聖誕交換禮物／500元以下就可以買到　護手霜、護唇膏都是超實用單品

記者李薇／台北報導

又到了年末交換禮物的時刻，許多品牌已經紛紛推出厲害、CP值又高的單品，可以趁著現在搶先囤貨，到了年末再拿出來送，絕對可以讓姊妹們驚喜不已，《ET FASHION》就盤點4款500元左右的美妝單品，適合低預算的小資女入手。

1.Melvita 仙人掌滋養護手霜，售價400元

有機仙人掌果油，富含 Omega-6與維生素E，具有抗氧化及舒緩特性讓乾裂受損重拾深度滋養，並帶來微酸微甜的清新氣息，同時可以打造出柔嫩絲滑的雙手，但卻又不會過於黏膩厚重，清爽就可以在肌膚表面形成一道保護膜。

2.Skandinavisk 小島時光迷你護手霜，售價380元

如同成千上百的無人島嶼如星辰般散佈在斯堪地納維亞的湖泊和海洋中，吸引著探險家們登陸並小歇，展現出小島時光的美好，香調是透過海棠、犬薔薇、水苔、綠葉展現出清新、帶著迷霧一般的香氣，非常療癒又讓人放鬆的氣味。

3.瑰柏翠 野蘋果煥膚滋養潤唇膏，售價520元

用野蘋果煥膚滋養潤唇膏和您的乾裂嘴唇吻別吧，這款潤唇膏蘊含滋養油份，能帶給肌膚柔紗般的豐富滋潤感，絕對是乾旱嘴唇的急救法寶，成份中的植物牛油營養，以及抗氧化成份，能使唇部肌膚變得無比柔軟，充滿水潤氣息。

4.3INA 磁久吻色唇膏 #254日暖粉薔薇，售價590元

自今年5月一上市就默默熱賣，日常擦也不突兀淡雅甜美薔薇色，一擦浪漫超標、讓人怦然心動，只須一眼就曖昧臉紅，入手絕對不出錯，針對聖誕節品牌也祭出MOMO官方直營店全館85折活動，線上下單更加便宜划算。