實力，提醒大家務必開啟行事曆鬧鐘，趁首發搶一波美容保養界話題新星！

保養控愛不釋手！購物天后斯容首發開賣親自上陣

購物天后斯容愛美眾所皆知，不僅對自己設下高標準維持最佳狀態，平時更是戰戰競競地做好美肌基本功，連睡眠期間也緊緊把握不鬆懈，因此要讓她滿意的保養品，絕對要具備超強實力，不僅使用的成分要夠頂級、保養成效也要超有感！尤其每到冬季，急速變化的氣溫經常讓肌膚壓力山大，遇到非常時刻肌膚卻出狀況、不穩定，往往毫不留情地直接反應在妝容上，不僅妝感不夠服貼、也很容易脫妝。

敬業的斯容為了時時刻刻在鏡頭前呈現完美狀態，在冬季保養更加勤勞及講究，除了定期上東森自然美SPA保養，維持好膚質，平時她也會選擇抗老、緊緻及滋潤保濕力表現優秀的保養品，認真搭配按摩緊緻小臉輪廓，為肌膚注入源源不絕的活力。

先前BIO UP科美妍系列推出「日本黃金酒粕青春露」，高CP值且保養超有感，好評不斷，連斯容也大讚完全扭轉對酒粕保養品常見的刺激感印象，連續使用7天，就能明顯感覺膚觸變得柔嫩飽水，因此對於這次BIO UP再度針對冬季女性最在意的肌膚問題所推出的新品「高純度酒粕胎盤彈潤霜」更加期待，其媲美5G連線速度，凍齡緊緻超有感，因此有著「極限霜」的美名，讓保養控斯容愛不釋手，指名要親自上陣開賣第一檔！

5G高速保養「極限霜」 深入肌底布局美麗基地台

BIO UP「高純度酒粕胎盤彈潤霜」透過獨特質地創造彈力絲線效果，精準拉絲注入肌膚高純度精華，而且此次自然美研究團隊再創技術新高度，透過零下25℃兩階段式「創新凍結酵素抽出法」，萃取出僅8%的「日紐雙胎盤原液」珍貴精華，並建構「4D胜肽微絲」深入底層建立連結，同時結合BIO UP專利雞尾酒配方，將日本黃金麴、和歌山金賞酒粕及清酒菁純(α-GG)等明星成分薈萃為革命性配方，打造出「會拉絲」的豐潤霜。

▲特殊彈力絲線效果，「精準拉絲」注入肌膚高純度精華，全面緊緻。

滿滿豐盈精華成分的「高純度酒粕胎盤彈潤霜」卻意外地好吸收、迅速作用超有感，宛如為肌膚建構美麗基地台，透過5G高速發送訊號，自動導航深入肌底作用，透過由內而外、由下而上的拉提保養手技，有助於肌膚恢復彈力、綻放光采。即使遇到外在環境變化急遽的非常時刻也能自主性強化防禦，賦予全臉澎嫩潤澤青春能量，快速修護撫平不完美，定格歲月、重拾年輕肌膚質感，值得保養控手刀購一波，跟著購物天后斯容一起體驗5G保養的魅力。

▲BIO UP科美研NEW高純度酒粕胎盤彈潤霜。

獨特質地創造彈力絲線效果，精準拉絲注入肌膚高純度精華，BIO UP專利雞尾酒配方搭配創新特殊抽出法萃取的日紐雙胎盤原液、4D胜肽微絲等成分，精準打造結構式分層抗老護理，深層煥活建構肌膚基地台，恢復肌膚彈性、強化防禦，賦予全臉澎嫩潤澤青春能量。

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