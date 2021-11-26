12星座2022年運公開！雙子信自己得永生、獅子交友要選對的人

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

當雙腳剛踩上運勢衝浪板時，眼前一波超級大浪來襲，靠著僅有的御浪技術，加上天給的運氣，你究竟會被直接擊沉，還是能藉著浪尖跳一波呢？然後，才剛過了這個浪，那緊接著的下一個下下一個呢？不難理解這是個多緊張的玩命關頭了。

今年的水逆毫不客氣的來了四次，一月中逆於水瓶且倒退至摩羯宮，朋友誠信出問題；五月初逆於雙子且倒退至金牛宮，溝通走火易引戰；九月初逆於天秤宮，婚姻或合夥關係生變；十二月底逆於摩羯宮，聲望名譽地位受打擊；純比較星座屬性，風象壓力山大，土象緊追其後，水象順心少阻，火象發揮自在。

整體而言這是個潛能被迫開發年，在和自己賽跑的同時，還要提防後來居上的選手，最後你可能受迫飆出人生紀錄，也可能抗壓力崩潰而一敗塗地，適應力與學習力主宰了命運關鍵！

2022牡羊座運勢 3/21~4/20

爆衝一時爽 一直爆衝一直爽



哪怕會引起某些人的不悅，也別因為禮貌而選擇矜持，為了即將出現高潮的春秋兩季，你必須大鳴大放一些，讓別人把你看得更有份量一點。

或許是第一個星座的火車頭性格使然，牡羊常因為衝得太快，而嘗過各種甜頭與苦果，隨著年紀越大越收斂，屬於自己的這個優勢與特色，常會逐漸消失不見，而年初這狀況將會特別明顯。

如前所說，今年職場必須要善於搶光芒，此時像頭綿羊就是自我摧毀，所以老王必須想起怎麼賣瓜，每有一分成績時，都別忘記要散佈出去給該聽到的人聽，工作上的確該廣結人脈，但不代表什麼朋友都要交，你必須現實一點，發現對你有用的人，才需要與其深耕關係，到了下半年將會有化人脈為錢脈的可能，這正來自春季的識人兼耕耘，年底入冬有著極佳偏財，希望你能激情點，去抓住這時屬於你的運氣。

而桃花很懂得湊熱鬧，總是會在你最忙碌的時候出現，你得拿出更好的精神體力，忙中不亂地抓住這極可能能夠走向未來的感情，但頗為不同的是，上半年來的會是職場桃花，如同事，下半年的卻可能是學習桃花，如同學，多放點心思，愛情能成為你的能量；雖然疫情仍在，但應利用有限的空間去做些短旅遊，離島過過水能招來一些不錯的運氣。

今年很吃印象分數，所以在什麼場合一定要準備好適宜的打扮，想自在地不修邊幅是真的不可以；而由於情緒一好就急著往外跑，情緒一差就會發洩在事物上，健康部分該注意的是自找的意外傷害，讓動作慢一點小一點，毛躁度減低一點，可以避免掉很多無謂的皮肉小傷。

2022金牛座運勢 4/21~5/20

職場在走觀念要有 站隊別錯邊

這是個一言難盡的年，不是不好，只是有太多事會交錯混雜在一起，偶而，也時不時地讓你跟著亂成一團，然後又莫名其妙地突然恢復平靜，也許待這年過完，回頭看你才能理解這段話。

年初，你的固執不轉彎，會讓你當機停滯個一陣子，唯有開始改變看事角度與思考方式，才能繼續順行往前走，其實不妨這麼想，面對生活，當你無法讓所有人滿意的時候，就得告訴自己，因為不是所有的人都是人，不懂你的你也無須過度討好接近，磁場不對終究是無法久站一起的，在整個上半年都要記住，凡事別刻意別勉強，事事都堅持是很累的。

