蕭亞軒珠寶買了就是要戴　179萬古幣項鍊配居家服

▲蕭亞軒戴寶格麗黃K金鑲鑽古幣項鍊。（圖／翻攝hsiaoelva IG）

記者陳雅韻／台北報導

蕭亞軒（ELVA）日前慶祝出道22年，戴上義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）要價約1,708,000元的Serpenti鑽戒拍照，謝謝粉絲一路以來的支持，近日又分享生活照，寫下「想念」二字，更引人矚目的是她除了戴十字架項鍊，還戴上寶格麗約1,792,000元MONETE系列古幣項鍊配居家服，印證珠寶買的就是要戴，千萬別鎖保險箱。

▲蕭亞軒的寶格麗MONETE系列黃K金鑲鑽古幣項鍊，1,792,000元。（圖／寶格麗提供）

寶格麗創始人Nicola Bulgari的孫子Nicola Bulgari熱衷收集古幣，促使品牌於1960年代起推出以古希臘、羅馬、波斯古幣為主角的MONETE系列古幣珠寶，由於古幣鐫刻的皇帝圖案、字樣都不同，代表每一件珠寶作品都是獨一無二的款式。

▲蕭亞軒疊戴寶格麗B.zero1項鍊與古幣項鍊，同時佩戴Serpenti腕錶。

蕭亞軒所戴的寶格麗黃K金鑲鑽古幣項鍊，於古幣周圍鑲嵌230顆圓形明亮切割密鑲鑽石，搭配搖滾味十足的鍊結，展現個性美；她另外收藏一款約308,100元的玫瑰金古幣項鍊，單純展現古幣圖案，她與B.zero1系列項鍊疊戴，更顯時髦。

▲蕭亞軒收藏的另一款寶格麗MONETE系列玫瑰金古幣項鍊，308,100元。

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