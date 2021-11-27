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玫瑰粉氣炸鍋3580元、薄荷綠「升降火鍋」3980元！少油料理必備

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文／C編

比起黑壓壓、銀色的金屬光家電，繽紛的馬卡龍色彩，總是可以吸引到很多女生的目光，不只讓廚房變美，煮飯用新廚具也有好心情，「Her森森」推出「Arlink超級品牌週」，玫瑰粉紅的氣炸鍋、薄荷綠的火鍋，光是顏色就令人心花怒放，下廚再也不抱怨。

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▲Arlink,氣炸鍋,升降火鍋,火鍋,鍋具,Her森森。（圖／Her）

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Arlink 小粉學妹氣炸鍋，原價4480元、特價3580元

炸、煎、烤一機搞定，這就是氣炸鍋優秀的地方，全台首創-50度C解凍，只要40分鐘就可以把冷凍一週的食材，恢復鮮美多汁的狀態，終於不用再沖冷水，慢慢等候解凍的時間，讓煮菜變得輕鬆好上手。

另外，小粉學妹氣炸鍋內建8種食譜，一按就到位，方便懶人或是新手，煮菜變得好簡單，頂部玻璃液晶面板，靈敏觸控操作容易，自動散熱後關機，讓產品壽命更長，並且採用獨家不沾塗層，清潔更容易，全機皆通過BSMI國家檢驗，SGS無毒檢驗，使用更放心。

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Arlink 鍋主任 全新五秒自動升降火鍋，原價5990元、特價3980元

一機抵多機總是吸睛重點，一次有火鍋、蒸鍋、平底鍋、燉鍋、電飯鍋的功能，CP值太高，升降檯面設計，夾取食物方便衛生，可設定5到30秒升降時長，避免把肉煮老了，撐盤可將食物上升，讓食物降低普林，享受健康飲食。 

另外還有搭配不沾鍋烤盤，煎牛排、烤肉超方便，同時也可以製作蒸氣料理，上下循環設計，鎖住食物原汁原味，還有低糖米飯快煮，米水分離降低澱粉糖份熱量，並且搭載保溫功能設計，讓食物不易降溫失去美味，4.5L大容量機身，4到6人一同享受佳餚，1300W 大火力快煮，煮沸只要10分鐘，迅速享受美食。

關鍵字：

Arlink, 氣炸鍋, 升降火鍋, 火鍋, 鍋具, Her森森

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