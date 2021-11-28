回顧宋慧喬「髮型黑歷史」！《現正分手中》捲度加瀏海回到顏值巔峰

文／美人圈

宋慧喬新劇《現正分手中》日前播出馬上引發話題！不少網友都盛讚宋慧喬在劇中是美出新高度、美貌讓人驚艷！除了妝容更加豔麗之外，髮型其實也是重點，宋慧喬的髮型其實一直以來都相當推薦稜角臉、高顴骨臉型借鑒，不僅修飾稜角、讓臉更加圓潤，今天一起看看宋慧喬髮型黑歷史及推薦髮型範本，捲度、層次感的是重點，高顴骨、方臉必學修飾髮型重點！

宋慧喬髮型黑歷史：齊瀏海、短髮

宋慧喬出道以來其實很少挑戰短髮造型，先前在韓劇《男朋友》中的短髮也讓人不適應，絕對不是說變醜、不適合，只是比起短髮來說，長髮飄飄的宋慧喬好像更有仙氣！

▲宋慧喬在韓劇《男朋友》中的短髮讓人不適應。（圖／IG＠kyo1122、《男朋友》）

另外從臉型上來說，宋慧喬這種顴骨比較高的臉型因為臉型稜角感比較重，也需要有比較多的長度去修飾稜角，相對於短髮、齊瀏海來說，會建議至少要儘可能保持髮尾層次感、透過髮尾達到修飾顴骨的效果，另外及肩的長度會比較修飾。

▲宋慧喬臉型稜角感比較重，需要有比較多的長度去修飾。（圖／IG＠kyo1122）

宋慧喬髮型黑歷史：細碎小捲度

稜角臉、方臉燙髮注意！小捲一般來說會比蓬鬆大捲更凸顯臉型稜角，就好像是給稜角臉增加了一張深色背景版一樣，對稜角線條來說其實沒有什麼修飾效果！相反，蓬鬆大捲可以讓視覺集中在臉型中段，會比較修飾顴骨及下顎稜角感，更有修飾感。

▲小捲比蓬鬆大捲更凸顯臉型稜角。（圖／IG＠kyo1122）

宋慧喬髮型黑歷史：太貼，收太乾淨

從臉型上來說，宋慧喬這種顴骨比較高的臉型因為臉型稜角感比較重，如果沒有多餘的碎髮去修飾，就很容易暴露臉型缺點，所以像是這種梳到非常貼頭皮的包頭、沒有碎髮瀏海的髮型更應該要避免，會完整暴露稜角臉型缺點。

▲貼頭皮的包頭、沒有碎髮瀏海會完整暴露稜角臉型缺點。（圖／IG＠kyo1122）

那麼，一起看看最推薦稜角臉、高顴骨臉型的宋慧喬髮型範本吧！

宋慧喬「稜角臉」髮型範本：外翻S型瀏海修飾顴骨

觀察宋慧喬的髮型會發現，基本上離不開外翻的S型瀏海，高顴骨或是顴骨往外突出的臉型要有修飾感，一定要透過瀏海修飾，長度約落在顴骨下方，簡單以往外翻的捲度打造自然的S型弧度感，順著臉型非常修飾顴骨，在視覺上馬上有弱化顴骨的稜角感，讓臉型更加順暢圓潤的感覺。

▲宋慧喬常留外翻的S型瀏海。（圖／IG＠kyo1122）

不管是中分或旁分瀏海，只要注意「往外翻」的弧度就適用，不想要瀏海的話，也可以透過些許碎髮來修飾顴骨稜角，宋慧喬的瀏海其實真的是一款不出錯的瀏海，在搭配耳際碎髮的話，不僅更加隨性慵懶，還有修飾下顎角的效果。

▲宋慧喬的瀏海搭配耳際碎髮更有修飾效果。（圖／IG＠kyo1122）

宋慧喬「稜角臉」髮型範本：層次感髮型修飾下顎

如果是方臉或是稜角臉的臉型，常常會因為顴骨或是下顎顯條比較明顯，讓臉型看起來比較銳利，建議可以剪出些許層次、修飾臉部稜角，像是宋慧喬在新劇《現正分手中》的髮型，在髮尾剪出低層次、保留厚度，同時搭配一點隨性的大波浪捲度，不僅有女人味，修飾稜角、也降低臉型銳利感。

▲宋慧喬《現正分手中》的髮型剪出低層次、保留厚度。（圖／SBS《現正分手中》）

宋慧喬「稜角臉」髮型範本：大波浪捲度

另外捲度也很重要，宋慧喬在新劇中的大波浪捲髮，捲度偏大、而且比較鬆散，集中在髮尾下的捲度也可以在視覺上修飾比較明顯的下顎線條，讓臉型比例更加順暢，會比小捲更加修飾！

▲宋慧喬在新劇中的大波浪捲髮比小捲更加修飾。（圖／SBS《現正分手中》）

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