10款「奶茶色精品短夾」萬元初可入手！GUCCI、DIOR質感爆表

文／美人圈

秋冬到來，除了經典的黑白等色之外、甜嫩的奶茶色調也是非常好入手！今天特搜10款奶茶色精品短夾、皮夾，GUCCI、DIOR、CELINE、Prada、Bottega Veneta等在今年都有奶茶色新品皮夾，以價格及實用度考量、送精品皮夾更是個不出錯的選擇，快一起筆記好購物清單吧！

2021秋冬奶茶色皮夾推薦1：GUCCI 1955 Horsebit馬銜扣短夾

GUCCI從去年推出的1955 Horsebit馬銜扣系列就大受歡迎，以經典的馬銜扣點綴、復古中不失時尚韻味，在2021春夏更是推出了超嫩的奶茶色系，皮夾上以柔和的奶茶色為主，搭配金色的馬銜扣細節真的是太美了！短夾中含有5個卡片夾層、鈔票隔層、拉鏈內袋等，握在手掌中的大小剛好、裝滿也不會太厚，夾層更是實用！

▲GUCCI 1955 Horsebit馬銜扣短夾。（圖／GUCCI）

2021秋冬奶茶色皮夾推薦2：CELINE 光滑羊皮小型皮夾

CELINE最為經典的的TRIOMPHE系列同樣在春夏迎來全新的粉嫩色調！其中這款帶有墨綠調的茶色系以小羊皮製成、觸感柔滑，更帶點典雅氣質，皮夾正面搭配金色凱旋門金屬飾件太精緻，以金屬釘扣開關的短夾中含有5個信用卡夾層、1個扁平零錢袋、鈔票夾層等，更兼具實用度。

▲CELINE 光滑羊皮小型皮夾。（圖／CELINE）

2021秋冬奶茶色皮夾推薦3：Saint Laurent 絎縫小牛皮短夾

Saint Laurent的Monogram絎縫系列絕對是收藏度很高的單品，細緻的小牛皮是精緻的山型紋絎縫、經典雋永，比起包款來說，這款短夾價位也相當好入手，加上今年新出的奶茶色調、絕對是2021秋冬關注度最高的配件之一！這款短夾看似輕巧，但其實含有8個卡片夾層、拉臉零錢袋、鈔票夾層等等，如同百寶箱的收納夾層非常推薦給小包愛好者使用。

▲Saint Laurent 絎縫小牛皮短夾。（圖／Saint Laurent）

2021秋冬奶茶色皮夾推薦4：DIOR Caro 小拉鏈錢包

DIOR在今年陸續推出幾款粉嫩色系的包款、簡直大大擊中少女心！其中經典的包款Caro也推出同系列的小拉鏈錢包，翻蓋綴以典雅的CD LOGO、搭配經典的Cannage藤格紋圖案縫線，小牛皮製成的奶茶棕色調柔軟細滑，錢包中含有6個卡片隔層、2個貼袋及鈔票隔層，特別的是這款短夾以還有拉鍊開闔的分層零錢包設計，使用度來說更加寬敞精巧。

▲DIOR CARO 小拉鏈錢包。（圖／DIOR）

2021秋冬奶茶色皮夾推薦5：LOUIS VUITTON Capucines 小型短夾

LOUIS VUITTON在2021秋冬推出的全新系列，其中這款Capucines短夾以偏灰調的奶茶色Taurillon皮革製成，手感細緻柔滑，搭配精巧的LV LOGO金屬扣飾展現優雅細節，以雙摺疊式翻蓋開合，內裡的深色皮革也增加撞色感，短夾含寬敞的空間放置信用卡、零錢及鈔票，對小包族來說也相當實用。

▲LV CAPUCINES小型短夾。（圖／LOUIS VUITTON）

2021秋冬奶茶色皮夾推薦6：Prada Saffiano 小號皮革錢包

Prada今年秋冬也大走少女風，推出一系列小巧可愛的皮件，這款皮夾以甜嫩的粉裸奶茶色為主，搭配正面的淡金色Prada LOGO及內裡的大紅撞色夾層，更加展現設計細節，這款皮夾將卡層設計在外側，打開後還有2個貼袋及鈔票隔層，不僅減少厚度之外，精巧可愛、實用度相當高。​​​​

▲Prada Saffiano 小號皮革錢包。（圖／Prada）

2021秋冬奶茶色皮夾推薦7：Bottega Veneta 編織三折短夾

Bottega Veneta近年將最具標誌性的編織以大格紋的方式呈現在系列包款中，這款奶茶色的短夾不僅顏色相當正、以柔軟的小羊皮作為編織非常有識別度，真的是太美！這款三折的短夾中含有6個卡片隔層、2個貼袋及鈔票隔層，另外也還有拉鍊零錢袋，就算小包在手也不用擔心容量不夠。

▲Bottega Veneta 編織三折短夾。（圖／Bottega Veneta）

2021秋冬奶茶色皮夾推薦8：Chloé MARCIE短夾

​​​​Chloé這款奶茶色MARCIE短夾日前國外官網搶先上市，延續MARCIE包款經典的撞色鑲邊、垂墜金屬扣設計，將經典設計帶到短夾中更顯別緻，這款短夾看似小巧，其實內層攻堅非常夠用，足足有10個卡片夾層、2個鈔票夾層還有零錢袋，不只可愛更是具實用度，皮夾中總是塞滿各式卡片的人絕對要收入！

▲Chloé MARCIE短夾。（圖／Chloé）

2021秋冬奶茶色皮夾推薦9：LOEWE Anagram 粒面小牛皮皮夾

LOEWE在今年推出全新的Anagram包款系列，這款短夾延續該系列最主要的Anagram鏤空扣環，搭配偏灰的奶茶色調石紋小牛皮皮革，展現細節的工藝之美，這款短夾在外側以 Anagram扣環閉合、可以當作零錢包，另外內層中還有6個信用卡夾層及鈔票夾層，搭配同色系的小牛皮襯裡更顯別緻。

▲LOEWE Anagram 粒面小牛皮皮夾。（圖／LOEWE）

2021秋冬奶茶色皮夾推薦10：Fendi 微型款式三摺疊皮夾

Fendi也有超可愛的奶茶色皮夾！以奶茶色調的cruise皮革製作，手感柔滑，皮夾正面飾以最新的金色Fendi標誌，搭配信封式的設計更顯簡約質感，短夾內含有3個隱藏式卡片口袋、按扣開合的外置零錢格，還有鈔票隔層。

▲FENDI 微型款式三摺疊皮夾。（圖／FENDI）

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