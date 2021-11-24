fb ig video ETtoday search mobile

這樣跟你分手的人　以後還能跟他做朋友

>

▲兩性,女性,示意圖。（圖／翻攝unsplash） 

▲走過傷痛之後，或許你能體會當初對方分手時是否為你著想。（圖／pixabay，以下同）

編輯／借借

感情所歸的人提出分手，承受傷悲是必要的過程，都知道這些不能勉強，也沒有定律可言，但在走過這些傷痛之後，對方是否還值得你的友誼？其實可以從當初如何分手的方式來幫你做決定，從中看出他的誠懇跟不捨，即便感情已過也能當朋友。

委婉地說出真相
分手無論如何都很傷人，但多數人其實不會震驚，因為感情變淡兩人一定有感，多半都是「不知道分手原因而傷心難過」，心理學家表示，對方說明了最重要的理由，但不會說出「對這段感情的不滿、抱怨跟數落」，情緒性的理由跟話語都是無意義的，而對方了解這點。

▲▼兩性,愛情,單身,分手,女孩,旅行。（圖／翻攝自pixabay）

▲考慮你的感覺，不會在分手時與分手後惡言相對。

不會說「之後我們還能做朋友」
「日後我們還能做朋友」、「現在在一起不是一個好時機」這種游移不定的話，只會讓被分手的一方更痛苦，只想著為自己留後路，卻毫不在乎你的感受，都是很自私的說法，自己願意當個無情的人，受到指責，也不要讓你的心裡搖擺不定，走過痛之後你會看清楚。

情侶,擁抱,兩性。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲不會做個若有似無的背後靈。

承擔自己的決定
有些人在跟你分手之後，還會主動傳簡訊、在臉書按讚、或不經意地寫出些曖昧的詞句，無論他的心態為何，再正當不已的理由或原因，都無法掩蓋「他無法承擔自己對你的決定」，在還沒想清楚就這樣傷你的心，這種人能給你幸福嗎？值得再度回到你生活的人絕不會這樣做。

▲▼分手。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲不會讓你反覆的心理煎熬。

面對面的告知
若你們已經交往一陣子，他選擇面對面告知你這段戀情的結束，不就代表他肯承擔你的情緒嗎。若他還能為你考量提出分手的地點，當下你可能無法管得了這麼多，但這確實是一種貼心做法。

▲▼情侶,分手,復合（圖／取自免費圖庫pexels）

▲會面對你好好跟你說再見。

最後，無論是提出分手或接收分手的一方，再重新聯繫的時間至少要距離3個月之後，「別心軟」、「要更堅強」，放下感情後，或許會為對方再賺得更長久並溫馨的友情。

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學, 分手, 療傷

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《女神降臨》CP合體！車銀優、文佳煐「情侶裝」現身太甜了

《女神降臨》CP合體！車銀優、文佳煐「情侶裝」現身太甜了

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

GUCCI快閃店跟BALENCIAGA賣得不一樣

GUCCI快閃店跟BALENCIAGA賣得不一樣

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

「分手後走不出來」星座Top4，水瓶也入榜，特別後悔當初不珍惜

「分手後走不出來」星座Top4，水瓶也入榜，特別後悔當初不珍惜

惹不起「天生易怒」星座Top 3 ！　第一名變臉根本核彈級爆炸

惹不起「天生易怒」星座Top 3 ！　第一名變臉根本核彈級爆炸

羽絨衣保暖又實穿3選！南柱赫也愛穿、Uniqlo輕羽絨人人一件

羽絨衣保暖又實穿3選！南柱赫也愛穿、Uniqlo輕羽絨人人一件

小心沒瘦還傷身！新手常犯的168、52「間歇性斷食」4大誤區 星巴克11／22起連續5天買一送一　限定5款揪友開喝，感恩節再加碼 買一晚送一晚！日月潭旅館住兩天才2899元　還有台中、花蓮、苗栗可選 單身太久該怎麼重新開始戀愛？做好「4個心態調適」從不加班開始 UNIQLO攜手LOEWE總監打造冬季聯名　加碼「最美內衣」第二彈登場！ 冷到皮皮挫？營養師大推7種「暖身食物」　活血補鈣還能好入睡 安格斯12星座一周運勢11／22-11／28　天秤小桃花一波波、射手旺得無法擋

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面