IKEA最新「小巨蛋城市店」4大亮點搶先看　Mojito霜淇淋一定要吃

▲IKEA小巨蛋的新招牌，還是我們熟悉的字體，比起之前藍底大字多了點文青味，反正大家都已經知道它在那邊了。（圖／翻攝IKEA官方粉絲頁）

記者蔡惠如／台北報導

IKEA台灣最新門市「小巨蛋城市店」，座落在其台灣最久店舖敦南店原址，將於11／30正式對外見客，就一如網友說「當初敦南說再見像是做了一場夢一樣」，夢醒後看看小巨蛋店是否有什麼改變？有4大亮點能讓你嘗鮮。

▲IKEA小巨蛋店入口，拉皮後看起來更加乾淨時髦。（圖／翻攝IKEA官方粉絲頁）

IKEA在10／16於官方粉絲專頁公佈，將開設台灣第7家正式店「城市小巨蛋店」，其實店址就是大家所熟悉的敦北店原址，官方表示，這分店其實在決定收攤時，是沒有這樣的計畫的，但因之後的情勢，決定以「城市店」的方式開出正式店，雖然部分網友們覺得被騙了眼淚，然而大部分消費者仍樂意見到這樣的回歸，畢竟該處是大眾捷運最方便的門市，有什麼新梗可瞧呢？

▲IKEA小巨蛋店賣場陳列跟敦北店相近。（圖／記者蔡惠如攝）

近2千坪賣場，沒有大型傢俱

IKEA小巨蛋店賣場面積約2000坪，是之前敦北店的3000多坪賣場的60%左右，銷售項目約3000多款，全部以傢具傢飾為主，是一般大型的賣場門市約7000至9000多品項的30%，且走道大小與展示方式也與敦北相近，有一種回到敦北的熟悉感，因空間有限，沒有大家熟悉的情境式展間，且新增自助結帳區域讓購買少量的消費者能快速結帳。

▲IKEA城市店沒有情境式的佈置區，賣場內以區域佈置來做範例。（圖／記者蔡惠如攝）

直接販售宅配箱，塞到滿150元寄到家

小巨蛋店主力客群以單身、上班族與學生客群為主，賣場直接就有銷售專屬宅配箱，讓消費者可以直接放入購買的居家商品，只要能塞進去且重量小於25公斤，無論多滿運費都是150元，不用大包小包帶回家，開幕期間在賣場消費滿888元，可用49元購買原價150元的便利箱。

▲結帳區也變小，且新增自助結帳機台。（圖／記者蔡惠如攝）

獨家電繡服務、購物袋現身

針對城市店開幕，推出專屬城市店輕巧KLAMBY收納購物袋，材質防水耐操，售價49元，此外還提供獨家電繡服務，只要購買指定商品包括枕頭套、浴巾、靠枕套等，在11／30至12／31開幕期間只要加價100元即可電繡指定圖文，超可愛的字樣更增添居家趣味。

▲IKEA小巨蛋店有獨家電繡服務與獨家購物袋。（圖／記者蔡惠如攝）

Mojito霜淇淋搶先開賣，餐點外帶區購買超方便

IKEA小巨蛋餐廳與美食小站回歸，餐廳大小與原來相同，因應主客群以小桌擺設為主，座位也從原有200多席增加至250席，瑞典超市不但空間變大，走道也變得更寬廣，且也為了周邊上班族，新增輕食餐點外帶區，不但包裝完整，讓消費者可以直接選擇之後，利用旁邊電腦螢幕結帳，買餐不用5分鐘。

▲搶先開賣Mojito霜淇淋，味道清爽。（圖／記者蔡惠如攝）

▲讓周邊上班族快速外帶餐點的輕食外帶區。（圖／記者蔡惠如攝）