星級保養分享！林書煒家庭、事業兩頭燒　首選高效精準「極限霜」

▲林書煒暢談忙碌現代女性更要懂得照顧自己，建立自我價值。（圖／記者周宸亘攝、品牌提供）

記者林璟倩／新北報導

氣質高雅出眾的超人氣主持人林書煒，近期為東森自然美旗下品牌BIO UP高純度酒粕胎盤彈潤霜新品上市站台時接受ETtoday東森新媒體專訪，暢談忙碌的現代女性如何兼具美麗與智慧，取得工作與家庭生活之間的眾多平衡。她以過來人的經驗分享：「Less is more，盡量聚焦在自己身上簡單過生活，疲累時要學習適時求救，先好好照顧自己才能打點好生活」。

好好照顧自己 培養興趣建立自我價值

現代人生活資訊量大又繁雜，天天滑FB、IG以為增廣見聞，其實反而容易罹患社群焦慮症，迷失自我而感到不安。為了當個稱職的生活資訊節目主持人，林書煒每個禮拜要吸收的資訊量很大，她會盡量排開不必要的訊息，篩選出自己真正需要的資訊。林書煒認為，「身處社群媒體過度發達的年代，多數人花了太多時間滑手機觀看別人的生活，反而容易迷失自我，不知道自己到底在追求什麼。最好把關注力拉回到自己和家人的身上，不要花太多時間在意那些與自己無關的事情而影響情緒」。

▲林書煒懂得在忙碌生活中找到自己的生活節奏，活出自信美。（圖／記者周宸亘攝，下同）

即使生活忙碌，林書煒建議大家還是要找到適合自己的生活節奏，培養個人興趣及愛好，她說：「我很喜歡插花，去花市買些花花草草回家整理的同時，也可以與自己對話，讓身心安定也美化了居家；而我先生喜歡閱讀、養魚，和魚聊聊天是他的小確幸。到了晚餐時，全家人會聚在一起談話、關心彼此，盡量保留自己喜歡的生活方式，建立起自我價值」。

身為三明治世代，上有年邁父母、下有稚嫩兒女，是人生最忙碌奔波的階段，林書煒感慨身為職業婦女真的比較辛苦，尤其遇到長輩生病又要兼顧工作與孩子成長時，一天真的24小時都不夠用，近年剛陪父母走完人生最後一程的她，發自內心以過來人的經驗呼籲現代女性：「要好好照顧家人之前，最重要的還是先照顧好自己」。

林書煒說：「很多女生當媽媽之後，常常有為母則強的心態，覺得任何事都非我不可，其實不要老是覺得自己可以做完所有的事情，必須適時給自己一點放鬆，不論是尋求親友幫忙、支持，甚至找一些社會資源協助都是必要的，覺得疲累的時候，真的要求救，這是需要學習的！」

簡單生活效率保養 「極限霜」hold住高敏感肌質

身為媒體人，效率是林書煒最重視的事，尤其本身是連面膜都不太能敷的高敏感膚質，在挑選保養品時更加嚴謹。平時她最在意保養品的保濕力，為了維持鏡頭前好看，挑選緊緻拉提明顯有感的保養品也很重要。最近接觸到東森自然美旗下的BIO UP高純度酒粕胎盤彈潤霜，林書煒原以為會「拉絲」的特殊質地可能相當黏膩厚重，想不到塗抹之後發現非常好吸收，而且肌膚不僅潤澤緊緻、還很飽滿Q彈，相當驚喜！

▲林書煒認為BIO UP高純度酒粕胎盤彈潤霜延展性和吸收力都很好，很適合搭配按摩手技拉提肌膚。

林書煒分享，BIO UP高純度酒粕胎盤彈潤霜最特別的是擦在臉上之後，質地依舊柔滑，非常適合拿來作臉部按摩。她透露自己的使用小秘訣：「晚上睡覺前，我會塗抹適量的BIO UP高純度酒粕胎盤彈潤霜，搭配由內而外、由下而上的原則按摩全臉，擦完之後會再按摩第二次加速吸收，同時再搭配美容按摩板加強輪廓線緊緻拉提，而且保養的時候絕對不能忽略脖子，否則無情的頸紋會偷偷洩漏女人年齡」。

林書煒也分享，年輕時喜歡亂買東西，現在反而覺得Less is more，只買自己真正需要的好物，讓自己的生活愈簡單愈好，而這款BIO UP高純度酒粕胎盤彈潤霜兼具很多女性追求的保養重點又很溫和，連敏感肌也能用，相當符合效率保養的需求。