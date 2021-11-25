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孫芸芸與許路兒示範「BV神靴」！秋冬必備厚底款、不挑腿型一雙搞定

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記者鮑璿安／台北報導

秋冬時節，腳上少不了一雙高筒靴，是既帥氣又百搭的首選，尤其是Bottega Veneta （BV）一口氣帶來多款厚底靴，中性設計的 Lug 以及 Tire 系列，如軍靴造型的厚實楦頭，受到歐美超模以及台灣名人演繹。除了BV之外，Chloé還加碼帶來Moon Boot聯名系列「麵包鞋」雪靴，同樣是本季夯款。

▲BV 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲BV 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲孫芸芸、許路兒演繹BV Lug 黑色及膝長靴 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

BV厚底鞋已經是不少潮人的重點搶購清單之一，從孫芸芸、許路兒帶貨受到矚目的中性風格 Lug系列，最大特色就屬軍靴造型的厚實楦頭，搶眼的波浪紋路及粗曠的鞋底設計，輔以細膩的皮革及各種色彩。 而Tire 系列加上了標誌的鸚鵡綠、浪漫的蜜桃粉、清新的海藻綠到素雅的白色，大膽率性結合著衝突美學，Melody（殷悅）也相中該款穿出逆齡搭配。

▲BV 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲BV 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲Melody（殷悅）選擇Tire 系列中筒靴。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

最後還有帶有跟高的 Flash 中筒靴，相較於及膝款是比較好駕馭的款式，而搶眼的大底造型，則可以融入各種休閒場合，其靈感來自於跑車的鞋底設計，上腳自動吸引目光。

▲BV 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲ Flash 中筒靴帶有搶眼大底 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

此外，Chloé還加碼帶來Moon Boot聯名系列「麵包鞋」雪靴，以襪套鞋面與登山鞋帶的搶眼設計，顯眼的厚底輪廓造型搭配百搭焦糖色系，可愛指數滿分，同時兼顧創意總監Gabriela Hearst的永續時尚願景，採用可生物分解鞋底更加環保。

▲▼Chloé 。（圖／品牌挺）

▲Chloé還加碼帶來Moon Boot聯名系列「麵包鞋」雪靴 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

Bottega Veneta , BV, 孫芸芸, 許路兒

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