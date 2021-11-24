瑞瑪席丹愛秀傲人馬甲線　短版衣配緊身高腰褲最潮

▲加拿大運動品牌lululemon台北最大店今於微風廣場開幕。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

加拿大運動品牌lululemon台北最大店今於微風廣場開幕，藝人瑞瑪席丹、孫盛希與HUSH同台宣傳，三人穿搭各有特色，露出傲人馬甲線的瑞瑪席丹親授穿運動服不邋遢的秘訣，她說：「我愛穿短版運動內衣或T恤搭配高腰緊身褲，秀出腰身與臀部曲線，禁忌是穿半長不短的衣服顯得尷尬。」

▲瑞瑪席丹喜歡穿lululemon短版上衣搭配高腰褲，秀出馬甲線。（圖／lululemon提供，以下同）





▲瑞瑪席丹（左起）、孫盛希、HUSH擔任lululemon台北微風廣場店開幕嘉賓。

孫盛希今則不畏天冷露出美腿，她因熱愛跑步，最重視完美支撐又舒適的運動內衣，大讚lululemon的設計好看又舒服；HUSH購物也屬理智派，需要才會購入運動單品，兩人不約而同表示督促運動的最大動力是「入圍金曲獎」，為了出席盛會更認真健身，HUSH笑著說：「參加金曲獎是人生最瘦的時刻。」

▲lululemon緊身運動褲深受歡迎。

全台最大的adidas Brand Center信義品牌概念店也在11月初開幕，當時邀請運動員台灣之光「鞍馬王子」李智凱、盧彥勳、楊俊瀚、陳傑、吳佳穎與女星吳卓源站台，華麗陣容一字排開造勢，品牌同時祭出獨賣的限量PRIME X鞋款吸引粉絲，可見運動品牌熱力不墜。

▲adidas Brand Center信義品牌概念店。（圖／adidas提供，以下同）



▲adidas Brand Center信義品牌概念店開幕邀盧彥勳（左起）、陳傑、楊俊瀚、李智凱、吳佳穎以及吳卓源出席。（圖／記者湯興漢攝）



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