安雅西裝裡「全空」胸型全都露好危險！　粉絲暴動：你不是人類

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好萊塢女星安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）近日登上《STYLE》雜誌最新一期封面，以一頭長直金髮出鏡，展現一貫的仙氣，演繹全套代言精品的服裝，其中一套造型中，安雅再度突破了個人尺度，一襲白西裝內什麼都沒穿，完整胸型全都露，胸前項鍊更讓人無法將眼神移開，引起粉絲們暴動：「真是該死的辣！」、「你不是人類！」

安雅泰勒喬伊以《后翼棄兵》一劇在全球爆紅，劇中的紅色捲髮造型因為太適合她，讓她更令人印象深刻，不過安雅那時其實是戴假髮演出，而現在則是一直維持著金髮，前兩部作品《EMMA》、《迷離夜蘇活》也都是以金髮造型為主。

安雅泰勒喬伊這回登上雜誌封面，同樣以非常乾淨的白金髮色出鏡，她一口氣換穿多套DIOR服裝，以淺色調畫面為主，包括白色襯衫搭配圓裙、波點小短裙、裸色細肩帶洋裝⋯⋯為讓簡約造型更亮眼，另外搭以唯美胸甲的方式呈現，更多一分女人味。

其中一套造型裡，安雅泰勒喬伊僅僅穿著白色西裝外套，裡頭什麼都沒穿，讓胸型完整顯露，彷彿一動就要曝光了，遊走在危險邊緣，再度締造了個人尺度巔峰，火辣破表，胸前的巨型圓圈蝴蝶項鍊，又讓人移不開目光，讓性感更顯高級，粉絲們一看到都暴動了：「真是該死的辣！」、「你不是人類！」、「真的不像人類，像精靈」、「靈氣好強大。」

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