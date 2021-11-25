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網實測有效！「4個方法」幫你走出焦慮，放過自己

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▲▼「4個方法」幫你走出焦慮，放過自己。（圖/Unsplash）

▲在意自己感受，勝過他人的感受，幫助遠離焦慮。（圖／Unsplash，以下同）

編輯／Amber

現代人生活緊張忙碌，對自我要求高，有時又過度在意他人感受，覺得自己什麼都做不好，找不到生活目標，又或是一天有許多待辦事項，搞得心情沉重，久而久之就變得焦慮不健康，以下4個方法幫你減緩焦慮，更有心力來善待自己。

#找到人生方向

每天像隻無頭蒼蠅，沒有目標是很難努力的，這時候你必須找到人生方向，也就是你的目標，建議將心中想要達成目標全部寫下來，先不要管可不可能達成，接著用刪去法，刪掉那些相對不重要的目標，留下的最後一個，就是你內心渴望的答案。

▲▼「4個方法」幫你走出焦慮，放過自己。（圖/Unsplash）

#專注把小事做好

做事情不能太貪心，什麼都想做卻什麼都做不好，建議只要把精力放在重要的是事情上，做好做滿，記得要夠專注，才能把每一件事情都做好，而不是什麼都想做，但卻又敷衍應付。

#找到最低安全感

當我們感到焦慮慌張，多半都是來自沒有安全感的恐懼，那麼要如何獲得滿滿安全感，每個人的答案又不太一樣，建議這時候可把心中的安全感標準降低，都心被填滿了，做其他事情就容易多了。

▲▼「4個方法」幫你走出焦慮，放過自己。（圖/Unsplash）

#不要揣摩他人心思

很多人太在乎別人看法，每天把自己搞好累，建議不需要花心力去猜想別人怎麼想，而應該把這個心力放在更重要的地方。

►「5個職場真理」早知道早幸福，讓你別走太多冤枉路

關鍵字：

焦慮, 壓力, 方法, 對抗焦慮

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