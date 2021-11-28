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最萌「奶茶維尼」聖誕登場！戴上手套心暖暖，茶具杯套想一起收

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編輯／Beverly　圖／翻攝自東京迪士尼官網

雪白維尼又回歸啦，剛過完95大壽的維尼將以全新姿態登場！因應聖誕節的到來，東京迪士尼推出冬季及聖誕季限定的「奶茶系列」，小熊維尼及朋友們換上皇家奶茶套裝，以超療癒姿態和大家見面。全系列不只絨毛玩偶及吊飾，還有超實用的保溫杯、外套、行動充電器等等，維尼控還不快點收藏起來。

▲奶茶維尼。（圖／翻攝自東京迪士尼官網）

本次「奶茶維尼系列」最吸睛的就是混合米白及皇家奶茶色調，加上蓬鬆軟毛製成的絨毛娃娃，戴上超萌手套及圍巾，絕對可以溫暖你整個冬天！值得關注的是，維尼娃娃居然可以繡上自己的名字，超貼心的客製化服務千萬別錯過唷。

▲奶茶維尼。（圖／翻攝自東京迪士尼官網）

▲奶茶維尼分為S、M 2個尺寸，冬天快點入手一隻吧。

除了絨毛娃娃，還有造型超吸睛的「面紙套」，穿上奶茶色毛衣戴上手套，趴著的姿勢遠看就是一隻超萌娃娃；想要讓維尼及朋友們陪伴你一整天，「絨毛吊飾」絕對必收，帶在身上就能療癒一整天；手繪風「靠墊」是懶人宅家必備好物，不只實用，造型美觀更適合當室內擺設。

▲奶茶維尼。（圖／翻攝自東京迪士尼官網）

▲造型面紙套與手繪風靠墊，質感又可愛。

▲奶茶維尼。（圖／翻攝自東京迪士尼官網）

▲絨毛娃娃吊飾超可愛，（右圖）Tsum Tsum版本更迷人。

迪士尼首度與知名茶葉品牌「LUPICIA」聯名，推出小熊維尼「茶具禮盒」，內含有一盒紅茶茶葉、造型茶匙及手繪風茶杯，超高質感的禮盒不管送禮自用都適合。

▲奶茶維尼。（圖／翻攝自東京迪士尼官網）

▲茶杯禮盒組實在太美了，快入一盒當聖誕禮物送自己。

出門必備的「不銹鋼保溫杯」不只大小適中、攜帶方便，簡約的印刷設計更提升整個保溫杯的質感；毛茸茸造型杯套，不只繡上維尼的超萌表情，圓圓的立體耳朵更是畫龍點睛。

▲奶茶維尼。（圖／翻攝自東京迪士尼官網）

繡有維尼經典圖案的米白色「外套」，連帽設計與絨毛材質，不只溫暖實穿，造型美觀更加分；冷冷的天氣窩在家裡更實在，滿滿都是維尼印花的「長袖睡衣」，拉絲的材質穿起來非常柔軟，想要舒適又可愛的宅在家一整天，印花睡衣是你的好選擇。

▲奶茶維尼。（圖／翻攝自東京迪士尼官網）

▲奶茶維尼。（圖／翻攝自東京迪士尼官網）

▲宅家族必備小熊維尼印花睡衣。

「奶茶維尼系列」除了超萌家居用品及絨毛娃娃外，也推出3C周邊產品，包含「手機支架、行動充電器、毛毛手機套、AirPods保護套」。出門總是擔心手機沒電而感到焦慮的朋友，超夢幻的奶茶色行動充電器，絕對是本次冬季限定必收的實用好物。

▲奶茶維尼。（圖／翻攝自東京迪士尼官網）

▲毛茸茸手機殼冬天拿在手上超舒服。

▲維尼。（圖／翻攝自東京迪士尼官網，GRACEGIFT）

除了東京迪士尼限定的「奶茶維尼系列」外，Grace gift也可以買到毛毛手提袋及多功能化妝包，維尼控還不快點入手嗎？

▲維尼。（圖／翻攝自東京迪士尼官網，GRACEGIFT）

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關鍵字：

小熊維尼, 迪士尼, 聖誕節

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