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亮・珠寶／豪門新娘都愛單鑽耳環　不只結婚可戴、日常更好搭

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▲▼ Paris Hilton 。（圖／翻攝Paris Hilton IG）

▲派瑞絲希爾頓嫁給創業投資家卡特瑞恩，日前舉辦盛大婚禮。（圖／翻攝parishilton IG）

記者陳雅韻／台北報導

近兩個月歐美豪門婚禮一場接一場，不僅可看出蕾絲長袖婚紗的流行趨勢，也可發現豪門新娘除了珍珠首飾外，婚禮珠寶最愛還是設計簡潔的白鑽，包括微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）長女珍妮佛、希爾頓集團的40歲繼承人派瑞絲希爾頓（Paris Hilton）都靠單鑽耳環為臉部打光，當最美新娘。

▲▼ Paris Hilton 。（圖／翻攝Paris Hilton IG）

▲派瑞絲希爾頓出嫁所戴的鑽石耳環至少15克拉，祖母綠形切割求婚鑽戒也超過15克拉。（圖／翻攝parishilton IG）

▲▼ Paris Hilton 。（圖／翻攝Paris Hilton IG）

▲派瑞絲希爾頓的婚禮鑽石珠寶出自路易卡地亞曾曾孫Jean Dousset的設計。

雖說單鑽耳環線條簡單，但派瑞絲希爾頓的鑽石一點也不簡單，她的圓鑽耳環單邊看來至少有15克拉，讓她無論是拍近照或全身照，閃亮的珠寶存在感十足，若她的鑽石耳環顏色、淨度等級都是頂級之選，價值肯定上億元，而她的祖母綠切割求婚鑽戒，估計也在15克拉至20克拉之間，全套珠寶都是將卡地亞（Cartier）推向顛峰的路易卡地亞曾曾孫Jean Dousset設計。

▲▼ jenniferkgates 。（圖／jenniferkgates IG）

▲比爾蓋茲長女珍妮佛（左）穿著Vera Wang婚紗搭配單鑽耳環，開心牽著老公Nayel Nassar。（圖／翻攝jenniferkgates IG）

身穿Vera Wang蕾絲婚紗出閣的比爾蓋茲女兒珍妮佛，也搭配單鑽耳環，雖不若派瑞絲希爾頓的巨鑽奢華，但也有畫龍點睛的效果。準新娘可從此經典不敗的設計下手，De Beers、卡地亞等品牌均有從不到1克拉起的選擇，樣式也從最基本的圓鑽到花式車工均備，更吸引人的是不是只有大婚當天能佩戴，而是日常也容易搭配的珠寶。

▲▼De Beers,Cartier 。（圖／公關照）▲▼De Beers,Cartier 。（圖／公關照）

▲De Beers DB Classic鉑金圓形明亮式鑽石耳釘（左）主鑽0.3克拉起約124,000元起，De Beers Aura 18K白金梨形鑽石垂墜式耳環主鑽0.7克拉起約525,000元起。（圖／De Beers提供）

▲▼De Beers,Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞鑲嵌祖母綠型切割主鑽的Cartier Destinée耳環，價格依鑽石等級而異。（圖／卡地亞提供）

若白紗領口較低且線條簡約，不妨可再搭配細緻的白鑽項鍊，De Beers全新Snow Dance項鍊以花式切割美鑽詮釋單行線條，展現如雪花紛飛的意象，有趣的是可加購可拆卸式梨形白鑽或彩鑽吊墜，讓佩戴者自由轉換。

▲▼De Beers,Cartier 。（圖／公關照）

▲De Beers Snow Dance 18K白金鑽石短項鍊可另購梨形主鑽單墜。

▲▼De Beers,Cartier 。（圖／公關照）▲▼De Beers,Cartier 。（圖／公關照）
▲De Beers Snow Dance 18K白金鑽石短項鍊（左）1,375,000元，可另購18K金梨形黃鑽吊墜約1.39克拉起。

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關鍵字：

亮珠寶, 派瑞絲希爾頓, De Beers, Cartier, 卡地亞

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