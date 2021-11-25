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網公認最會糾結的3大星座！Top 1「選擇障礙」王者，連點菜都能想半天

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▲▼ 網公認最會糾結的3大星座。（圖／翻攝IG）

編輯／Molly　圖／翻攝IG@sbsdrama.official

有些人行事果斷，不管做事、下決定都喜歡快狠準，也有些人完全相反，不管大事小事都很糾結，從工作、生活安排甚至吃飯點餐、買個小東西，都能反覆猶豫想超久，一件小事都糾結得好像在決定人生大事一樣。像是以下3個星座就是超會糾結的代表，尤其冠軍根本就是選擇障礙王者，只要遇到有得選擇，就會陷入無限糾結迴圈、猶豫超久。

▲▼ 網公認最會糾結的3大星座。（圖／翻攝IG）

Top 3：處女座

喜歡追求完美的處女座，天生愛整潔和精確，可說潔癖是他們的原則，糾結則是本能，做任何事都會深思熟慮、仔細設想，連細節都要考慮周到、不能隨意，一定要做出完美的決定或計畫，使得他們下決定的時間就變長。比如買個東西都要費一番工夫、下很大的決心，他們糾結完要選一款後糾結顏色，考慮好顏色後又糾結價格，謹慎技能點好點滿，但也有時也會過於小心，而容易吹毛求疵。

▲▼ 網公認最會糾結的3大星座。（圖／翻攝IG）

Top 2：雙魚座

性格溫和善良的雙魚座，很樂於助人又很會為人著想，什麼都說好，很少對別人說不，也常常把選擇的權利讓給別人，這除了是因為他們願意體諒人，一方面也是他們愛糾結、有選擇困難症頭。因雙魚性格比較脆弱，意志不堅定，很容易受別人影響，無法狠心做下決定，使得他們喜歡做被引導者，而不是決定者，光是晚餐要吃什麼，他們都會轉頭去詢問別人意見，而不是自己決定，因為太糾結。說到底，雙魚座的愛糾結其實就是他們心太軟、不果斷的個性造成的。

▲▼ 網公認最會糾結的3大星座。（圖／翻攝IG）

Top 1：天秤座

天秤座絕對是「選擇障礙症」最佳代表王者，他們實在是太會糾結了！他們的糾結可說是與生俱來的，因天秤座本身就像個天秤，很容易搖擺不定且不擅長做決定，因為太過於在意衡量公平性，又喜歡維持整體和諧狀態、顧及所有人，想要你也好、我也好，導致他們需要決定時就會變得猶豫不決，糾結萬分，小至吃飯點菜點什麼，大到居家用品挑選、工作企劃方向或該用哪個方案等都要猶豫超久，只要有選擇出現的地方，都會讓天秤陷入無限糾結的境地。但特別的是，天秤會糾結所有事，唯獨面對愛情，愛你和離開你從不糾結，能果斷決定。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 糾結, 選擇障礙, 選擇困難, 天秤, 雙魚, 處女

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