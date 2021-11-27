「酒紅精品包」成熟百搭！Dior BOBBY新色超美　BURBERRY斜揹更好看

文／美人圈

每年雖然流行的元素都不同，但不管過了幾年，秋冬都一直是酒紅色當道的季節！今天編輯就蒐集了六款超耐看的「酒紅精品包款」要來分享給大家～其中DIOR推出2022年BOBBY包款新色真的超美、CELINE ROMY手袋更是簡約又百搭，一起來看看今年秋冬必收的酒紅包款吧～

秋冬酒紅色精品包款推薦1：DIOR 中碼BOBBY手袋

DIOR推出2022年全新BOBBY系列包款！使用磚紅色拋光小牛皮製作，內部則是高級的絲絨觸感，並搭配金色調「CD」扣環及金屬配件，整體風格既復古又高雅！並在包包背面加入了「30 MONTAIGNE」字樣當作點綴，整體復古時髦又融入了一點現代元素～

秋冬酒紅色精品包款推薦2：BURBERRY 皮革TB肩背包

帶一點棕色的深酒紅色調，賦予濃濃的秋冬摩登氛圍感。中間以Thomas Burberry專屬標誌做以點綴，簡約的設計相當百搭，隨意搭配個大衣、圍巾就非常好看～另外，這款肩背帶是可調節的，不僅可以當作腋下包，還可以單肩斜跨，打造多種不同的時尚look！

▲BURBERRY 皮革TB肩背包。（圖／BURBERRY）

秋冬酒紅色精品包款推薦3：LV COUSSIN PM

選用Monogram壓花與手感蓬鬆柔軟的小羊皮，搭配上浮誇厚實的金色鍊帶及休閒背帶，不管是當作腋下包、斜跨包來背，都顯得霸氣十足，展現出無畏的女強人形象！如果不喜歡酒紅色的話也沒關係，這一系列共推出13種顏色，不怕選不到自己的命定色！

▲LV COUSSIN PM。（圖／LOUIS VUITTON）

秋冬酒紅色精品包款推薦3：TORY BURCH LEE RADZIWILL 雙層小肩背包

透過簡約的外型輪廓展現女性優雅的特質，多層的拼接設計，簡潔卻透露出精緻細膩，搭配上金屬鎖扣鑰匙配件，為整體注入一絲復古氛圍。雙層設計的大容量設計，不僅可以放入7吋平板電腦外，還可以讓需要攜帶水壺、陽傘，化妝品的女孩有更好的收納空間。

▲TORY BURCH LEE RADZIWILL 雙層小肩背包。（圖／TORY BURCH）

秋冬酒紅色精品包款推薦4：CHANEL 經典大型口蓋包

比起鮮豔的紅色來說，勃根地酒紅色顯得沉穩許多，如果以往都是收集香奈兒家的經典黑色，不妨在今年秋冬換上一顆非常有女人味的酒紅色。如果是身高比較高的女孩，23​CM掀蓋包對妳來說還是略小的話，可以嘗試看看經典大型掀蓋包，不僅背起來更有氣勢，容量也更大～

▲CHANEL 經典大型口蓋包。（圖／CHANEL、小紅書）

秋冬酒紅色精品包款推薦5：CELINE 柔軟小牛皮中型ROMY手袋

包上沒有明顯LOGO或是花紋設計，以整體包型的設計感為主，搭配柔軟的小牛皮面料，微鬆垮的包型，非常具有現代時尚摩登感！這種設計真的相當符合現代女性的胃口，簡約低調卻非常時尚感～

▲CELINE 柔軟小牛皮中型ROMY手袋。（圖／CELINE、小紅書@机智的F）

秋冬酒紅色精品包款推薦6：GUCCI JACKIE 1961 小型皮革流浪包

流暢渾圓的曲線以及適合上肩背的長短大小，非常具有實用性，除此之外更額外提供一條可拆式肩帶，可隨意搭配任合服飾、場合，多種變化讓包款的CP值超高！紅色皮革搭配標誌性金屬活塞扣環，營造出GUCCI獨有的復古時尚氛圍。

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