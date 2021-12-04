fb ig video ETtoday search mobile

6顆最夯「女神同款包」！IU真心愛Gucci馬銜包、惠利被Prada Cleo圈粉

>

文／美人圈

每次滑IG看到女神們揹美包就會被燒的體無完膚？像是Prada Cleo、Fendi Peekaboo更因為明星的加持一炮而紅，這回就為大家帶來「韓國女星同款包包推薦」從Fendi、Dior到Prada應有盡有，想知道女神宋慧喬、孫藝珍、秀智最愛包款有哪些？就來看看以下的韓星同款包包盤點吧～跟著她們買絕對不會出錯。

韓國女神同款包包推薦.1：宋慧喬-Fendi Peekaboo ISeeU系列

Fendi Peekaboo ISeeU系列最早於2020秋冬系列亮相，以圓弧形宛如「微笑」的袋口為特色，搭配別緻的手風琴包體，不僅擁有氣質溫柔的外型，又兼具實用性，最後點綴上經典金扣鎖，完美體現了 Fendi優雅美學，也和女神宋慧喬的氣質相呼應。

▲韓星同款包。（圖／美人圈）

▲Fendi PEEKABOO ISEEU小型款式。（圖／Fendi）

韓國女神同款包包推薦.2：孫藝珍-Valentino Stud Sign肩背包

這幾年「小方包」風潮正當道，Valentino 2021秋冬季新品Stud Sign肩背包是孫藝珍的最愛，不只擄獲了漂亮姊姊的心，就連孫儷、孟佳也愛上，集品牌兩大經典元素鉚釘和V Logo於一身，可拆卸的鉚釘金屬鍊更是為這款包注入多元穿搭風格。

▲韓星同款包。（圖／美人圈）

▲Valentino Stud Sign 黑色粒面小牛皮肩背包。（圖／Valentino）

韓國女神同款包包推薦.3：惠利-Prada Cleo腋下包

說到韓星收割機包款就不得不提Prada Cleo Bag，惠利、Somi、華莎人手一咖的夯包就是它，重新詮釋90年代的Prada經典手袋造型，結合半月弧型包身以及那美到令人屏息的拋光皮革，無論出席正式場合、外出旅遊拎上它都萬無一失。

▲韓星同款包。（圖／美人圈）

▲Prada Cleo腋下包。（圖／IG@hyeri_0609）

▲韓星同款包。（圖／美人圈）

▲Prada Cleo腋下包。（圖／IG@_mariahwasa、somsomi0309）

今年Prada更推出許多變奏款，像是掀蓋版本、迷你尺寸版本「Prada Mini Cleo」，搭配薰衣紫、少女粉、天空藍等夢幻配色，更顯精緻小巧，讓人好想把它帶回家抱緊處理，5.7 cm x 1.2 cm x 6.7 cm寬的尺寸，能輕鬆放下卡夾、唇膏、鑰匙等日用品，麻雀雖小卻五臟俱全，是一款甜而不廢的迷你包呢！

▲韓星同款包。（圖／美人圈）

▲Prada Cleo拋光皮革迷你手袋，Prada Cleo拋光皮革揭蓋掛肩袋，Prada Cleo拋光皮革掛肩袋(右至左)。（圖／BEAUTY美人圈）

韓國女神同款包包推薦.4：秀智- Dior Book Tote托特包

Dior Book Tote絕對是這幾年的人氣IT Bag，不只Oblique斜紋老花、千鳥格紋刺繡，近期更推出星座、Toile de Jouy 法式印花風格，展現多樣面貌，超大容量可以輕鬆放入雨傘、水壺、錢包、唇膏等用品，加上帆布材質輕便好攜帶，顏值與實用性兼具實在很難不心動啊～

▲韓星同款包。（圖／美人圈）

▲小碼 DIOR BOOK TOTE 輕便袋奶白色多色 Dior Zodiac 刺繡。（圖／Dior）

韓國女神同款包包推薦.5：張員瑛- ＭiuＭiu Spirit單肩包

軟綿綿的雲朵包、枕頭包也是近期大勢， ＭiuＭiu 2021新款Spirit單肩包澎澎的外型有如一顆小餃子，小巧的包型卻可以放下錢包、手機、悠遊卡等日用品，看到甜美可愛的員瑛揹上它，更是讓人一秒少女心噴發，好想把包包帶回家抱緊處理呀！

▲韓星同款包。（圖／美人圈）

▲ＭiuＭiu Spirit 蠟光迷你手袋。（圖／IG@for_everyoung10、MiuMiu）

韓國女神同款包包推薦.6：IU- Gucci 1955 Horsebit 肩揹包

IU絕對是真心愛Gucci 1955 Horsebit 肩揹包！不只出席活動、代言照，私下出遊逛街也愛揹、出鏡率超高，品牌創意總監Alessandro Michele將「馬銜扣」與「GG Diamante印花」這兩大經典元素一次融合，加上多夾層實用設計，就已經正式預告這款包即將成為傳奇、永遠不過季。

▲韓星同款包。（圖／美人圈）

▲Gucci 1955 Horsebit肩背包（經典圖騰）。（圖／IG@dlwlrma、collectorsquare、Gucci）

【延伸閱讀】

《一生一世》白鹿私服穿搭範本！香奈兒、Prada同款包包出鏡率最高，私下還是帽子控

2021秋冬「香奈兒包包」推薦Top6！粉餅包、迷你口紅包少女心噴發，漸層11.12時髦必收

2021「 蜜糖奶油黃」包包特搜！小CK、MJ配色太嫩，Burberry、Celine腋下包韓星都在揹

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

精品, 包包, 皮包, 韓星, 同款, 宋慧喬

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《女神降臨》CP合體！車銀優、文佳煐「情侶裝」現身太甜了

《女神降臨》CP合體！車銀優、文佳煐「情侶裝」現身太甜了

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

GUCCI快閃店跟BALENCIAGA賣得不一樣

GUCCI快閃店跟BALENCIAGA賣得不一樣

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

2022年整體運勢最好的3大星座！Top 1變身人氣王，桃花運大開

2022年整體運勢最好的3大星座！Top 1變身人氣王，桃花運大開

看似健康其實容易發胖的4種食物！第3吃了血糖飆升還容易餓

看似健康其實容易發胖的4種食物！第3吃了血糖飆升還容易餓

高雄新Outlet「skmpark」下月開幕　美式加州建築、露天餐廳曝光

高雄新Outlet「skmpark」下月開幕　美式加州建築、露天餐廳曝光

情感勒索絕對要遠離！網揭「3種朋友」別深交，有害身心 亞歷珊卓馬甲禮服辣秀北半球　美照主角其實是「牠」背後意義更暖 星巴克「平替小香包」再+1！綠色小盒子、復古紅編織包本人已經太美 超準心測「2021年末即將發生的事」！　一張圖案藏4種狀態 周子瑜芭比粉裙下長腿太銷魂！　罕見「男友視角」洩成熟S曲線 蔡詩芸名牌小廢包背上癮　香奈兒、巴黎世家都是心頭好 《鬼滅之刃》第二季「遊郭篇」首播竟有兩集　先複習金句等著看

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面