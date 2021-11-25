fb ig video ETtoday search mobile

蕭亞軒珠寶買了就是要戴　179萬古幣項鍊配居家服

>

▲▼ 蕭亞軒 BVLGARI 。（圖／翻攝hsiaoelva IG）

▲蕭亞軒戴寶格麗黃K金鑲鑽古幣項鍊。（圖／翻攝hsiaoelva IG）

記者陳雅韻／台北報導

蕭亞軒（ELVA）日前慶祝出道22年，戴上義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）要價約1,708,000元的Serpenti鑽戒拍照，謝謝粉絲一路以來的支持，近日又分享生活照，寫下「想念」二字，更引人矚目的是她除了戴十字架項鍊，還戴上寶格麗約1,792,000元MONETE系列古幣項鍊配居家服，印證珠寶買的就是要戴，千萬別鎖保險箱。

▲▼ 蕭亞軒 BVLGARI 。（圖／翻攝hsiaoelva IG）

▲蕭亞軒的寶格麗MONETE系列黃K金鑲鑽古幣項鍊，1,792,000元。（圖／寶格麗提供）

寶格麗創始人Nicola Bulgari的孫子Nicola Bulgari熱衷收集古幣，促使品牌於1960年代起推出以古希臘、羅馬、波斯古幣為主角的MONETE系列古幣珠寶，由於古幣鐫刻的皇帝圖案、字樣都不同，代表每一件珠寶作品都是獨一無二的款式。

▲▼ 蕭亞軒 BVLGARI 。（圖／翻攝hsiaoelva IG）

▲蕭亞軒疊戴寶格麗B.zero1項鍊與古幣項鍊，同時佩戴Serpenti腕錶。

蕭亞軒所戴的寶格麗黃K金鑲鑽古幣項鍊，於古幣周圍鑲嵌230顆圓形明亮切割密鑲鑽石，搭配搖滾味十足的鍊結，展現個性美；她另外收藏一款約308,100元的玫瑰金古幣項鍊，單純展現古幣圖案，她與B.zero1系列項鍊疊戴，更顯時髦。

▲▼ 蕭亞軒 BVLGARI 。（圖／翻攝hsiaoelva IG）

▲蕭亞軒收藏的另一款寶格麗MONETE系列玫瑰金古幣項鍊，308,100元。

►蕭亞軒根本寶格麗大戶　戴170萬蛇鑽戒謝粉絲支持

►昆凌女兒識貨搶戴珠寶　周杰倫緊張跟後面撿

關鍵字：

蕭亞

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《女神降臨》CP合體！車銀優、文佳煐「情侶裝」現身太甜了

《女神降臨》CP合體！車銀優、文佳煐「情侶裝」現身太甜了

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

GUCCI快閃店跟BALENCIAGA賣得不一樣

GUCCI快閃店跟BALENCIAGA賣得不一樣

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

凱特王子妃紅外套打折中！　終於穿新衣、粉絲喊「買起來」

凱特王子妃紅外套打折中！　終於穿新衣、粉絲喊「買起來」

瑞瑪席丹愛秀傲人馬甲線　短版衣配緊身高腰褲最潮

瑞瑪席丹愛秀傲人馬甲線　短版衣配緊身高腰褲最潮

寶格麗聯手前衛牌造錶上小宇宙　撒落彩色寶石點綴3D機芯結構

寶格麗聯手前衛牌造錶上小宇宙　撒落彩色寶石點綴3D機芯結構

陳美鳳露傲人美腿秀香奈兒7萬長靴　拉鍊一拉秒變短靴超實穿　 坤達戴對錶是親密表現　觀察老婆喜好挑天梭月相錶 兒童聖誕禮就送這個！　Flik Flak環境友善物料造閃亮錶 浪琴酒桶錶也有最流行的綠色款　優美線條不卡手 關穎不是非百萬名錶不可　戴透明時尚錶吸睛　 潘瑋柏好眼光曬56萬「英國賽車綠」錶　已被炒高3倍價 凱特王子妃穿舊禮服被讚環保女神　弟媳名牌上身談艱苦過往被噓爆

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面