6顆最夯「女神同款包」！IU真心愛Gucci馬銜包、惠利被Prada Cleo圈粉

文／美人圈

每次滑IG看到女神們揹美包就會被燒的體無完膚？像是Prada Cleo、Fendi Peekaboo更因為明星的加持一炮而紅，這回就為大家帶來「韓國女星同款包包推薦」從Fendi、Dior到Prada應有盡有，想知道女神宋慧喬、孫藝珍、秀智最愛包款有哪些？就來看看以下的韓星同款包包盤點吧～跟著她們買絕對不會出錯。

韓國女神同款包包推薦.1：宋慧喬-Fendi Peekaboo ISeeU系列

Fendi Peekaboo ISeeU系列最早於2020秋冬系列亮相，以圓弧形宛如「微笑」的袋口為特色，搭配別緻的手風琴包體，不僅擁有氣質溫柔的外型，又兼具實用性，最後點綴上經典金扣鎖，完美體現了 Fendi優雅美學，也和女神宋慧喬的氣質相呼應。

▲Fendi PEEKABOO ISEEU小型款式。（圖／Fendi）

韓國女神同款包包推薦.2：孫藝珍-Valentino Stud Sign肩背包

這幾年「小方包」風潮正當道，Valentino 2021秋冬季新品Stud Sign肩背包是孫藝珍的最愛，不只擄獲了漂亮姊姊的心，就連孫儷、孟佳也愛上，集品牌兩大經典元素鉚釘和V Logo於一身，可拆卸的鉚釘金屬鍊更是為這款包注入多元穿搭風格。

▲Valentino Stud Sign 黑色粒面小牛皮肩背包。（圖／Valentino）

韓國女神同款包包推薦.3：惠利-Prada Cleo腋下包

說到韓星收割機包款就不得不提Prada Cleo Bag，惠利、Somi、華莎人手一咖的夯包就是它，重新詮釋90年代的Prada經典手袋造型，結合半月弧型包身以及那美到令人屏息的拋光皮革，無論出席正式場合、外出旅遊拎上它都萬無一失。

▲Prada Cleo腋下包。（圖／IG@hyeri_0609）

▲Prada Cleo腋下包。（圖／IG@_mariahwasa、somsomi0309）

今年Prada更推出許多變奏款，像是掀蓋版本、迷你尺寸版本「Prada Mini Cleo」，搭配薰衣紫、少女粉、天空藍等夢幻配色，更顯精緻小巧，讓人好想把它帶回家抱緊處理，5.7 cm x 1.2 cm x 6.7 cm寬的尺寸，能輕鬆放下卡夾、唇膏、鑰匙等日用品，麻雀雖小卻五臟俱全，是一款甜而不廢的迷你包呢！

▲Prada Cleo拋光皮革迷你手袋，Prada Cleo拋光皮革揭蓋掛肩袋，Prada Cleo拋光皮革掛肩袋(右至左)。（圖／BEAUTY美人圈）

韓國女神同款包包推薦.4：秀智- Dior Book Tote托特包

Dior Book Tote絕對是這幾年的人氣IT Bag，不只Oblique斜紋老花、千鳥格紋刺繡，近期更推出星座、Toile de Jouy 法式印花風格，展現多樣面貌，超大容量可以輕鬆放入雨傘、水壺、錢包、唇膏等用品，加上帆布材質輕便好攜帶，顏值與實用性兼具實在很難不心動啊～

▲小碼 DIOR BOOK TOTE 輕便袋奶白色多色 Dior Zodiac 刺繡。（圖／Dior）

韓國女神同款包包推薦.5：張員瑛- ＭiuＭiu Spirit單肩包

軟綿綿的雲朵包、枕頭包也是近期大勢， ＭiuＭiu 2021新款Spirit單肩包澎澎的外型有如一顆小餃子，小巧的包型卻可以放下錢包、手機、悠遊卡等日用品，看到甜美可愛的員瑛揹上它，更是讓人一秒少女心噴發，好想把包包帶回家抱緊處理呀！

▲ＭiuＭiu Spirit 蠟光迷你手袋。（圖／IG@for_everyoung10、MiuMiu）

韓國女神同款包包推薦.6：IU- Gucci 1955 Horsebit 肩揹包

IU絕對是真心愛Gucci 1955 Horsebit 肩揹包！不只出席活動、代言照，私下出遊逛街也愛揹、出鏡率超高，品牌創意總監Alessandro Michele將「馬銜扣」與「GG Diamante印花」這兩大經典元素一次融合，加上多夾層實用設計，就已經正式預告這款包即將成為傳奇、永遠不過季。

▲Gucci 1955 Horsebit肩背包（經典圖騰）。（圖／IG@dlwlrma、collectorsquare、Gucci）

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