冬天「臉瘦等於全身瘦」　4招輕鬆養出瓜子臉

▲冬天臉瘦等於全身瘦，快用4招找回你的小V臉。（圖／unsplash，以下同）

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到了冬天又是展露衣服層次穿搭功力的時刻，要維持身形纖細形象的小撇步，就是瘦臉最快！因為在厚厚冬衣下，臉部瘦等於全身瘦，用下面4招賺回瓜子臉，讓你過個率性冬日。

多喝水

到了冬天很多人喜歡喝湯，但含有鹽分的湯喝多了可能會導致水腫，記得冬天還是要定時補充水分，尤其這季節因為天冷，很多運動的意願都會不知覺緩慢下來，新陳代謝也會受影響，建議還是要補充水分幫助體內循環跟新陳代謝，皮膚也會變好。

▲記得多補充水分。

多吃富含纖維的食物

吃一些纖維值高的食物，不但可以促進腸胃蠕動，更能增加飽腹感，減少冬天高熱量重調味的進食之外，也能延長在口腔裡咀嚼的時間，咀嚼的動作其實也能運動到臉部的肌肉，對於瘦臉也會有幫助，有些人擔心臉部產生肌肉會變國字臉，但在正常進食下其實機率很低。

▲多吃蔬菜水果等富含纖維的食物。

適量咖啡跟茶飲

有些人的臉看起來線條圓，是因為水腫而引起的，此時利用咖啡或茶利尿的特性，來排除身體中的水分，但營養師建議，這種方法要在體內「水分充足」的情況下使用才行，因為咖啡跟茶內含咖啡因，一旦攝取之後身體會先使用水分沖淡，反而加劇水腫，所以要「先補水分，再排水」，或飲用檸檬水也可舒緩水腫。

▲適度利用咖啡與茶正確排水。

舌頭運動

想要臉部肌肉更好看，建議從內運動舌頭，會有更好的效果，方法很簡單，只要稍微抬起頭，伸出舌頭用力伸向鼻尖，持續15秒鐘，一次做5到10組，就能運動臉部的肌肉，達到更緊緻的效果。