夏秋之際，感情或工作必有其一能過得如夢似幻，一開始可以輕易拿到所想要的，但倘若少了你的熱情，這依然可能成為短暫的泡沫，在下半年，得搞清楚此刻對自己重要的是什麼，再明快地去選擇誰放棄誰，這能為你騰出不少時間，好專心去對待你所真正該用心的部份。

朋友的角色吃重，是貫穿今年運勢的關鍵，對上也就是權力者，必須表對情與站對邊，職場上會起到大作用的，而對下，須注意後起之秀可能帶來威脅，你對誰都不應該太赤裸，善意謊言與自我包裝都是必須存在的保險，對於脾氣不算太好的金牛族，每當吐出了具傷害性的情緒性語言時，亡羊補牢的事後關係修補是很必要的。

今年身體狀況頗良好，小傷小病當然有，但不算礙事，但最可能出現的飲食問題，如胖瘦控制不佳，消化系統微差，搭配上可能讓你無比忙碌的交際應酬，累積多了那就可能變大問題了，適當的運動與足夠的睡眠，老調重彈但還是得提醒你。

2022雙子座運勢 5/21~6/21

神之第六感 信自己得永生

明知道人生無常，生命有限，卻繼續浪費時間在發呆放空與玩樂，這實在是慢性自殺啊！前面這可不是危言聳聽，而是今年屬於雙子們的金科玉律，因為有時你可能不小心太放鬆，而被趁虛而入取而代之，某些層面皮實在是得繃緊點。

春夏兩季的工作競爭激烈，同質性的對手虎視眈眈，只安靜地做好自己事，卻不正面去應付那些雜音與小動作，可能是不行的，首要之務是要斬小人，與逐漸疏離一些不良朋友，若與人八卦時，記得美化一下對自己週邊有助的人事物，那絕對算得上是用嘴在幫自己，而投資第六感頗敏銳，無論是開啟副業兼職，或是拿錢拚運氣，都該好好把握年中前後的時機。

感情面偏差，有感覺的不夠適合，很適當的卻沒感覺，這現象幾乎是整年都出現，單身的想找短戀愛與激情不難，但想擺脫孤獨走向穩定卻不容易，倒是有伴的，增添小孩不但可增加愛情溫度，也可享受到家庭運所帶來的益處。

但換個方案，若是能讓自己整個上半年暫時投於學習面，忙考試，忙進修，忙鍛鍊專業技能，不但能先甩開各類小人背後靈，後在盛夏時回歸，抓住今年最好的職場升遷時機，這算是種相當理想的時間規劃，各位不妨參考參考。

而秋天時大運起，凡事只要有明確目的，就卯下去幹，遇上不清不楚的人，就要把關係切清楚，投資面宜保守，雞蛋別裝同一籃，最好能買些風險小的理財專案，做些儲蓄，免得你興致一來又花在嗜好上了。

今年，胸腹間的毛病較多，除了可能是環境整潔所致，壓抑與情緒緊繃，也容易因此出現呼吸不順與胸壓的問題，減少人際敏感度，會是改善的方法。

2022巨蟹座運勢 6/22~7/22

就算沒有很可以 也要讓人惹不起

有些事有些人，遠看著像朵花，近看哎唷我的媽，今年為了防你的近視眼，管他熟不熟悉，都有耐性點深入點靠近點，看到真象再去投入才比較安全，不然我怕你被騙。

先提感情面，整年精彩有餘，但成績不足，常有著不錯的開始卻爛尾，單身的巨蟹可能得有遇上很多戀愛段子的準備，有伴的仍有問題，就是感情得做出部分犧牲與讓步，如果出現這一步時，請記住為了保護自己，是要有底線的，雙方都該有進退的時候，盡可能你要成為有主控權的那一位；而最好的桃花出現在年終入冬時，前面漫長的等待期，談談試驗型的感情就好。

環境使然，工作機會加上現實收入能同時讓你滿意的選擇並不多，建議你降低一點條件，就當是給自己多一些的機會，而上半年的變動對你絕對是好事，記住每到一個新環境時，都要有稍安勿躁的多幾分耐性，再去做出該留該走的決定。

