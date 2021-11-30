Lisa的「玫瑰金髮」超夢幻！太妍、Rosé染同款根本仙女下凡

文／美人圈

誰說秋冬一定要染深？近期BLACK PINK LISA在IG上PO出自己的全新「玫瑰金髮色」！玫瑰金髮色搭配短髮，整個人顯得俏麗又甜美～另外，行走的髮型百科書太妍也是玫瑰金髮色的愛好者，一起來看看還有哪些女明星也有染同款仙氣髮色吧！

2021玫瑰金髮色韓星1：LISA

有著人間芭比稱號的LISA，每次回歸的造型都讓人非常驚喜！這次染上粉色搭配她的招牌短髮，整個人彷彿就像個洋娃娃般甜美～與亮眼的粉色不同，帶有一點莓果色調的玫瑰金髮色，不僅非常的襯托亞洲膚色調，也讓整體造型看起來更溫和、沉穩一些，秋冬也不會顯得髮色太過突兀。

▲LISA染了帶有一點莓果色調的玫瑰金髮色。（圖／IG@lalalalisa_m）

2021玫瑰金髮色韓星2：太妍

太妍皮膚相當的白皙，因此選擇飽和度較低的玫瑰金色，看起來就像是仙女下凡般夢幻！提醒大家，這個髮色可能需要漂2-3次，底色才會更乾淨，因此髮質一定會受到損害，平時一定要搭配護髮產品，否則頭髮過於毛躁，質感就大大扣分啦～

▲太妍選擇飽和度較低的玫瑰金色。（圖／IG@taeyeon_ss）

玫瑰金這個髮色本身就很有造型感，平時不需特別整理就非常好看！如果另外在戴上甜美髮箍，或是上個電捲棒，整個人更是自帶仙氣，非常具有女團的甜美感～

▲戴髮箍或上個電棒更有甜美感。（圖／IG@taeyeon_ss）

2021玫瑰金髮色韓星3：宫胁咲良

染上帶有櫻花色調的玫瑰金色，讓宫胁咲良真的變身成「小櫻花」啦！帶有一點微捲的及腰長髮、空氣瀏海造型，根本就像是從少女漫畫走出來的女主角～搭配上粉嫩色系的妝容，整個人散發出自然好氣色！

▲宫胁咲良染玫瑰金髮色根本就是漫畫女主角。（圖／IG@official_izone）

2021玫瑰金髮色韓星4：PONY

說到粉紅髮色，怎麼可以不提PONY呢！身為一個百變的化妝師，PONY經常換不同的髮色，但是每過一段時間都會染回偏粉一點的髮色～編輯發現PONY經常喜歡帶有一點霧感的粉色調，除了可以讓經常需要漂染的髮質，在視覺上看起來更好一些，也非常適合秋冬的氛圍感～

▲PONY喜歡帶有一點霧感的粉色調。（圖／IG@ponysmakeup）

2021玫瑰金髮色韓星5：Rosé

漂成相當乾淨的白金色，已經是Rosé的代表造型！除此之外，Rosé的玫瑰金髮色更是成為了韓妞的髮色範本～若有似無的玫瑰色，為乾淨的白金底色，注入一絲暖意，顯得整體柔和。

▲Rosé的玫瑰金髮色是韓妞的髮色範本。（圖／IG@roses_are_rosie）

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