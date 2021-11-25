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王淨、Rosé都在背YSL「愛心包」　賽琳娜曬可愛「手機包」瞬間火了

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記者王則絲／台北報導

時序到了年末，密集的節慶、購物節、週年慶是否令人購物慾大增？若在是正好在尋找新包包的女孩們，不妨一起來看看女星們最近都在背什麼手袋？像是BLACKPINK成員Rosé近期穿搭出鏡率超高「愛心包」，台灣女星王淨也愛不釋手；美國歌手賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）日前在公開活動上手拿一顆迷你「手機包」可愛爆棚，瞬間火了，陸續也有女星們搶著拎上。

▲YSL愛心包、MIU MIU手機包。（圖／品牌圖供）

▲Rosé近期出鏡率超高的手袋之一。（圖／翻攝自IG）

身為SAINT LAURENT全球品牌大使的Rosé，自然是盡責瘋狂帶貨品牌手袋，近日就有一款手袋出鏡率特別高，那就是來自經典印花系列「LE MONOGRAMME」的「愛心包」，復古懷舊老花搭配上新穎的心形包型，變得更加俏皮卻百看不膩。女星王淨為新一代的時尚icon，不久前也背上同款「愛心包」，以及演出《轉學來的女生》的泰國女星Kitty Chicha，亦在更早之前就搶先曬出。

▲YSL愛心包、MIU MIU手機包。（圖／品牌圖供）

▲YSL愛心包、MIU MIU手機包。（圖／品牌圖供）

▲王淨、Kitty Chicha也都對這款「愛心包」愛不釋手，LE MONOGRAMME 經典老花塗層帆布與光滑皮革愛心型小包NT＄35,800。（圖／翻攝自IG）

有「IG女王」之稱賽琳娜戈梅茲，在年輕女孩們之間的帶貨力更是不容小覷，先前她現身個人美妝品牌Rare Beauty的公開活動，穿著一身俐落深色大衣與及膝皮靴，手上則是拿著一顆MIU MIU迷你「手機包」，成為整身最可愛的亮點。此款小巧的手機包為MIU MIU MATELASSÉ納帕軟皮系列的手袋，長方形的包身以經典人字紋皺摺打造，外型超Q，除了賽琳娜之外，美國副總統Kamala Harris繼女Ella Emhoff，以及影集《魷魚遊戲》中的女星李瑜美 ，也都紛紛搶著拎上。

▲YSL愛心包、MIU MIU手機包。（圖／品牌圖供）

▲YSL愛心包、MIU MIU手機包。（圖／品牌圖供）

▲YSL愛心包、MIU MIU手機包。（圖／品牌圖供）

▲女星搶拎MIU MIU可愛手機包，MATELASSÉ納帕軟皮手提肩背包NT＄56,000。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

王淨, Rose, YSL, 愛心包, 老花, SAINT LAURENT, 手袋, 賽琳娜, Selena Gomez, MIU MIU, 手機包

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