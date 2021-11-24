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UNIQLO、GU「抗濕冷」單品全降價！感謝祭贈品啤酒杯、保溫罐超讚

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記者王則絲／台北報導

近日台灣正式進入冬季濕冷的天氣型態，許多人都將衣櫃中的保暖衣物挖出來穿了，為助民眾對抗寒流，UNIQLO與GU將於11月26日～12月9日舉辦「感謝祭」，為期兩週時間，眾多「抗濕冷」單品大降價！包括人人必備一件的羽絨衣、每年都要補貨的發熱衣、超好看的厚針織外套⋯⋯另外，UNIQLO於感謝祭期間消費滿額贈實用露營保溫罐，GU則是贈送啤酒杯，也非常可愛。

【UNIQLO】

UNIQLO熱銷的保暖單品品項眾多，必收的抗濕冷神器包括特級輕羽絨系列，背心降至990元，不到千元即可擁有，超時髦的波浪絎縫款羽絨外套也降至1,990元，穿上立刻化身質感日妞。

▲UNIQLO、GU感謝祭。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO特級極輕羽絨背心，11／26～12／2感謝價NT＄990、特級極輕羽絨寬版外套，11／26～12／2感謝價NT＄1,990。（圖／品牌提供，以下同）

不論在都市、戶外都萬用的Hybrid羽絨外套系列，兼具羽絨高度保暖特性與洗鍊設計風格，防風效果是機車族冬日外出的最愛。UNIQLO超熱銷的長刷毛外套，不只質感親膚療癒，保暖效果也很讚，累積至今年已推出了20種顏色，感謝祭中優惠的價格，多包幾個顏色也不傷荷包。最後，每到冬天必穿的發熱衣也特價了，男女裝「極暖」款發熱衣只要590元。

▲UNIQLO、GU感謝祭。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO 男女裝HYBRID羽絨連帽外套，12／3～12／9感謝價NT＄3,490。

▲UNIQLO、GU感謝祭。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO長刷毛外套，感謝祭期間限定NT＄590。

▲UNIQLO、GU感謝祭。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO HEATTECH棉質EXTRA WARM極暖，12／3～12／9期間限定NT＄590。

於UNIQLO感謝祭首週消費滿NT＄2,000即送UNIQLO Renew My Life 2022年曆筆記本，第二週開始，消費滿NT＄2,500則可獲得露營保溫罐1個，小尺寸攜帶非常方便，外型也是男女通殺！

▲UNIQLO、GU感謝祭。（圖／品牌提供）

【GU】

GU本季一推出就登上銷售冠軍的「好感針織外套」，全新推出「暗雲杉綠」和「楓葉褐」顏色，更適合冬季沈穩神秘的色彩，於感謝祭只要490元即可入手！

▲UNIQLO、GU感謝祭。（圖／品牌提供）

▲GU好感針織外套，第一週期間11／26～12／2只要490元即可入手。

感謝祭第二週期間，GU嚴選多款「針織單品」，能保暖卻不厚重，在低氣溫天氣中絕對是最時髦的選擇，像是經典必敗的「高領粗紡針織衫」限定優惠490元，隨性寬鬆的「厚針織男友風開襟外套」則是從990元降至590元，本就十分親民的價格，依然降價超有感！可愛的麻花編織營造慵懶甜美的日系風格，隨便搭配都好看。「STYLE-HEAT EXTRA保暖衣系列」於感謝祭第二週期間也只要190元起即可輕鬆入手。

▲UNIQLO、GU感謝祭。（圖／品牌提供）

▲GU女裝高領粗紡針織衫，限定優惠價490元。

▲UNIQLO、GU感謝祭。（圖／品牌提供）

▲GU女裝厚針織男友風開襟外套，限定優惠價590元。

▲UNIQLO、GU感謝祭。（圖／品牌提供）

▲GU男女裝STYLE-HEAT extra極暖上衣，限定優惠價290元。

不只有UNIQLO的贈品厲害，GU感謝祭活動首三日11／26～11／28於網路商店和實體店舖當日單筆消費滿1,500元，即贈「台灣極優啤酒對杯」，上頭諧音GU的「極優」字樣簡直可愛爆棚。

▲UNIQLO、GU感謝祭。（圖／品牌提供）

►UNIQLO攜手LOEWE總監打造冬季聯名　加碼「最美內衣」第二彈登場！

關鍵字：

UNIQLO, GU, 感謝祭, 抗濕冷單品, 羽絨衣, 發熱衣, 降價, 特價, 外套, 針織

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