關於任何聽到的，要記得眼見為憑最可靠，對於生活中許多人事物的離開或是關係的結束，斷捨離的執念別停太久，當你能鍛鍊出更強的情緒調整能力時，就會活得輕鬆很多。

朋友面如開始處所說，往往靠近一看，會發現跟你遠看時略顯不同，當知道誰都有遮掩時，你也務必理解防人之心不可無，要為自己任何脫口說出的話語上點妝。

體質上，由於較多問題是在舊傷復發，所以若有痼疾的人，能根治最好還是要花點時間去對付它，綜觀整年，親近的人對巨蟹幫助很大，只要一進家門總是能有滿滿幸福感，舊識也常能提供立即性的幫助，要認清自己的信任圈裡面有誰，剔除掉非我族類的反骨仔。

2022獅子座運勢 7/23~8/22



確認過眼神 交朋友只選對的人

年初，進入黎明前的黑暗期，剛開始的超不順心，在入春後陰霾會逐漸散去，今年要秉持一個信念：小禍之後就有大福，前面的犧牲往往都是為了後頭的豐收，每遇挫折若能這樣想的話，不只心裡會好過些，先苦後甘的結果會更覺得甜美。

先提及交際面，沒方向的交友只會浪費時間，應結交視野勝過你，能在某部分以他為師的朋友，也因此可考慮接觸一些社團組織，去接近可能對你有用的人際資源；而職場的關係較為緊張，與上頭常想法不同不說，對下也八字不對感覺疏離，不過辦公室本就不是交友場，別起衝突去把自己心情搞差就好。

工作與愛情則有著強大的關聯，感情生活不如意，就容易處在低潮的工作狀態，學習能力也會因不專注而出現障礙，所以找對對象談好戀愛很重要，當然若你能一個人不怕寂寞，那沒有牽掛能享受自由也很好，最怕的就是感情狀態停在要死不活狀態的半調子，那今年就勢必得處理一下；喔對了，由於爛桃花超旺，來者不善你可別照單全收，否則麻煩上身時可別怪我沒提醒過你。

投資面要小心第三季的低谷與第二季的動盪，能抓住新年的頭尾時期去做大筆的金錢規劃最為適當，此外錢不露白，假手他人去規劃容易產生變數，倒不如自己多做功課；健康方面獅子今年的破口是鼻喉，也許是使用過度又缺乏保養觀念，也許是睡眠糟糕而免疫力低下的感冒，總之別讓咳嗽流鼻涕影響到你的思考與作事進度就好。

整體而言，有個低空掠過後緩上揚的前半年，與高速衝刺的後半年，需要你的耐性積極去面對，越聰明的獅子越能活得好，切記靈活點別懶惰。

2022處女座運勢 8/23~9/22



光想 神馬都是浮雲 愛別只說要會做

面對新環境，總不免有疑惑與恐懼，唯有跳出舒適圈去冒險，才能認識新的天空，這一年裡將有很多機會，雖然大多時刻你不太願意抓住，但也怪不得你，因為舒適圈裡一整年都頗安全，不改變也並無不可，只不過改變會讓你過得更好而已。

這樣的破題，顯見一開始就會延伸到工作面，如果對舊環境感到厭倦，那可考慮找新出路，今年萬事不宜動，唯有工作可以例外，而跟觸及到進一步合作的相關交際，請記住：情人終是老的好，朋友卻是新的好，特別是跟不同年齡層的人，能激發出因不同視野想法產生的火花，一定要讓自己接納多一些新想法。

感情面，單身者多半是出於自己愛自由又怕人管，所以進入戀愛的機會，除了春季以外都不高，有伴的處女族要注意，出現小裂痕時要立即處理，別等累積到一堆了再爆炸就會難以收拾，相處中只有一個地雷，就是不可以說謊，會隱瞞對象的傢伙，絕對不適合未來的彼此。

