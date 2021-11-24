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寶格麗聯手前衛牌造錶上小宇宙　撒落彩色寶石點綴3D機芯結構

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▲▼ BVLGARI X MB&F 。（圖／公關照）

▲MB&F x BVLGARI FlyingT Allegra玫瑰金鑲鑽腕錶限量20只。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

寶格麗（BVLGARI）積極開創複雜功能女錶市場，與前衛設計著稱的獨立製錶品牌MB&F聯手，推出結合兩大品牌特色的MB&F x BVLGARI FlyingT Allegra女錶，立體半圓形穹頂鏡面下呈現MB&F著名的傾斜50度的偏心時分盤指示搭配飛行陀飛輪，寶格麗切割形狀各異的彩色寶石，則如行星般不規則排列在面盤周圍，在錶上展現夢幻小宇宙。

▲▼ BVLGARI X MB&F 。（圖／公關照）

▲MB&F x BVLGARI FlyingT Allegra玫瑰金鑲鑽腕錶的立體半圓形穹頂鏡面設計非常吸睛。

欣賞MB&F x BVLGARI FlyingT Allegra女錶，立刻會被垂直同軸的機芯吸引，一般腕錶隱藏的零件，這回大方以3D立體結構表現，軸心頂端為鑲鑽飛行陀飛輪與擺輪，連接傾斜50度的錶盤顯示時分，動力儲存長達100小時，錶圈與面盤都鑲滿美鑽，並點綴碧璽、沙弗萊石、鑽石、紅碧璽、紫水晶、坦桑石與拓帕石等彩色寶石，玫瑰金與白K金款各限量20只，附有特殊造型錶盒。

▲▼ BVLGARI X MB&F 。（圖／公關照）

▲MB&F x BVLGARI FlyingT Allegra腕錶的錶盒設計前衛。

▲▼ BVLGARI X MB&F 。（圖／公關照）

▲MB&F x BVLGARI FlyingT Allegra白K金鑲鑽腕錶限量20只。

MB&F自2019年起為女性打造3D立體的Legacy Machine FlyingT腕錶，當時首發共有黑色漆面搭配明亮式切割鑽石、面盤與錶殼全鑲明亮式切割鑽石，以及全鋪鑲梯鑽等3種版本；去年則推出未鑲嵌鑽石的玫瑰金及鉑金搭配扭索飾紋限量款、鑲嵌鑽石的18K白金搭配深藍色青金石面盤款；而今年加入流行綠色元素，新增面盤為綠色孔雀石的款式。

▲▼ BVLGARI X MB&F 。（圖／公關照）

▲MB& F今年推出綠松石面盤的Legacy Machine FlyingT女錶，4,460,000元。

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關鍵字：

寶格麗, BVLGARI, MB&F

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