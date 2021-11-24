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吳姍儒嗆準老公「搶飯吃」揚言封殺他！　穿超美高跟靴撇懷孕傳言

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記者王則絲／台北報導

女星吳姍儒（Sandy）今（24日）出席平價鞋履品牌GRACE GIFT概念店開幕活動，預計明年1月29日結婚的她，近期只要是有關婚事的消息都會成為焦點，今天她特別踩著約七公分左右的高跟皮靴，順道撇清懷孕傳言，提到會不會擔心婚後生活習慣不合，吳姍儒說自己唯一的要求是「不要吃我的飯」，最討厭別人來吃一口，會讓她理智斷線，還搞笑道：「老公也不能跟我搶飯吃，你們最近一直報導他，他就是在跟我搶飯吃。」笑翻現場。

▲GRACE GIFT概念店開幕。（圖／品牌提供）

▲吳姍儒出席平價鞋履品牌GRACE GIFT概念店開幕活動，踩高跟鞋撇懷孕傳言。（圖／品牌提供）

吳姍儒將於明年1月底舉辦的婚宴目前已進入倒數準備階段，不過工作還是安排得十分滿檔，雖然心懷感謝大家的愛戴，還是讓她哀怨：「早知道就把工作量降低，只能熬夜處理自己的私事。」問及何時想生小孩，她則是抱著隨緣的心態：「還沒想耶，這種東西不能計畫的啊。」

▲▼吳姍儒出席GRACEGIFT單身聖誕趴必備鞋款發表。（圖／記者黃克翔攝）

▲吳姍儒吃醋媒體焦點總圍繞在自己身邊的男人們身上。（圖／記者黃克翔攝）

近日娛樂新聞焦點常圍繞在吳姍儒的爸爸吳宗憲、男友以及弟弟鹿希派身上，讓吳姍儒表示心裡很不是滋味，訪問開始沒多久便警告大家：「今天不提『王姓設計師』，我要把他封殺！因為大家都愛他，我是有點不高興，當然吃醋！我是獅子座的耶，氣死我了。」、「我身邊的男人都好煩喔，大家一見面不是問我爸、我弟、現在又問別人，那我呢？我需要一點畫面！」

▲▼吳姍儒出席GRACEGIFT單身聖誕趴必備鞋款發表。（圖／記者黃克翔攝）

▲吳姍儒搞笑表示不准老公跟她「搶飯吃」。（圖／記者黃克翔攝）

至於會不會擔心結婚後在生活習慣上會需要磨合，吳姍儒表示自己生在大家庭，應該很能夠適應，唯一要求就是「不要吃我的飯」，「我是很重視吃的人，旁邊如果有人吃一口我的飯，我就會理智斷線。」問及那麼老公也不行嗎？她幽默答道：「老公也不能搶飯吃。你們最近一直報導他，他就是在跟我搶飯吃。」偷偷再度抱怨老公總是搶了她的丰采。

從網路商店起家，在台深耕20年的平價鞋履品牌GRACE GIFT，於台北東區開設了約70坪大的複合概念鞋墊，結合浪花w/f花藝、日本neko neko shokupan貓咪吐司，讓大家在試穿鞋子的同時，還能體驗花藝、拍美食打卡IG，店中的鮮花區為店舖增添不少藝術氛圍，主打每週限定花束，結合多種特色花材，推出「鮮花自由配」，顧客可選擇喜愛的花種與包裝，再透過花藝師巧手綁成絕美花束，少女們絕對要來體驗。

▲GRACE GIFT概念店開幕。（圖／品牌提供）

▲GRACE GIFT概念店開幕。（圖／品牌提供）

▲GRACE GIFT概念店開幕。（圖／品牌提供）

▲GRACE GIFT於台北東區開設複合式概念店。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

Sandy, 吳姍儒, 吳宗憲女兒, GRACE GIFT, 平價鞋履

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