充滿個性的又主觀的你，今年要試著把主觀堅持甚至霸道的態度藏起來，取而代之是讓自己有個委婉能溝通的外在，葉問的詠春拳教你以柔克剛才能成為一代宗師，這是得持續學習的功課，有著很好的旅遊運，能出遊就不妨去走走，旅遊中的桃花相對於平常多很多，請務必把握。

綜觀今年，把握住優異的工作提案運，能造就你許多意外收穫，如果工作內容與企劃行銷業務相關的更是加倍好，但今年大量的燒腦與思考，讓健康問題也頻繁出在此處，頭痛，眼壓，掉髮，黑眼圈等，頂部毛病最需要注意，調整作息與補充營養都能得到改善。

2022天秤座運勢 9/23~10/22



桃花好或爛 一眼瞬間就知有沒有

今年有很多戰術策略需要發揮，對不同面向，各要採取不同的態度，首先講到感情面，對偏愛有個性對象的天秤族來說，以退為進的藝術一定要懂，適當的多讓點面子，所能贏到的可是裡子，怎麼看都划算啊！對單身者來說，今年的春夏秋足足三季，都存在著愛的可能，管它是用在家用交友軟體還是去傳統式相親，覺得來電的，過濾後就去約約見見無妨，一眼瞬間就知有沒有。

而工作面挺有意思，要能看懂笑裡藏刀，因為越是有問題的人，越愛對你露出友善笑容，笑到你心裡發寒，總之對於異常友善與莫名接近的人，要非常小心。

從年中開始，很多機會得靠團隊互補力量才能達成，所以需要一路挑選合作夥伴，觀察人性就成了必須的功課，再說到家中親人的關係，看似很一般平常，卻可能是你努力的最大原動力，若擁有和樂的家庭氣氛，將能助旺你的理想與事業，壤外之前記得先安內。

情緒上，容易對各種訊息以及評價過於在意，所以要想辦法增強釋懷能力，不然更好的方法就是根本不去探聽那些有的沒的，不理會的人最大，不是嗎？而人情壓力無所不在，需要花費許多私人時間去參與眾人活動，有時會讓你覺得無奈想逃脫，該怎麼辦呢？那，想逃就逃吧，不想去的聚會找些理由閃開就對了，不需要為此感覺內疚。

健康指數高分，硬要挑問題的話，那就是負能量累積得多了些，想辦法用熱愛的嗜好去釋放它，打打球，吃吃美食，談談戀愛，看看電影追追劇，都是方法，陽光的樂觀態度，能讓你在人際之間魅力爆棚。

2022天蠍座運勢 10/23~11/21



瞎拼不是病 瘋起來要人命 口袋不緊生活就硬

今年最致命的毛病，在於情緒性消費多了點，若想讓自己生活得輕鬆些，記帳管理就真是有其必要，倘若能再進一步把投資規劃做好，每月依比例分配，把錢做出最有效的運用，今年的財運走勢就看俏；而由於偏財運遠比不上正財，對於投機性質而需要付錢的任何事情，都應該減少嘗試。

感情面迎來了單純的一年，單身者寸草難生，單調乏味到比較適合跟寵物談戀愛，但凡是已開始的感情，並不容易橫生枝節，走向平穩的可能性高，但相處上的溫度有待提升；個人吸引力算是種強大的存在，很多聚會場合所結識的對象，變成友達以上戀人未滿的機率很高，白話文就是有開始沒結果，最後校正回歸變朋友，這你心裡得有個底。

工作面，今年的環境狀態不再母湯，加上讓你分心的事不多，擁有好績效與好評價是可預期的結果，而關於合作計畫，要從理想接近的人選開始挑，副業兼職在下半年有一波爆發，甚至好到能讓你連主業都不屑回顧，所以若你還沒開始，建議你不妨計劃計畫，再看交際面，今年參與的多是吃喝玩樂，會認識的也多是蜻蜓點水的酒肉朋友，但如果能讓你覺得放鬆感到快樂，倒也並不失為一個好的生活出口。

