風・Luxury／Seiko限定款獨寵亞洲粉絲　高級工坊黃昏美景入設計

▲Grand Seiko 2021年亞洲限量錶款SBGJ253，190,000元。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Seiko旗下高級品牌Grand Seiko（簡稱GS），11月初剛以「雫石高級時計工坊」附近白樺樹為靈感的Hi-Beat 36000 80 Hours Caliber 9SA5腕錶，在「鐘錶奧斯卡」日內瓦高級鐘錶大賞（Grand Prix d’Horlogerie de Genève，簡稱GPHG）奪得年度最佳男錶大獎，無疑給積極進軍國際的GS打了一劑強心針，趕在聖誕節送禮旺季，發布同樣發想自工坊附近景致的SBGJ253錶款，在錶上描繪日夜交接時的黃昏時刻，獨寵亞洲收藏家。

▲Grand Seiko亞洲限量錶款SBGJ253面盤的岩灰色山紋設計，源自岩手山光影變化。

GS不僅細膩的機芯工藝受肯定，結合日式文化的設計更具吸引力，近幾年在亞洲與歐美布局贏得熱烈回響。以最新曝光的亞洲限量錶款SBGJ253為例，內載曾榮獲GPHG小指針獎9S86自動機芯，具兩地時間功能，外型則受工坊所在地可眺望岩手山黃昏的光影變化啟發，因此在面盤上呈現岩灰色山紋設計，細節處點綴金色。

▲Seiko Presage新銳系列亞洲限定款SPB273J1，43,500元。



除了耕耘頂級製錶，Seiko也顧及入門市場，同時發表兩款亞洲限定錶款。一款式純白面盤家日日本傳統顏色「胡粉」、並展現麻葉圖騰的Presage新銳系列亞洲限定款SPB273J1 GMT自動錶；更具運動感的是同系列「Save the Ocean」愛海洋亞洲限定款SRPH43K1，將海洋中的珊瑚礁色彩放上氧化鋯陶瓷材質錶圈與指針，搭配湛藍面盤與錶帶，洋溢活潑氣息。

▲Seiko Prospex「Save the Ocean」愛海洋亞洲限定款SRPH43K1，19,500元。

同為日系品牌的CITIZEN也展現擴展頂級製錶版圖的企圖心，收購瑞士錶廠La Joux-Perret後，聯手打造全新無卡度游絲擺輪結構機械機芯Cal.0200，平均日差-3至+5秒，第一波裝配於工業風的NC0200-90E腕錶，隸屬於品牌高級錶The CITIZEN系列，過往此系列僅限日本市場販售，但今年正式走向國際，向全球市場展現製錶實力；此外，也將日本文化精髓融入設計，推出面盤裝飾土佐和紙的AQ6101-02A高精準光動能限量錶、A060土佐和紙腕錶，挑戰20萬元起跳市場。

▲The CITIZEN裝配全新研發Cal.0200機械機芯的NC0200-90E腕錶，170,000元。（圖／CITIZEN提供，以下同）





▲全球限量90只的The CITIZEN土佐和紙金鷹限量錶AQ6101-02A，208,000元。



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