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氣質奶茶色「毛毛拖」Q度破表　華莎踩FENDI老花「毛涼鞋」炫腿

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▲開箱孫芸芸同款BALENCIAGA 全新氣質奶茶色毛毛拖鞋。（影 / 記者王蓁蓁攝）

記者王蓁蓁 / 台北報導

隨著天氣轉冷，各大品牌紛紛推出了溫暖又療癒的毛毛拖鞋，還記得前陣子《ET FASHION》替大家搶開孫芸芸同款的BALENCIAGA毛毛拖鞋嗎？近日品牌又再度推出氣質奶茶配色，可愛細節簡直太生火！就算直接穿出門照樣時髦吸睛，此次《ET FASHION》也趁機加碼盤點包括DIOR、FENDI、LOEWE等品牌推出的時尚「毛毛拖鞋」，保證讓你選擇困難秒發作，全部都超想入手。


DIOR

▲毛毛拖盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG、記者王蓁蓁攝）

▲毛毛拖盤點 。（圖／翻攝品牌官網）

▲Dior Chez Moi DWAY 毛毛拖鞋，NT$33,000。（圖 / 翻攝品牌官網）

DIOR居家服裝「Chez Moi」系列，以法文「我的家」命名，別具意境，以療癒的低彩度色系，如米白、海軍藍、灰為主，推出了一系列絲綢睡衣、拖鞋與成套內衣褲，秋冬季品牌當然也沒放過，運用觸感極佳的羊毛材質打造舒適到不行的「毛毛拖鞋」，鞋面更是綴上品牌招牌的「CHRISTIAN DIOR」刺繡標誌，在日常的居家氛圍中增添奢華質感，以橡膠製成鞋底，除了帶有厚度能夠防滑外、還可以悄悄拉長比例，讓女孩們想穿搭出門也很OK。


LOEWE

▲毛毛拖盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG、記者王蓁蓁攝）

▲毛毛拖盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG、記者王蓁蓁攝）

▲LOEWE羊毛托鞋，NT$ 26,000。（圖 / 翻攝品牌官網）

不想露出腳趾的女孩們則可以選擇LOEWE這款居家毛毛拖鞋，同樣採用毛絨絨的溫暖羊毛環繞包覆足部，蓬鬆的舒適觸感彷彿直接踩在雲朵上，令LOEWE毛毛拖一上腳就療癒，除了以品牌招牌的小牛皮 Anagram 立體壓紋點綴鞋面，就連鞋底也是質感爆棚的皮革Logo壓紋，不容忽視低奢質感，展現了品牌一如往常的優雅氛圍，若是覺得黑色款式不夠吸睛，品牌也另外推出了搶眼的芥末黃與櫻桃紅配色，就算是秋冬也照樣繽紛惹人注目。

FENDI

▲毛毛拖盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG、記者王蓁蓁攝）

▲毛毛拖盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG、記者王蓁蓁攝）

▲FENDI FEEL羊毛涼鞋，NT$ 34,500。（圖 / 翻攝品牌官網）

想要有別出心裁的設計，FENDI這款毛毛涼鞋就是很好的選擇，從鞋款到繫帶全都以毛茸茸的羊毛打造，秋冬時節，FENDI更一口氣推出黑棕、軍綠、紫以及橘紅等4款配色，增添時尚迷們的收藏選擇，其中黑棕配色的混搭款式，簡直就像泰迪熊般可愛到不行，此外每款毛毛涼鞋還在鞋跟拼接上了FF老花，配上療癒的絨毛質感，瞬間Q度破表！而韓女星華莎則是搶先腳踩橘紅的毛毛涼鞋在IG上擺拍，搭配同色系的FENDI腋下包，讓原先有點沉重的秋冬軍綠穿搭，充滿吸睛亮點。

▲毛毛拖盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG、記者王蓁蓁攝）

▲華莎搶穿FENDI老花毛毛涼鞋曬腿。（圖 / 翻攝IG@_mariahwasa)

BALENCIAGA

▲毛毛拖盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG、記者王蓁蓁攝）

▲毛毛拖盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG、記者王蓁蓁攝）

▲BALENCIAGA 毛毛拖鞋、高跟鞋系列。（圖 / 記者王蓁蓁攝）

▲毛毛拖盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG、記者王蓁蓁攝）

▲BALENCIAGA 推全新氣質奶茶色毛毛拖鞋。（圖 / 記者王蓁蓁攝）

毛絨絨的觸感簡直太療癒了，中央綴上BALENCIAGA經典的彩帶標誌，放眼望過去，就是一款舒適的居家拖鞋，作為最會製造話題噱頭的品牌，BALENCIAGA再度帶來驚豔單品，將看似家居服飾的毛毛拖融入高跟鞋設計，意外模糊了居家與戶外的界線，帶來衝突美感。

這款毛毛拖鞋與高跟鞋BALENCIAGA原先只分別推出紅色與黑色款式，而近日又再度推出氣質奶茶配色的毛毛拖鞋，增添時尚迷們的收藏選擇，像孫芸芸就是選穿了黑色的毛毛拖鞋，塗上紅色指甲油，讓長腿更白皙。

▲毛毛拖盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG、記者王蓁蓁攝）

▲毛毛拖盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG、記者王蓁蓁攝）

▲孫芸芸曬出BALENCIAGA黑色毛毛拖鞋。（圖 / 翻攝IG@aimeeyunyunsun)

PRADA

▲毛毛拖盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG、記者王蓁蓁攝）

▲毛毛拖盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG、記者王蓁蓁攝）

▲PRADA毛巾布拖鞋，NT$ 27,500。（圖 / 翻攝品牌官網）

PRADA新推出的毛毛拖鞋，溫暖的毛巾布材質舒適貼腳，鞋面上的刺繡印花標誌則彰顯了品牌的精湛工藝，橡膠製成的鞋底帶有厚度，除了能防滑外、還能偷偷增高，順勢拉長女孩們穿平底鞋的比例，若是擔心白色容易髒，PRADA也有推出黑色款式可供選擇。

前少女時代成員Tiffany也搶先以渲染中空上衣與緞面短褲，穿搭白色款式的PRADA毛毛拖鞋到戶外擺拍，tone on tone的全白色系展現了清爽的夏日Style。

▲毛毛拖盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG、記者王蓁蓁攝）

▲毛毛拖盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG、記者王蓁蓁攝）

▲Tiffany穿搭白色PRADA毛毛拖鞋展現清爽的夏日Style。（圖 / 翻攝IG@tiffanyyoungofficial)

CELINE

▲毛毛拖盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG、記者王蓁蓁攝）

▲毛毛拖盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG、記者王蓁蓁攝）

▲米咖、與淡粉配色的CELINE毛毛拖鞋。（圖 / 翻攝品牌官網）

100％的羊毛柔順手感極佳，米咖、與淡粉配色讓毛毛拖鞋在視覺上看起來更加療癒、優雅，有點冷調的淺色系也能讓肌膚更顯白皙。

以皮革打造CELINE標誌性的TRIOMPHE凱旋門Logo，並點綴在毛毛拖鞋中央，展現品牌一如往常的低奢質感，兩段式鞋面的設計感不容忽視，令CELINE凱旋門毛毛拖鞋一上腳就迷人得毫不費力。

▲毛毛拖盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG、記者王蓁蓁攝）

▲毛毛拖盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG、記者王蓁蓁攝）

▲毛毛拖鞋中央綴以皮革打造的CELINE TRIOMPHE凱旋門標誌。（圖 / 翻攝品牌官網）

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