身體狀況稍弱了些，主要集中在於骨頭關節軟組織的毛病多，而姿勢不良，鈣攝取不足，運動習慣不當都是原因，平時要保護自己讓肌肉得到充足休息才是；對於力有未逮的時候，千萬別因為好勝心而勉強去做，留得青山在才不怕沒柴燒；今年的長輩貴人能給你許多意外幫助，需要求助時，記得朝這個方向去。

2022射手座運勢 11/21~12/21



沙漠已到盡頭 再撐幾步就見綠洲

連續辛苦了幾年的射手族，今年還是得繼續忙碌下去，看到這樣的開場先別不開心，這意味著別人可能沒事可做，你卻有著一大堆事，得一樣一樣按照順序去完成，築夢踏實，你正走在這條路上，千萬別給自己半途鬆懈的理由。

職場的被重視度大幅提高，這也證明了你過去累積的努力已顯現出成果，一方面可能是你能力變強，另一方面也可能是包裝宣傳成功，別志得意滿太久；工作面競爭，往往表面平靜私下卻暗潮洶湧，是友非友的敵我界線要劃分清楚，幾次相處感覺不良的，往後絕不會因此相處融洽，對人的判斷要相信自己的感覺。

感情上，容易轉移情緒壓力給對象，你天性的幽默浪漫究竟是跑到哪去，可得先找回來，但這些卻並未變成你散發交際魅力時的阻礙，你仍舊不乏新對象，只是要小心陷入三角戀情的可能，對於不清不楚的人，要小心別因貪吃而自找麻煩。

面對自己時要誠實，有哪些虛的部份，要努力讓它變實，專業技能的進修，或是證照與升學的可能性都別排除，即便今年考試運普普，卻有著不錯的升官運，因此你的確有自我提升的必要性。

健康問題發生在腿與膝蓋腳踝，甚至有可能造成你的行動不便，因此一有初期毛病時，別放著不管，而體力部份也有問題，最可能是因為作息紊亂所致，睡眠與飲食都必須調整，射手對健康部份，很充分展現出小孩性格，能放著自己好就等它好，不舒服隨便找個藥吃就以為會沒事，若有這些習慣都應該狠狠打屁股！在春夏兩季，投資部份會遇上陷阱，若自己沒空做功課，不妨交由專業經理人去規劃。

2022摩羯座運勢 12/22~1/20



重金之下有勇夫 善利誘者無敵

生活裡什麼人都有，口無遮攔胡說八道的頂多只是討厭，但真值得提防的，其實是道貌岸然看似無害的人種，今年摩羯族要練習早一步察覺人的心思，一方面能免於傷害，一方面能掌握制敵先機。

今年的職場順遂，唯獨競爭者的小手小腳不少，明爭暗鬥都不缺，也因此若是逮到反攻機會，你必須要能痛下狠手，去對付該對付的；而關於工作衍生出的交際並不多餘，可視為是讓你拓展人際網絡的平台，所以要勤於參與；年中是你創業的好時機，一些早想做的不妨就規劃在此時。

感情部分幸福氛圍滿滿，單身者若有對象，與其採取主動倒不如善用引誘的方式，更容易成功，有伴則必然會邁入另一階段，你與另一半會產生一種新的互動關係，但你未必會喜歡就是；金錢面要採取守勢，倒不需要省吃儉用，卻需要保守理財，想參與任何投資還是必須做好風險管理的功課。

身體狀況來自於職災，可能因為資訊時代慣用一些工具，產生了手部肩部的問題，你當然可以不時找人來馬殺雞一下緩解，但根本的方法是避免過度使用某些地方，如手肘如手指如手腕。

總結在這一年小難題雖不少，卻沒太多大困難與阻礙，職場層面的做事手法儘可能地化繁為簡別搞複雜，視野要寬心眼要大，升遷或財路全看你的自我要求而定；有時心理層面偶而會出現脆弱的受傷時刻，唯有修練樂觀能力，才能笑看悲觀情緒，練習自私是應該的，畢竟你得先讓自己好起來，才有餘力顧及所愛的人不是嗎？年初年尾都勿輕信任何合作事項，投資運有問題不說，朋友運也信不過，唯獨你自己的直覺非常正確，請肯定自己的任何決定，自信無敵。

