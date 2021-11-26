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威技除濕機下殺3400元　讓衣服快乾、一級節能開整天也不爆預算

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文／C編

台灣冬天濕濕冷冷，衣服常常曬不乾，室內濕氣重也不舒服，「Her森森」推出「威技 DC變頻除濕機WDH-126AS」，變頻的設計、一級節能標章，就算長時間開著都好省電，原價4280元、特價3400元，現省880元，居家乾燥小助手就是它了。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲威技,除濕機,除濕,機器,。（圖／Her）

▲威技 DC變頻除濕機WDH-126AS，原價4280元、特價3400元。點我購買

厚重的衣物洗過要曬乾，在冬季成為大問題，甚至要曬一個星期才會完全乾，如果掛在房間，濕氣重，容易發霉、滋生細菌，因此除濕機超級必要，一台就可以解決各種生活以及健康問題。

威技 DC變頻除濕機搭載高效率迴轉式壓縮機、滿水、除霜警示燈，6公升除濕能力，採用R-134a環保冷媒，具備連續排水、自動除霜、滿水自動停止等保護功能，一整天運作也不用擔心水滿了危險，電器盒採用難燃塑膠材，以及金屬保護殼雙重保護，使用起來更加安心。

壓縮機保固5年，全機保固3年，濕度設定連續40%~60%，隨時調整環境需要，DC直流馬達節能省電No.1，除濕功能強，並且為台灣製造，產品安全性，品質有保障，適合比較小坪數的家庭使用，或是除濕衣服、棉被等狀況下使用。

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▲威技,除濕機,除濕,機器,。（圖／Her）

▲威技 DC變頻除濕機WDH-126AS，原價4280元、特價3400元。點我購買

「Her森森」推出「威技 DC變頻除濕機WDH-126AS」，原價4280元、特價3400元，現省880元，一台就可以打造乾燥舒適的空間，而且直送到家好方便，完全就是現在必下手的單品。 

關鍵字：

威技, 除濕機, 除濕, Her森森

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