2022水瓶座運勢 1/21~2/20



贏就一起狂 輸就一起扛 義氣即財氣

每一個改變都會有下個精彩的出現，這話很適用於上半年的水瓶族，不好就換，不爽就走，直至找到個讓你舒服的地方為止，而你也終會找到的；然而，這樣做自己的行為可能會一路得罪人，所以在採取舉動之前，你可要先做好評估。

人脈能不能化為錢脈？就要取決於你的溝通與企劃能力，這一年你會很樂此不疲忙碌於這部分；年初較大的財務壓力，多是因過多的固定支出所導致，明明收入穩定卻覺得錢總是無法爽花，是因為沒有足夠的賺錢來源，才是根本的問題，娛樂上的花銷偏多，對支出要能克制。

感情上，驚喜的背後往往藏著更大的困惑，單身者容易因表面挑選對象，之後卻發現根本沒看清楚人；而有對象者，可能會面臨一些你意想不到的轉折，會因此改變了相處狀況；愛人本來就不是簡單的事，還是穩紮穩打循規蹈矩，才能夠安全一些。

考試運旺，若想全心進修可趁今年春末開始。人際面要精挑細選，挑錯人共事會招來禍端與麻煩，建議水瓶要更靈巧且真誠的拿捏人際之間的互動平衡，避免過度自我，避免敷衍，需要多考慮其他人的感受，而不是一昧灑脫的做自己，這樣才不會把原本的朋友變成敵人。

整體而言，年初可以盡量去展現帥氣，隨心所欲去行事，入春時就該穩定下來，讓行為有所收斂，夏季的感情運如同天氣一般火熱，卻很容易遇到第三者，或是自己不小心成了第三者，夏末至秋天結束時，是最好的投資時間，低檔接投資標的，有機會賺一波，而冬季算是集大成，整體運勢同步上揚，算是為這一年做了一個完美的收尾。

2022雙魚座運勢 2/21~3/20

運就比人強 就算眼紅你也得投降

幸運星年初就光臨，在財運頗佳收入理想的情況下，情緒性花費也很大，儲蓄與投資的重要性自然不言可喻，感情部分有著很好的正緣分，這雖不是個桃花多的年，但難能可貴是看上你的多是好桃花，請善待每一個喜歡你的人，但同時對於曖昧距離的掌握要小心。

交際面，要善用你的人際魅力，與分配朋友的能力，該放在戀愛位置的就用去談戀愛，該放在合夥位置的就用去賺錢，該放去吃喝玩樂的就用於釋放享樂，人能讓你的今年更顯得多采多姿。

工作時，一定要選對能讓你發揮大腦的位置，才能讓你的戰鬥力完整展現，嘗試新領域固然可行，但若能做自己熟悉而擅長的老本行，收穫能更大，要鍛鍊自我的領導能力，對於日後要領頭帶兵打仗的你，是需要預先操演的功課。

溝通會是今年最大的問題，急著想表達自我想法的同時，常會忽略好好地讓人完整說完話，要注意這會造成不熟悉你的人，對你產生不良觀感；此外雙魚常會因為正處於想著很多事的狀態，而流露出對眼前事不耐煩的態度，要試著放鬆別讓自己總是呈現嚴肅狀。

整體來說，年初的焦點是做好理財，入春起則應開始積極於交際，到年中必須站穩一個熟悉的工作領域，秋末開始，才是你可以開始放懶的時間，因為年底運氣超強，即使無為也能過得不錯。

健康部份，要注意壓力賀爾蒙與內分泌或自律神經失調等問題，會因此造成你肥胖或爆瘦的一年，如果你是外型控，務必做好飲食管理，與改善生活習慣，此外因工作分心而造成的傷害也不少，身體的毛病也許反而成為你今年的重要管理事項之一。

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